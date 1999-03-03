Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Эта экскурсия ⛳ для тех, кто заинтересован лучше узнать город 🏙️, познакомится с культурой и жизнью портеньос, коренных жителей Буэнос-Айреса. Мы увидим главную площадь страны, исторический и политический центр города — майскую площадь (Plaza de Mayo) со знаменитым президентским дворцом с балкона которого когда-то выступали Хуан и Эва Перон. Проедем по самому широкому проспекту города 9 de Julio, в центре которого располагается белый обелиск, символ Буэнос-Айреса. Посетим центр политической жизни страны — район конгресса и его площадь. Далее мы продолжим свой путь в старейшие районы — родоначальники Буэнос-Айреса: Ла Бока (La Boca) и Сан Тельмо (San Telmo), где переплетается история 📖 100 летней давности и современной реальности города. Также мы увидим самую новую фешенебельную портовую часть города — Пуэрто Мадеро (Puerto Madero) и зелёный молодёжный район Палермо. В завершении нашего путешествия мы посетим респектабельный район Реколета (Recoleta) с его знаменитым кладбищем и многочисленными площадями и зданиями во французском стиле. Во время экскурсии 🧭 мы сделаем остановки и проведём короткие пешие прогулки по самым знаменитым местам города.

Помимо незабываемых впечатлений, вас также ждут небольшие подарки, которые станут вашими помощниками на время пребывания в Аргентине и Буэнос-Айресе: разработанная мной карта Буэнос-Айреса с достопримечательностями 🏛️, ресторанами и рекомендациями по городу, карта Аргентины на русском языке с полезной информацией по регионам.