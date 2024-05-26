Л Лидия «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон Все замечательно, спасибо. Весёлый гид с хорошей музыкой, множество интересных локаций, напыщенная программа, вкусные обеды. Очень понравилось лететь над рекой по канатке.

С Света «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон Здравствуйте, очень хорошо съездили, нам всё очень понравилось

М Мариам «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон Добрый день! Все прошло отлично, водитель Артём был очень любезен и приятен в общении, природа - сказка! В целом все понравилось, если вкратце, хотим вернуться ещё:) Еще компания в виде водителя тоже шикарная, много интересного показал и рассказал

С Светлана VIP-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-8 человек) Спасибо Большое Все понравилось отдельное спасибо водителю и экскурсоводу в одном лице. Просто супер!!!