Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Гаучо для Аргентины — это как ковбои для Техаса. Когда-то эти веселые ребята были пастухами и вели кочевую жизнь. Сегодняшние аргентинские гаучо живут в прериях на ранчо, учат ездить верхом.

Шоу гаучо проходит в провинции Буэнос Айресе, на кампо (ранчо), находится примерно в 100 км от города. Где-то в 9. 30–10 утра, за вами заедет микроавтобус и повезет вам на кампо.

По приезду на ранчо вас приветствуют и угощают бокалом вина с эмпанадой (это пирожок с мясом, национальная еда аргентинцев).

После этого вы знакомитесь с ранчо (осмотр территории, посещение музея гаучо и часовни). Далее прогулка 👣 на лошадях, обед под музыку и народные танцы 💃. В обед входит не ограниченное количество настоящего деревенского мяса (говядина, свинина), сосисек, кровяной колбасы, почек, печени, курицы и т. д. Из напитков — вино 🍷, пиво или газировка (в ограниченных количествах), а так же чай/кофе с десертом.

После того как все сытые и довольные, начинается само шоу гаучо. Гаучо будут демонстрировать вам свое невероятное, фантастическое мастерство с лошадьми. Шоу просто захватывающее и никого не может остаться равнодушным.

Все шоу длится до 17 часов. После чего вас отвозят в отель 🏨