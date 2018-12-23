1 отзыв оставили туристы

Программа

Путешествия на выбор:

Южные пригороды и любимый город Борхеса

В многочисленных городках к югу от аргентинской столицы живут многие мои аргентинские друзья. Сначала они показали мне свои прекрасные поселения, а теперь я покажу их вам.

Мы встретимся на старинном вокзале Конститусьон, сядем в аутентичную, разрисованную граффити пригородную электричку и через 25 минут окажемся на станции Темперлей. Там я расскажу вам, с чего начинались аргентинские железные дороги, проведу по тенистым улицам мимо доброй сотни старинных особняков, построенных англичанами, и поведаю историю британских эмигрантов, которые в корни изменили жизнь аргентинцев.

Затем мы сядем в поезд или автобус и выйдем в любимом городке Хорхе Борхеса — Адроге. Кроме Борхеса, это местечко прославили на всю Аргентину дорогие особняки, построенные, в советской терминологии, на нетрудовые доходы. Вы своими глазами увидите, в каких прекрасных домах живут потомки генералов-диктаторов и современные аргентинские мафиози, бизнесмены-миллионеры и потомки богатых эмигрантов, которые ни за что на свете не променяют жизнь в богатом пригороде на все столичные пряники.

По ходу экскурсии большие здания будут сменяться домиками поменьше. Здесь живут обычные аргентинцы: врачи, учителя, инженеры и владельцы мелкого бизнеса. Их домики, пускай и меньше, но совершенно точно не менее прекрасны. Передние дворики засажены цветами и благоухающими кустами, а архитектурное разнообразие позволяет радоваться приятным для глаза мелочам. Закончится путешествие на станции Турдера, откуда мы поездом вернёмся на вокзал Конститусьон.

Северные пригороды или голландская Венеция

Кроме прекрасных южных пригородов, мы можем отправиться на север от города. Например, в построенный голландцами городок Тигре. Главная фишка тигре — широкая сеть водных каналов, по которым ходят туристические лодки и пароходы.