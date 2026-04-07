Показать всё
Индивидуальная
Нячанг: самое красивое и интересное
Без спешки познакомиться с городом и увидеть главные достопримечательности
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от $60 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Самое красивое и интересное в Нячанге
Без спешки познакомиться с городом и его главными достопримечательностями
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник в 09:00
18 авг в 09:00
25 авг в 09:00
$39 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящий Нячанг: история, колорит и горячие источники
Увидеть город глазами местных, познакомиться с его культурой и завершить день отдыхом в термах
Начало: У вашего отеля
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $136
$143 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Д
Дата посещения: 5 апр 2026
5 апреля были на обзорной экскурсии по Нячангу с гидом Сергеем. Проехали по основным точкам города, посмотрели на город с
Вам был полезен этот отзыв?
Хочу выразить огромную благодарность Владиславе за потрясающую обзорную экскурсию по Нячангу. Это было не просто перемещение между достопримечательностями, а настоящее
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень довольна экскурсией! 🤗у меня была прекрасный гид Юлия, время пролетело быстро и интересно! посетили все места, заявленные в программе, много классных фото☺️
Вам был полезен этот отзыв?
И
Прекрасная организация в индивидуальном формате. Благодарность Юлие за интересные детали, ответы на вопросы и просто кучу новой информации о стране!
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Мария была очень заботлива и внимательна к нашим пожеланиям, все прошло комфортно, спасибо больное
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Были сегодня на экскурсии семьей - 2 взрослых и 2 детей. Очень понравилась экскурсия 😍 мы остановились в Камрани и
Вам был полезен этот отзыв?
А
Остались довольны обзорной экскурсией с Юлей, приятной во всех отношениях и позитивной. Прогулка была лёгкой и необременительной. Очень вежливый и
+6
Вам был полезен этот отзыв?
К
Спасибо гиду Владе за увлекательную и интересную экскурсию по Нячангу. Отдельная благодарность за советы и подсказки о жизни и поведению
Вам был полезен этот отзыв?
А
Большое спасибо Владиславе за интересное путешествие по Нячангу! Обзорная экскурсия была очень познавательная. Провели время отлично. Сложилось впечатление, что гуляли по городу с давней подругой!
Вам был полезен этот отзыв?
Юля замечательный гид, спасибо за компанию, увлекательные рассказы и замечательную прогулку 🤗
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 229 отзывов в Нячанге в категории "Рынок Чо Дам"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Рынок Чо Дам»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в августе 2026
Сейчас в Нячанге в категории "Рынок Чо Дам" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 136 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 229 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Рынок Чо Дам», 229 ⭐ отзывов, цены от $39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь