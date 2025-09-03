Найдено 3 экскурсии в категории « Чегемские водопады » в Пицунде, цены от 2400. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности К сожалению, у нас нет подходящих экскурсий по этому запросу в категории «Чегемские водопады» Попробуйте поискать по всему списку Другие экскурсии Пицунды Последние отзывы на экскурсии В Вадим Большое путешествие к Рице через каньоны и водопады читать дальше уменьшить с Абхазией и местными обычаями и традициями. Ну и конечно же необыкновенная природа горной Абхазии это что то 👍. Езжайте, не пожалеете!!! Ездили на экскурсию на озеро Рица с Пицунды. Все понравилось, забрали нас вовремя, аккуратный и предупредительный водитель Рашид познакомил нас Вам был полезен этот отзыв? Да Нет D Deleted Большое путешествие к Рице через каньоны и водопады читать дальше уменьшить с Абхазией и местными обычаями и традициями. Ну и конечно же необыкновенная природа горной Абхазии это что то 👍. Езжайте, не пожалеете!!! Ездили на экскурсию на озеро Рица с Пицунды. Все понравилось, забрали нас вовремя, аккуратный и предупредительный водитель Рашид познакомил нас Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Всего 2 отзыва в Пицунде в категории "Чегемские водопады" Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

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