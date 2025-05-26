Групповая
до 20 чел.
Экскурсия по Нячангу: история, природа и архитектура
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 09:30
12 фев в 09:30
$31.58 за человека
Групповая
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по Нячангу с посещением главных достопримечательностей
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 09:00
12 фев в 09:00
$32.37 за человека
Групповая
до 20 чел.
Экскурсионный автобус в Нячанге - свобода передвижения и комфорт
Начало: Lô 29 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 6500...
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
$10 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККира26 мая 2025Аудиосистема работала с перебоями, но гид был великолепен. Он изо всех сил старался помочь нам узнать больше о достопримечательностях.
- ННаталья11 июня 2024хорошо!
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Музей океанографии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в феврале 2026
Сейчас в Нячанге в категории "Музей океанографии" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 32.37. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Музей океанографии», 13 ⭐ отзывов, цены от $10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель