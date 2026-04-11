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Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Киото
Увидеть древние храмы, послушать музыку бамбука и собрать свой идеальный фотоальбом
3 июл в 10:00
4 июл в 10:00
$515 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Прокат кимоно с аксессуарами (включены услуги парикмахера)
Начало: Япония 〒605-0862 Киото, район Хигасияма, Киёмизу, ...
Расписание: Прокат работает ежедневно с 09:00 до 18:00.
3 июл в 09:00
4 июл в 09:00
$22.39 за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Экскурсия по району Фусими с прогулкой на лодке и дегустацией
Начало: Йосидзима Ягурачо, Фусими Район, Киото, 612-8224, ...
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
$197.10 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Нам очень понравилась экскурсия! Наталья знает страну изнутри, ее историю, обычаи, традиции, современный уклад жизни- это очень интересно. Всегда готова подстроить экскурсию под разные запросы. Мы очень много посмотрели за один день! Однозначно рекомендуем! 👍👍👍
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Наталия замечательный гид! Приятно было прогуляться с ней по Киото и послушать интересные факты из истории страны, а также о современной жизни в Японии. Спасибо за терпение и возможность проведения экскурсии на двух языках одновременно- на русском и на английском!
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Академические знания в истории и культурологии Японии. Глядя на сад камней, это уже не просто камни на гальке, а целая философия, спасибо за это Наталье!
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N
Прекрасная экскурсовод, обладающая обширными знаниями. Умеющая увлекательно рассказывать с большой любовью к Японии. Красивый русский язык, недаром филолог с научной
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Экскурсия понравилась. Узнала много нового. Было также интересно узнать о реалиях и жизни в Японии от человека, который там давно
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А
Все хорошо четко и пунктуально под наши запросы
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А
Огромное спасибо Наталии … прекрасный человек и профессионал. . Вся экскурсия пролетела как 1 час… Но какой это был час… Лучший день в Киото ….
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Очень приятная девушка! Можно полностью довериться ей и забыть о суете. Озывчивая, понимающая с первого слова. Это был наш самый
+5
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Д
Волшебный тур, который знакомит с традиционным и современным производством саке. В музее, расположенном в историческом здании, мы попробовали несколько видов
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В
Добрый день!
Пишу один отзыв по двум программам:"Осака: между веками и небоскрёбами" и "Сокровища Киото".
Рекомендую, настоятельно.
Всем, кто уверен в своих силах
Пишу один отзыв по двум программам:"Осака: между веками и небоскрёбами" и "Сокровища Киото".
Рекомендую, настоятельно.
Всем, кто уверен в своих силах
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Всего 21 отзыв в Киото в категории "Водные развлечения"
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Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Водные развлечения»
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Сейчас в Киото в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 22 до 515. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Водные экскурсии в Киото на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026