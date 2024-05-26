1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
Впечатляющее путешествие на джипах по живописным местам Абхазии: водопады, озера и каньоны
Начало: Ваше место пребывания согласно выбранному билету
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 9:30, в зависимости от вашего адреса
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 800₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Популярное предложение
VIP-экскурсия по Абхазии: Гагра, озеро Рица, каньоны - группа 6-8 человек
Исследуйте великолепие Абхазии в комфортной компании. Путешествие на минивэне с посещением самых живописных уголков
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 10-00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 000₽ за человека
скидка
20%
Групповая
10 часов
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
Начало: Колоннада 7:15 - 8 утра, зависит от границы
Расписание: Ежедневно в 7-8 утра от старой Колоннады, по городу нет сборов
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
от 17001 360₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия26 мая 2024Все замечательно, спасибо. Весёлый гид с хорошей музыкой, множество интересных локаций, напыщенная программа, вкусные обеды. Очень понравилось лететь над рекой по канатке.
- ССвета26 мая 2024Здравствуйте, очень хорошо съездили, нам всё очень понравилось
- ММариам26 мая 2024Добрый день! Все прошло отлично, водитель Артём был очень любезен и приятен в общении, природа - сказка! В целом все понравилось, если вкратце, хотим вернуться ещё:) Еще компания в виде водителя тоже шикарная, много интересного показал и рассказал
- ССветлана24 мая 2024Спасибо Большое Все понравилось отдельное спасибо водителю и экскурсоводу в одном лице. Просто супер!!!
- ВВиктория14 мая 2024Отличная экскурсия! Успели увидеть много мест, экскурсовод Миша очень интересно рассказывал о всех достопримечательностях, не торопил, не навязывали лишнего, от экскурсии остались только положительные эмоции
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «VIP-туры»
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