Кирилл проводит ещё 3 экскурсии

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Водопады Игуаcу за один день!

Увидеть одно из семи природных чудес мира

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 13 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • Заказать экскурсию

$400 за экскурсию

Кирилл
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Кирилл – Гид в Буэнос-Айресе
Природный каньон, с которого стекают речные воды Игуасу, состоит из 275 касакадов — и это количество считается рекордом на планете! Сам же национальный парк настолько большой и запутанный, что в нем легко заблудиться, потеряв массу времени и упустив множество красивых мест и видов.

Я могу ориентироваться здесь с закрытыми глазами, поэтому со мной вы можете быть уверены: «программа максимум» будет выполнена, а впечатления станут настоящим украшением вашей поездки по Латинской Америке.
Водопады Игуаcу за один день!
Водопады Игуаcу за один день!

Что вас ожидает

Незабываемые приключения в аргентинской сельве
Рано утром мы сядем в самолёт и через два часа приземлимся в аэропорту Пуэрто Игуасу (IGR). Здесь возьмем такси и доедем до национального парка на аргентинской стороне. Не теряя ни минуты, вы осмотрите все туристические тропы в правильной последовательности, сфотографируете потрясающие водопады с лучших ракурсов (сверху и снизу), а по пути встретите всевозможную живность: от бабочек и коати до обезьян, крокодилов и попугаев. Если захотите — успеете даже сплавать на лодке под водопады. А на обратном пути можно будет заехать в необычный бар, чтобы выпить коктейлей из ледяных стопок или в один из лучших ресторанов в самом сердце аргентинской сельвы. Затем отправимся в аэропорт и в тот же день ночным рейсом вернемся в Буэнос-Айрес.

Программа кажется нереальной, однако если знать, как ориентироваться в парке — все становится возможным!

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включено

  • авиабилеты Буэнос-Айрес—Игуасу—Буэнос-Айрес на туристов и гида (цена варьируется от 250 до 450 USD с человека, в зависимости от времени покупки)
  • такси от отеля до аэропорта и от аэропорта до отеля в Буэнос-Айресе (10-20 USD, в зависимости от расположения отеля, обратное такси для гида — 20 USD)
  • трансферы из аэропорта в парк, из парка в ресторан, где мы с вами поужинаем, и из ресторана в аэропорт (порядка 100 USD за всё)
  • входные билеты в парк (около 30 USD на человека)
  • прогулка на лодке (около 30 USD на человека)
  • еда и напитки, включая обед и ужин в ресторанах (до 50 USD с человека, в зависимости от выбранных блюд и напитков)
  • личные расходы
Водопады Игуаcу за один день!
Водопады Игуаcу за один день!
Водопады Игуаcу за один день!
Водопады Игуаcу за один день!
Водопады Игуаcу за один день!
Водопады Игуаcу за один день!
Водопады Игуаcу за один день!
Водопады Игуаcу за один день!
Водопады Игуаcу за один день!
Водопады Игуаcу за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кирилл
Кирилл
Привет! Меня зовут Кирилл, я бывший журналист и автор самого популярного портала о жизни в Аргентине на русском языке. Живу в Буэнос-Айресе с 2015 года и столько же вожу экскурсии и сопровождаю путешественников в их поездках по Аргентине: от водопадов и пустынь на севере до заснеженных земель Патагонии с китами, пингвинами и синими ледниками на юге. Я не продаю вам экскурсии, я предлагаю вам посмотреть настоящую Аргентину, ту, которую никогда не увидит ни один турист.
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