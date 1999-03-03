Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Шоу Гаучо

Гид S.
Гид S. – Гид из Буэнос-Айреса
Шоу Гаучо
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $125 за человека

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Шоу Гаучо
Шоу Гаучо
Гаучо для Аргентины — это как ковбои для Техаса. Когда-то эти веселые ребята были пастухами и вели кочевую жизнь. Сегодняшние аргентинские гаучо живут в прериях на ранчо, учат ездить верхом.
Шоу гаучо проходит в провинции Буэнос Айресе, на кампо (ранчо), находится примерно в 100 км от города. Где-то в 9. 30–10 утра, за вами заедет микроавтобус и повезет вам на кампо.
По приезду на ранчо вас приветствуют и угощают бокалом вина с эмпанадой (это пирожок с мясом, национальная еда аргентинцев).
После этого вы знакомитесь с ранчо (осмотр территории, посещение музея гаучо и часовни). Далее прогулка 👣 на лошадях, обед под музыку и народные танцы 💃. В обед входит не ограниченное количество настоящего деревенского мяса (говядина, свинина), сосисек, кровяной колбасы, почек, печени, курицы и т. д. Из напитков — вино 🍷, пиво или газировка (в ограниченных количествах), а так же чай/кофе с десертом.
После того как все сытые и довольные, начинается само шоу гаучо. Гаучо будут демонстрировать вам свое невероятное, фантастическое мастерство с лошадьми. Шоу просто захватывающее и никого не может остаться равнодушным.
Все шоу длится до 17 часов. После чего вас отвозят в отель 🏨
Начало и место завершения
🚩 Buenos Aires
Шоу Гаучо
Шоу Гаучо
Шоу Гаучо
Шоу Гаучо
Шоу Гаучо
Шоу Гаучо
Шоу Гаучо
Шоу Гаучо
Шоу Гаучо
Шоу Гаучо
Шоу Гаучо

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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