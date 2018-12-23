1 отзыв оставили туристы

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Жизнь аргентинцев за пределами столицы

Любимый город Борхеса или голландская Венеция в путешествии на колоритной электричке

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 2 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

$312 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Кирилл
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Кирилл – Гид в Буэнос-Айресе
Как Москва — не Россия, так и Буэнос-Айрес — не Аргентина.

Чтобы узнать, как живут аргентинцы за пределами столицы, я предлагаю вам безопасную поездку на колоритной пригородной электричке в южном или северном направлении.

Здесь вы увидите настоящие частные дома аргентинцев, построенные в немецком, британском, итальянском и современном аргентинском стилях, и по-настоящему поймёте тех, кто решил ни за что не менять домик в пригороде на квартиру в Капиталь Федераль.
Жизнь аргентинцев за пределами столицы
Жизнь аргентинцев за пределами столицы

Программа

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Южные пригороды и любимый город Борхеса

В многочисленных городках к югу от аргентинской столицы живут многие мои аргентинские друзья. Сначала они показали мне свои прекрасные поселения, а теперь я покажу их вам.

  • Мы встретимся на старинном вокзале Конститусьон, сядем в аутентичную, разрисованную граффити пригородную электричку и через 25 минут окажемся на станции Темперлей. Там я расскажу вам, с чего начинались аргентинские железные дороги, проведу по тенистым улицам мимо доброй сотни старинных особняков, построенных англичанами, и поведаю историю британских эмигрантов, которые в корни изменили жизнь аргентинцев.
  • Затем мы сядем в поезд или автобус и выйдем в любимом городке Хорхе Борхеса — Адроге. Кроме Борхеса, это местечко прославили на всю Аргентину дорогие особняки, построенные, в советской терминологии, на нетрудовые доходы. Вы своими глазами увидите, в каких прекрасных домах живут потомки генералов-диктаторов и современные аргентинские мафиози, бизнесмены-миллионеры и потомки богатых эмигрантов, которые ни за что на свете не променяют жизнь в богатом пригороде на все столичные пряники.
  • По ходу экскурсии большие здания будут сменяться домиками поменьше. Здесь живут обычные аргентинцы: врачи, учителя, инженеры и владельцы мелкого бизнеса. Их домики, пускай и меньше, но совершенно точно не менее прекрасны. Передние дворики засажены цветами и благоухающими кустами, а архитектурное разнообразие позволяет радоваться приятным для глаза мелочам. Закончится путешествие на станции Турдера, откуда мы поездом вернёмся на вокзал Конститусьон.

Северные пригороды или голландская Венеция

Кроме прекрасных южных пригородов, мы можем отправиться на север от города. Например, в построенный голландцами городок Тигре. Главная фишка тигре — широкая сеть водных каналов, по которым ходят туристические лодки и пароходы.

  • До тигре мы доберёмся на комфортабельной электричке с кондиционером и удобными сидениями с вокзала Ретиро. За полчаса поезд провезёт нас через весь Буэнос-Айрес и остановится у вокзала Тигре.
  • Отсюда мы отправимся пешком к рынку фруктов, затем пройдём вдоль центрального канала, где можно сесть на лодку или туристический пароходик, либо пешком вдоль водных каналов прогуляться до местного розария и поглазеть на прекрасные аргентинские особняки.

Организационные детали

  • Поездки в пригородных поездах и автобусах включены в стоимость экскурсии.
  • Прогулки на лодках или теплоходах в городе Тигре и по водной дельте не обязательны и, при желании, оплачиваются отдельно по тарифам перевозчиков — от 100 песо (7 долларов) за человека, в зависимости от продолжительности прогулки.
Жизнь аргентинцев за пределами столицы
Жизнь аргентинцев за пределами столицы
Жизнь аргентинцев за пределами столицы
Жизнь аргентинцев за пределами столицы
Жизнь аргентинцев за пределами столицы
Жизнь аргентинцев за пределами столицы
Жизнь аргентинцев за пределами столицы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кирилл
Кирилл
Привет! Меня зовут Кирилл, я бывший журналист и автор самого популярного портала о жизни в Аргентине на русском языке. Живу в Буэнос-Айресе с 2015 года и столько же вожу экскурсии и сопровождаю путешественников в их поездках по Аргентине: от водопадов и пустынь на севере до заснеженных земель Патагонии с китами, пингвинами и синими ледниками на юге. Я не продаю вам экскурсии, я предлагаю вам посмотреть настоящую Аргентину, ту, которую никогда не увидит ни один турист.
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1 отзыв оставили туристы

Ирина
23 декабря 2018
Кирилл профессионал, который любит свою работу. Поэтому статист очень довольны и и мы и сынуля 9 лет. Очевидно, что будем рекомендовать друзьям.

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