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Последние отзывы на экскурсии
В
Ездили на экскурсию на озеро Рица с Пицунды. Все понравилось, забрали нас вовремя, аккуратный и предупредительный водитель Рашид познакомил нас
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Ездили на экскурсию на озеро Рица с Пицунды. Все понравилось, забрали нас вовремя, аккуратный и предупредительный водитель Рашид познакомил нас
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Всего 2 отзыва в Пицунде в категории "Чегемские водопады"
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Заказывайте уникальную экскурсию к Чегемским водопадам из Пицунды! Вы увидите горы, Гижгит, перевал Актопрак, можно поехать с детьми в групповой или индивидуальной экскурсии, посетить Чегемское ущелье, Кабардино-Балкарию, Пятигорск, Кавказ, Село Эльтюбю и Абай-Су. У нас Вы можете заказать экскурсию на машине, внедорожнике, джип-тур или на лошадях. Доступные цены