Хор Вирап, Нораванк, винный завод «Ин Арени», пещера Арени, монастырь Татев

Армения известна многими метсами обязательными к посещению, но самая известная, пожалуй, библейская гора Арарат

Индивидуальная
Армения известна многими метсами обязательными к посещению, но самая известная, пожалуй, библейская гора Арарат.

Именно поэтому в течение этого тура перед вами откроется потрясающий вид на гору Арарат с самого ближайшего места.

Монастырь Хор Вирап расположен примерно в часе езды от столицы, откуда открывается удивительный вид на символ Армении — величественный Арарат.
Хор Вирап, Нораванк, винный завод «Ин Арени», пещера Арени, монастырь Татев
Хор Вирап, Нораванк, винный завод «Ин Арени», пещера Арени, монастырь Татев
Хор Вирап, Нораванк, винный завод «Ин Арени», пещера Арени, монастырь Татев
Хор Вирап, Нораванк, винный завод «Ин Арени», пещера Арени, монастырь Татев
Хор Вирап, Нораванк, винный завод «Ин Арени», пещера Арени, монастырь Татев
Хор Вирап, Нораванк, винный завод «Ин Арени», пещера Арени, монастырь Татев

Что вас ожидает 🤩

  • Монастырь Хор Вирап
  • Монастырь Нораванк
  • Винный завод «Ин Арени»
  • Пещера Арени (Пещера птиц)
  • Монастырь Татев

Что вас ожидает:

    «Хор Вирап» — «глубокая темница»
    Монастырь был построен на месте бывшей королевской темницы, в которой целых 13 лет держали Григория Просветителя, первого Католикоса Армении. Поэтому неудивительно, что это является одним из самых священных мест для армян со всего мира. Кроме того, это ближайшая точка к горе Арарат с территории Армении, которая очень часто становится первой причиной для посещения Армении.
    «На Крыльях Татева» до монастыря IX века
    Примерно через два часа прибудем к самой длинной канатной дороге в мире, которая была зарегистрирована в Книге рекордов Гиннеса в 2010 году. На Крыльях Татева вы доедете до Татевского монастырь IX века, который когда-то был просветительским и духовным центром Армении. Монастырь построен на высоком плато в ущелье реки Воротан, окруженный живописными горами и густыми лесами.
    Во время поездки, вы сможете насладиться великолепным видом на одно из самых красивых мест в Армении (если не в мире). Здесь вы увидите сторожевую башню Арснадзор и Мост Сатаны — одно из природных чудес Армении, нерукотворный мост, созданный самой природой. Вам будет предоставлена возможность попробовать и купить вино Арени, изготовленное из старейших сортов винограда, которое выпускается в нескольких винных заводах села Арени.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • За день до тура вам нужно отправить фото паспорта, либо подойти к нам в офис, чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-7 чел. — минивэн, 8-19 чел. — микроавтобус)
    • Все входные билеты
    • Тур и дегустация в винном заводе
    • Услуга гида
    • Встреча и возвращение в ваш отель
    • Вода в бутылках
    • Бесплатный Wi-Fi
    Что не входит
    • Обед
    • Билет на канатную дорогу «Татевер»
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Адрес Вашего проживания
    Завершение: Место Вашего проживания
    Когда и сколько длится
    Когда: Каждый день
    Экскурсия длится около 13 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • За день до тура вам нужно отправить фото паспорта, либо подойти к нам в офис, чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Каждый день

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