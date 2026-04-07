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Рынок Чо Дам – экскурсии в Нячанге

Найдено 3 экскурсии в категории «Рынок Чо Дам» в Нячанге на русском языке, цены от $39, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Нячанг: самое красивое и интересное
На машине
5 часов
217 отзывов
Индивидуальная
Нячанг: самое красивое и интересное
Без спешки познакомиться с городом и увидеть главные достопримечательности
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от $60 за человека
Самое красивое и интересное в Нячанге
На автобусе
5 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Самое красивое и интересное в Нячанге
Без спешки познакомиться с городом и его главными достопримечательностями
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник в 09:00
18 авг в 09:00
25 авг в 09:00
$39 за человека
Настоящий Нячанг: история, колорит и горячие источники
На машине
7.5 часов
-
5%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящий Нячанг: история, колорит и горячие источники
Увидеть город глазами местных, познакомиться с его культурой и завершить день отдыхом в термах
Начало: У вашего отеля
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $136$143 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Д
Нячанг: самое красивое и интересное
Дата посещения: 5 апр 2026
5 апреля были на обзорной экскурсии по Нячангу с гидом Сергеем. Проехали по основным точкам города, посмотрели на город с
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высокого склона при посещении одной из пагод, послушали музыку на народных инструментах в Саду камней, загадали желания у лежащего Будды, и сделали фотографии. Формат отлично подойдёт тем, кто хочет компактно по времени и целенаправленно пройти по основным локациям, сделать хорошие кадры.

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Ирина
Самое красивое и интересное в Нячанге
Хочу выразить огромную благодарность Владиславе за потрясающую обзорную экскурсию по Нячангу. Это было не просто перемещение между достопримечательностями, а настоящее
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погружение в атмосферу города.
Особенно запомнилось кафе со знаменитым вьетнамским кофе. Экскурсия прошла на одном дыхании, было очень легко и интересно.
Спасибо за яркие эмоции и отличное настроение! Однозначно рекомендую!

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Е
Нячанг: самое красивое и интересное
Очень довольна экскурсией! 🤗у меня была прекрасный гид Юлия, время пролетело быстро и интересно! посетили все места, заявленные в программе, много классных фото☺️
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И
Нячанг: самое красивое и интересное
Прекрасная организация в индивидуальном формате. Благодарность Юлие за интересные детали, ответы на вопросы и просто кучу новой информации о стране!
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Р
Нячанг: самое красивое и интересное
Мария была очень заботлива и внимательна к нашим пожеланиям, все прошло комфортно, спасибо больное
Мария была очень заботлива и внимательна к нашим пожеланиям, все прошло комфортно, спасибо больное
Мария была очень заботлива и внимательна к нашим пожеланиям, все прошло комфортно, спасибо больное
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Г
Нячанг: самое красивое и интересное
Были сегодня на экскурсии семьей - 2 взрослых и 2 детей. Очень понравилась экскурсия 😍 мы остановились в Камрани и
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хотелось посмотреть Нячанг. Нашим гидом была Мария, всё прошло отлично. Прекрасно подобранный продуманный маршрут - с детками на жаре это очень важно, интересные и красивые локации, интересные исторические справки и рассказы про местную культуру и быт. Спасибо нашей Марии и организаторам ❤️

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А
Нячанг: самое красивое и интересное
Остались довольны обзорной экскурсией с Юлей, приятной во всех отношениях и позитивной. Прогулка была лёгкой и необременительной. Очень вежливый и
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учтивый вьетнамский водитель. Были учтены небольшие перерывы с отдыхом по время пути, включая посещение местного колоритного кафе, поэтому устать не успели. Рекомендуем эту обзорную экскурсию как хорошую возможность ознакомиться с духом Нячанга

Остались довольны обзорной экскурсией с Юлей, приятной во всех отношениях и позитивной. Прогулка была лёгкой и
Остались довольны обзорной экскурсией с Юлей, приятной во всех отношениях и позитивной. Прогулка была лёгкой и
Остались довольны обзорной экскурсией с Юлей, приятной во всех отношениях и позитивной. Прогулка была лёгкой и
Остались довольны обзорной экскурсией с Юлей, приятной во всех отношениях и позитивной. Прогулка была лёгкой и+6
Остались довольны обзорной экскурсией с Юлей, приятной во всех отношениях и позитивной. Прогулка была лёгкой и
Остались довольны обзорной экскурсией с Юлей, приятной во всех отношениях и позитивной. Прогулка была лёгкой и
Остались довольны обзорной экскурсией с Юлей, приятной во всех отношениях и позитивной. Прогулка была лёгкой и
Остались довольны обзорной экскурсией с Юлей, приятной во всех отношениях и позитивной. Прогулка была лёгкой и
Остались довольны обзорной экскурсией с Юлей, приятной во всех отношениях и позитивной. Прогулка была лёгкой и
Остались довольны обзорной экскурсией с Юлей, приятной во всех отношениях и позитивной. Прогулка была лёгкой и
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К
Нячанг: самое красивое и интересное
Спасибо гиду Владе за увлекательную и интересную экскурсию по Нячангу. Отдельная благодарность за советы и подсказки о жизни и поведению
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в городе. Всем, кто в Нячанге в первый раз, рекомендую данную экскурсию, чтобы посмотреть город с необычной стороны и освоиться. 🙌

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А
Нячанг: самое красивое и интересное
Большое спасибо Владиславе за интересное путешествие по Нячангу! Обзорная экскурсия была очень познавательная. Провели время отлично. Сложилось впечатление, что гуляли по городу с давней подругой!
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Мария
Нячанг: самое красивое и интересное
Юля замечательный гид, спасибо за компанию, увлекательные рассказы и замечательную прогулку 🤗
Юля замечательный гид, спасибо за компанию, увлекательные рассказы и замечательную прогулку 🤗
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Всего 229 отзывов в Нячанге в категории "Рынок Чо Дам"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Рынок Чо Дам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Нячанг: самое красивое и интересное;
  2. Самое красивое и интересное в Нячанге;
  3. Настоящий Нячанг: история, колорит и горячие источники.
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Водопады Бахо;
  2. Остров;
  3. Башни Понагар;
  4. Пагода Лонгшон;
  5. Сайгон;
  6. Даклак;
  7. Сад камней Хон Чонг;
  8. Остров обезьян;
  9. Музей океанографии;
  10. Золотая пагода.
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в августе 2026
Сейчас в Нячанге в категории "Рынок Чо Дам" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 136 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 229 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Рынок Чо Дам», 229 ⭐ отзывов, цены от $39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь