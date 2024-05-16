1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:30
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Познакомьтесь с искусством Самарканда: посетите мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и мастер-класс по арабской каллиграфии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
€92 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Познакомиться со Старым городом и посетить мастер-классы по изготовлению шёлковой бумаги и шкатулки
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
€140 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРинат16 мая 2024Очень хороши Гид Наргиза нам все понравилось хотя погода была не очень. Следующий раз будем в Самарканде обязательно будем стараться попасть на экскурсии с Наргизой. Спасибо
- ВВера20 апреля 2024Нашего экскурсовода звали Анвар. Очень понравилось его сопровождение. Маршрут хороший - много пешком, немного на машине. Интересный рассказ об истории города и народа в целом.
- ВВладимир14 апреля 2024С организаторами очень легко договориться об изменениях в программе. Можно даже подобрать время более раннее, чем предлагается. Экскурсию провел Анвар, было
- ЖЖюльнар23 января 2024Экскурсию проводил Анвар. Несмотря на предпраздничную суету 301.12 удалось все, что запланировано, посмотреть. На ремесленный городок рекомендую закладывать побольше времени. Мы немного припозднились. В гончарной мастерской очень красивые работы делает мастер
- ННаталья25 ноября 2023Огромное спасибо прекрасному гиду и замечательному человеку, Анвару, за замечательный день. За то, что передал частичку своей любви к городу,
- ЛЛюдмила20 сентября 2023Нас встретил на вокзале, помог заселиться и весь оставшийся день рассказывал про Самарканд гид Ильхом. Великолепный рассказчик, очень деликатный и
- ААлександр28 августа 2023Потрясающе! Высшая оценка работе гида и организатора. Очень приятно иметь дело с профессионалами, которые искусно владеют своим ремеслом. Погрузили в
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Искусство»
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