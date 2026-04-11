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живет и ассимилировался. Например, почему в Японии не принимают карты и распространен оборот наличных и много чего другого.



Помимо основной информации по теме экскурсии Наталья рассказала про смысл некоторых фраз и местных идиом, связанных с тем или иным храмом или местом, для меня это особенно ценно. Исторические факты были рассказаны простым и доступным языком. План экскурсии был выполнен полностью, мы везде успели, хотя начали не рано, успели перекусить. Было сделано много фотографий нашей девичей группы в самых живописных местах Киото, что большой плюс. Киото нам очень зашел: живописные храмы, человек, вписанный в природу, тишина и спокойствие.



Ищу сериал Сегун, после экскурсии с Натальей захотелось посмотреть.



В целом, общение с умным и интеллигентным человеком всегда приятно. Экскурсия подойдет тем, кто готов к 6-7 часовым прогулкам пешком. Экскурсию рекомендую.