Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

  1. Экскурсии

Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с русским гидом

Гид S.
Гид S. – Гид из Буэнос-Айреса
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с русским гидом
Задать вопрос
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с русским гидом
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с русским гидом
Эта экскурсия ⛳ для тех, кто заинтересован лучше узнать город 🏙️, познакомится с культурой и жизнью портеньос, коренных жителей Буэнос-Айреса. Мы увидим главную площадь страны, исторический и политический центр города — майскую площадь (Plaza de Mayo) со знаменитым президентским дворцом с балкона которого когда-то выступали Хуан и Эва Перон. Проедем по самому широкому проспекту города 9 de Julio, в центре которого располагается белый обелиск, символ Буэнос-Айреса. Посетим центр политической жизни страны — район конгресса и его площадь. Далее мы продолжим свой путь в старейшие районы — родоначальники Буэнос-Айреса: Ла Бока (La Boca) и Сан Тельмо (San Telmo), где переплетается история 📖 100 летней давности и современной реальности города. Также мы увидим самую новую фешенебельную портовую часть города — Пуэрто Мадеро (Puerto Madero) и зелёный молодёжный район Палермо. В завершении нашего путешествия мы посетим респектабельный район Реколета (Recoleta) с его знаменитым кладбищем и многочисленными площадями и зданиями во французском стиле. Во время экскурсии 🧭 мы сделаем остановки и проведём короткие пешие прогулки по самым знаменитым местам города.
Помимо незабываемых впечатлений, вас также ждут небольшие подарки, которые станут вашими помощниками на время пребывания в Аргентине и Буэнос-Айресе: разработанная мной карта Буэнос-Айреса с достопримечательностями 🏛️, ресторанами и рекомендациями по городу, карта Аргентины на русском языке с полезной информацией по регионам.
Начало и место завершения
🚩 Buenos Aires
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с русским гидом
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с русским гидом
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с русским гидом
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с русским гидом
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с русским гидом
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с русским гидом
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с русским гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 2 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Фиеста гаучо
$102
8 часов
Фиеста гаучо
Экскурсия в городок на воде Тигре
$246
5 часов
Экскурсия в городок на воде Тигре

Еще несколько необычных экскурсий в Буэнос-Айресе

Познакомиться с городом
$290
4 часа
Познакомиться с городом
10 отзывов
Открыть историю Буэнос-Айреса и понять, как менялся облик города от колонии до республики
Пеший Буэнос-Айрес
От $125
1.5 часа
Пеший Буэнос-Айрес
6 отзывов
История, интересные факты и самые яркие места в 9 авторских маршрутах по городу
Жизнь аргентинцев за пределами столицы
$312
5 часов
Жизнь аргентинцев за пределами столицы
1 отзыв
Любимый город Борхеса или голландская Венеция в путешествии на колоритной электричке
На пароме в Уругвай из Буэнос-Айреса
$312
10 часов
На пароме в Уругвай из Буэнос-Айреса
Побывать там, где течет «река разноцветных птиц»
Водопады Игуаcу за один день!
$400
13 часов
Водопады Игуаcу за один день!
Увидеть одно из семи природных чудес мира
Поездка на водопады Игуасу
$749
72 часа
Поездка на водопады Игуасу