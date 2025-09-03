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Откройте Чегемское ущелье и Чегемские водопады вместе с нами

Найдено 3 экскурсии в категории «Чегемские водопады» в Пицунде, цены от 2400. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
К сожалению, у нас нет подходящих экскурсий по этому запросу в категории «Чегемские водопады»
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Последние отзывы на экскурсии

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Большое путешествие к Рице через каньоны и водопады
Ездили на экскурсию на озеро Рица с Пицунды. Все понравилось, забрали нас вовремя, аккуратный и предупредительный водитель Рашид познакомил нас
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с Абхазией и местными обычаями и традициями. Ну и конечно же необыкновенная природа горной Абхазии это что то 👍. Езжайте, не пожалеете!!!

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Большое путешествие к Рице через каньоны и водопады
Ездили на экскурсию на озеро Рица с Пицунды. Все понравилось, забрали нас вовремя, аккуратный и предупредительный водитель Рашид познакомил нас
читать дальшеуменьшить

с Абхазией и местными обычаями и традициями. Ну и конечно же необыкновенная природа горной Абхазии это что то 👍. Езжайте, не пожалеете!!!

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Всего 2 отзыва в Пицунде в категории "Чегемские водопады"

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Заказывайте уникальную экскурсию к Чегемским водопадам из Пицунды! Вы увидите горы, Гижгит, перевал Актопрак, можно поехать с детьми в групповой или индивидуальной экскурсии, посетить Чегемское ущелье, Кабардино-Балкарию, Пятигорск, Кавказ, Село Эльтюбю и Абай-Су. У нас Вы можете заказать экскурсию на машине, внедорожнике, джип-тур или на лошадях. Доступные цены