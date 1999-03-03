  1. Экскурсии

Пешая обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу

Гид S.
Гид S. – Гид из Буэнос-Айреса
Пешая обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $100 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Пешая обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу
Пешая обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу
Эта экскурсия ⛳ для тех кто любит ходить пешком и дышать свежим воздухом.

Во время этой экскурсии 🧭 мы охватим с вами весь центр Буэнос Айреса и все его главные достопримечательности 🏛️, а именно:

  • Это основные точки экскурсии, НО! если вы хотите убрать какие-то пункты или добавить свои, куда бы вы обязательно хотели зайти и что посетить, то экскурсию можно будет скорректировать, обговорив свои пожелания.
Начало и место завершения
🚩 Buenos Aires
Пешая обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу
Пешая обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Поездка на водопады Игуасу
$749
72 часа
Поездка на водопады Игуасу
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу
$200
5 часов
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу
Экскурсия в город Лухан
$321
8 часов
Экскурсия в город Лухан
Танго-шоу
$96
4 часа
Танго-шоу
Шоу Гаучо
$125
8 часов
Шоу Гаучо
Экскурсия в город на воде — Тигре
$268
6 часов
Экскурсия в город на воде — Тигре

Еще несколько необычных экскурсий в Буэнос-Айресе

Познакомиться с городом
$290
4 часа
Познакомиться с городом
10 отзывов
Открыть историю Буэнос-Айреса и понять, как менялся облик города от колонии до республики
Пеший Буэнос-Айрес
От $125
1.5 часа
Пеший Буэнос-Айрес
6 отзывов
История, интересные факты и самые яркие места в 9 авторских маршрутах по городу
Жизнь аргентинцев за пределами столицы
$312
5 часов
Жизнь аргентинцев за пределами столицы
1 отзыв
Любимый город Борхеса или голландская Венеция в путешествии на колоритной электричке
На пароме в Уругвай из Буэнос-Айреса
$312
10 часов
На пароме в Уругвай из Буэнос-Айреса
Побывать там, где течет «река разноцветных птиц»
Водопады Игуаcу за один день!
$400
13 часов
Водопады Игуаcу за один день!
Увидеть одно из семи природных чудес мира
Фиеста гаучо
$102
8 часов
Фиеста гаучо