Билеты
Живые куклы - билет на уникальное шоу в театре Đó
Начало: Дай Ло Фам Ван Донг, Винь Хай, Нячанг, Кханьхоа 65...
«Магия театра Đó Посетите театр Đó и окунитесь в сценическое искусство, где несколько видов кукольного мастерства — водяные, теневые, тросовые и анимационные куклы — сочетаются с современным танцем, создавая завораживающее зрелище»
Сегодня в 18:00
29 апр в 18:00
$16.53 за билет
Билеты
Шоу «Куклы жизни» в театре До - современная магия традиций Нячанга
Начало: Проспект Фам Ван Донг, Нячанг, Кханьхоа
«Современное прочтение традиций Откройте для себя культурное сокровище Нячанга в театре До на шоу «Куклы жизни»»
$15.25 за билет
Билеты
Чум-шоу в театре «До»: танцы народов и воздушная акробатика
Начало: Театр До, проспект Фам Ван Донг, Нячанг, Кханьхоа
«Искусство и традиции на сцене Чум-шоу в театре «До» — первое в южно-центральном Вьетнаме представление, сочетающее воздушную акробатику и аутентичные народные танцы народов чам, эде и джарай»
$11.50 за билет
Последние отзывы на экскурсии
Е
Быстро и удобно.
С
Очень необычное представление и по форме и по содержанию. Мало что понятно, но очень интересно!
Рекомендую.
Е
Билеты в театр покупали заранее, ещё до отъезда во Вьетнам. Цена билетов приятная, есть скидка для пенсионеров. Спектакль понравился: музыка, куклы, свет, актёры! После спектакля можно сделать фото с актёрами. Ещё обратили внимание на район Вега сити, где находится театр. Там есть что посмотреть! Рекомендую!
A
Всё понравилось
Очень необычно
Душевно
Е
Очень необычно и красиво! Артисты, спец эффекты, куклы! И главное, это музыка! Соединение фольклорных мотивов и современности! Отлично, что есть возможность заранее купить билеты, да ещё и со скидками!
С
Побывать в другой стране, хочется окунуться в атмосферу и культуру Вьетнама, представление очень не ординарное, со своим смыслом, если честно смысла мы не поняли,но представление нам понравилось, рекомендую
А
Шикарное представление! Вьетнамцы как всегда порадовали! Не похоже не на один театр,все в живую и музыка и все действия,погружение полное, очень рекомендую,брали билеты в спутнике, очень удобно,места были хоть и сбоку но зато 4 ряд!Короче вы такого точно не видели,всем рекомендую!
R
Отличное представление!
Билеты были не в центре зала, сбоку, но всё видно.
Представление разностороннее, часть с марионетками, часть с живыми актерами, часть в воде, часть на сцене, световая проекция, эффекты дыма и прекрасная живая музыка. Сходить стоит определённо
А
Шоу было фантастическим — очень умное, красивое и завораживающее. Весь персонал театра был дружелюбным. Определённо рекомендую к посещению!
На ХорошоТам более 2 млн. отзывов от путешественников.
Чтобы прочитать отзывы по конкретным экскурсиям, просто перейдите на страницу с их описанием.
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Театральные»
