Кирилл проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Незабываемые приключения в аргентинской сельве

Рано утром мы сядем в самолёт и через два часа приземлимся в аэропорту Пуэрто Игуасу (IGR). Здесь возьмем такси и доедем до национального парка на аргентинской стороне. Не теряя ни минуты, вы осмотрите все туристические тропы в правильной последовательности, сфотографируете потрясающие водопады с лучших ракурсов (сверху и снизу), а по пути встретите всевозможную живность: от бабочек и коати до обезьян, крокодилов и попугаев. Если захотите — успеете даже сплавать на лодке под водопады. А на обратном пути можно будет заехать в необычный бар, чтобы выпить коктейлей из ледяных стопок или в один из лучших ресторанов в самом сердце аргентинской сельвы. Затем отправимся в аэропорт и в тот же день ночным рейсом вернемся в Буэнос-Айрес.

Программа кажется нереальной, однако если знать, как ориентироваться в парке — все становится возможным!