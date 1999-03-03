Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Эта экскурсия ⛳ для тех кто любит ходить пешком и дышать свежим воздухом.
Во время этой экскурсии 🧭 мы охватим с вами весь центр Буэнос Айреса и все его главные достопримечательности 🏛️, а именно:
Это основные точки экскурсии, НО! если вы хотите убрать какие-то пункты или добавить свои, куда бы вы обязательно хотели зайти и что посетить, то экскурсию можно будет скорректировать, обговорив свои пожелания.
Начало и место завершения
🚩 Buenos Aires
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.