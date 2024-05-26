VIP-экскурсии в Гагре с премиальным подходом

Найдено 3 экскурсии в категории «VIP-туры» в Гагре, цены от 1 360 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур по Абхазии из Гагры «ПРЕМИУМ»: горы, драйв и отдых от души
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
8 часов
189 отзывов
Популярное предложение
Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
Впечатляющее путешествие на джипах по живописным местам Абхазии: водопады, озера и каньоны
Начало: Ваше место пребывания согласно выбранному билету
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 9:30, в зависимости от вашего адреса
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 800 за человека
VIP-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-8 человек)
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
116 отзывов
Популярное предложение
VIP-экскурсия по Абхазии: Гагра, озеро Рица, каньоны - группа 6-8 человек
Исследуйте великолепие Абхазии в комфортной компании. Путешествие на минивэне с посещением самых живописных уголков
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 10-00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 000 за человека
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
скидка
20%
Групповая
10 часов
78 отзывов
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
Начало: Колоннада 7:15 - 8 утра, зависит от границы
Расписание: Ежедневно в 7-8 утра от старой Колоннады, по городу нет сборов
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
от 17001 360 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «VIP-туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джип-тур по Абхазии из Гагры «ПРЕМИУМ»: горы, драйв и отдых от души
  2. VIP-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-8 человек)
  3. «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
Сейчас в Гагре в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 экскурсии от 1 360 до 2 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 383 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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