Что вас ожидает:

«Хор Вирап» — «глубокая темница»

Монастырь был построен на месте бывшей королевской темницы, в которой целых 13 лет держали Григория Просветителя, первого Католикоса Армении. Поэтому неудивительно, что это является одним из самых священных мест для армян со всего мира. Кроме того, это ближайшая точка к горе Арарат с территории Армении, которая очень часто становится первой причиной для посещения Армении.

«На Крыльях Татева» до монастыря IX века

Примерно через два часа прибудем к самой длинной канатной дороге в мире, которая была зарегистрирована в Книге рекордов Гиннеса в 2010 году. На Крыльях Татева вы доедете до Татевского монастырь IX века, который когда-то был просветительским и духовным центром Армении. Монастырь построен на высоком плато в ущелье реки Воротан, окруженный живописными горами и густыми лесами.

Во время поездки, вы сможете насладиться великолепным видом на одно из самых красивых мест в Армении (если не в мире). Здесь вы увидите сторожевую башню Арснадзор и Мост Сатаны — одно из природных чудес Армении, нерукотворный мост, созданный самой природой. Вам будет предоставлена возможность попробовать и купить вино Арени, изготовленное из старейших сортов винограда, которое выпускается в нескольких винных заводах села Арени.

Важная информация: