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Экскурсии по воде в Киото

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Киото на русском языке, цены от $22. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Сокровища Киото
Пешая
Музыкальные теплоходы
7 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Киото
Увидеть древние храмы, послушать музыку бамбука и собрать свой идеальный фотоальбом
3 июл в 10:00
4 июл в 10:00
$515 за всё до 6 чел.
Прокат кимоно с аксессуарами (включены услуги парикмахера)
9 часов
5 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Прокат кимоно с аксессуарами (включены услуги парикмахера)
Начало: Япония 〒605-0862 Киото, район Хигасияма, Киёмизу, ...
Расписание: Прокат работает ежедневно с 09:00 до 18:00.
3 июл в 09:00
4 июл в 09:00
$22.39 за человека
Экскурсия по району Фусими с прогулкой на лодке и дегустацией
На лодке
3.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 9 чел.
Экскурсия по району Фусими с прогулкой на лодке и дегустацией
Начало: Йосидзима Ягурачо, Фусими Район, Киото, 612-8224, ...
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
$197.10 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Сокровища Киото
Нам очень понравилась экскурсия! Наталья знает страну изнутри, ее историю, обычаи, традиции, современный уклад жизни- это очень интересно. Всегда готова подстроить экскурсию под разные запросы. Мы очень много посмотрели за один день! Однозначно рекомендуем! 👍👍👍
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Людмила
Сокровища Киото
Наталия замечательный гид! Приятно было прогуляться с ней по Киото и послушать интересные факты из истории страны, а также о современной жизни в Японии. Спасибо за терпение и возможность проведения экскурсии на двух языках одновременно- на русском и на английском!
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Анастасия
Сокровища Киото
Академические знания в истории и культурологии Японии. Глядя на сад камней, это уже не просто камни на гальке, а целая философия, спасибо за это Наталье!
Академические знания в истории и культурологии Японии. Глядя на сад камней, это уже не просто камни
Академические знания в истории и культурологии Японии. Глядя на сад камней, это уже не просто камни
Академические знания в истории и культурологии Японии. Глядя на сад камней, это уже не просто камни
Академические знания в истории и культурологии Японии. Глядя на сад камней, это уже не просто камни
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N
Сокровища Киото
Прекрасная экскурсовод, обладающая обширными знаниями. Умеющая увлекательно рассказывать с большой любовью к Японии. Красивый русский язык, недаром филолог с научной
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степенью. Смогла адаптировать маршрут исходя из наших пожеланий. Помогла с заказом двух мест, которые мы не могли оформить сами. 7 часов провели очень качественно. С приятным послевкусием не только от увиденного, но и от улышанного. Много лет заказываю на Трипстере и это всегда лотерея. В Киото мы вытащили свой джекпот!

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Анна
Сокровища Киото
Экскурсия понравилась. Узнала много нового. Было также интересно узнать о реалиях и жизни в Японии от человека, который там давно
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живет и ассимилировался. Например, почему в Японии не принимают карты и распространен оборот наличных и много чего другого.

Помимо основной информации по теме экскурсии Наталья рассказала про смысл некоторых фраз и местных идиом, связанных с тем или иным храмом или местом, для меня это особенно ценно. Исторические факты были рассказаны простым и доступным языком. План экскурсии был выполнен полностью, мы везде успели, хотя начали не рано, успели перекусить. Было сделано много фотографий нашей девичей группы в самых живописных местах Киото, что большой плюс. Киото нам очень зашел: живописные храмы, человек, вписанный в природу, тишина и спокойствие.

Ищу сериал Сегун, после экскурсии с Натальей захотелось посмотреть.

В целом, общение с умным и интеллигентным человеком всегда приятно. Экскурсия подойдет тем, кто готов к 6-7 часовым прогулкам пешком. Экскурсию рекомендую.

Экскурсия понравилась. Узнала много нового. Было также интересно узнать о реалиях и жизни в Японии от
Экскурсия понравилась. Узнала много нового. Было также интересно узнать о реалиях и жизни в Японии от
Экскурсия понравилась. Узнала много нового. Было также интересно узнать о реалиях и жизни в Японии от
Экскурсия понравилась. Узнала много нового. Было также интересно узнать о реалиях и жизни в Японии от
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А
Сокровища Киото
Все хорошо четко и пунктуально под наши запросы
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А
Сокровища Киото
Огромное спасибо Наталии … прекрасный человек и профессионал. . Вся экскурсия пролетела как 1 час… Но какой это был час… Лучший день в Киото ….
Огромное спасибо Наталии … прекрасный человек и профессионал. . Вся экскурсия пролетела как 1 час… Но какой это был час… Лучший день в Киото ….
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Светлана
Сокровища Киото
Очень приятная девушка! Можно полностью довериться ей и забыть о суете. Озывчивая, понимающая с первого слова. Это был наш самый
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первый день не только в Киото, а в самой Японии. Естественно, после длительного перелета мозг требует востановления, так вот Наталья водила нас, мы не сопротивлялись, хоть был целый день дождь, следила за нами, рассказывала как историю, так и саму суть проживания японцев. Сразу видно, что она живет полной любовью к этой стране. Спасибо огромное за прекрасный день!

Очень приятная девушка! Можно полностью довериться ей и забыть о суете. Озывчивая, понимающая с первого слова.
Очень приятная девушка! Можно полностью довериться ей и забыть о суете. Озывчивая, понимающая с первого слова.
Очень приятная девушка! Можно полностью довериться ей и забыть о суете. Озывчивая, понимающая с первого слова.
Очень приятная девушка! Можно полностью довериться ей и забыть о суете. Озывчивая, понимающая с первого слова.+5
Очень приятная девушка! Можно полностью довериться ей и забыть о суете. Озывчивая, понимающая с первого слова.
Очень приятная девушка! Можно полностью довериться ей и забыть о суете. Озывчивая, понимающая с первого слова.
Очень приятная девушка! Можно полностью довериться ей и забыть о суете. Озывчивая, понимающая с первого слова.
Очень приятная девушка! Можно полностью довериться ей и забыть о суете. Озывчивая, понимающая с первого слова.
Очень приятная девушка! Можно полностью довериться ей и забыть о суете. Озывчивая, понимающая с первого слова.
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Д
Экскурсия по району Фусими с прогулкой на лодке и дегустацией
Волшебный тур, который знакомит с традиционным и современным производством саке. В музее, расположенном в историческом здании, мы попробовали несколько видов
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саке и купили самую вкусную бутылку с собой. После дегустации была приятная прогулка на лодке; отличный способ начать день и вдохновиться на знакомства с Киото! Очень советую!

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В
Сокровища Киото
Добрый день!

Пишу один отзыв по двум программам:"Осака: между веками и небоскрёбами" и "Сокровища Киото".

Рекомендую, настоятельно.
Всем, кто уверен в своих силах
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(ходить, действительно, много:-).
Очень насыщенные в познавательном и культурном плане экскурсии.

Наталия прекрасный рассказчик, знает хорошо историю Японии и будни этой удивительной страны.

Так как экскурсия (Осака) была практически на следующий день после прилёта, оставшиеся дни отдыха в Японии пользовались рекомендациями и советами.

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Всего 21 отзыв в Киото в категории "Водные развлечения"

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Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Киото
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сокровища Киото;
  2. Прокат кимоно с аксессуарами (включены услуги парикмахера);
  3. Экскурсия по району Фусими с прогулкой на лодке и дегустацией.
Какие места ещё посмотреть в Киото
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Фусими-Инари-тайся;
  2. Нара;
  3. Кинкаку-дзи;
  4. Квартал Гион;
  5. Сад камней Рёан-дзи;
  6. Парк оленей «Нара»;
  7. Тодай-дзи.
Сколько стоит экскурсия по Киото в июле 2026
Сейчас в Киото в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 22 до 515. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Водные экскурсии в Киото на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026