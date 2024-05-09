На Рождество – экскурсии в Гюмри

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Гюмри, цены от €5, скидки до 25%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Гюмри вчера и сегодня
Пешая
скидка
25%
58 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Исторический центр Гюмри
Откройте для себя уникальный мир Гюмри, где историческое прошлое и современность переплетаются в одном городе
Начало: Площадь Вардананц
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
8060 за всё до 9 чел.
Влюбиться в Гюмри за 1 день
На машине
4 отзыва
6 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Гюмри: путешествие по истории и культуре за один день
Погрузитесь в мир армянской культуры и истории с экскурсией, которая раскроет Гюмри с неожиданных сторон
Начало: У церкви Святой Богородицы
Расписание: ежедневно в 10:00
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
135 за человека
Единственная в мире галерея картин из паутины
1 час
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по галерее в Гюмри
Посетите уникальную галерею картин из паутины в Гюмри. Художник Андраник Аветисян покажет свои работы и расскажет о процессе их создания
Начало: В районе Komisarner St
10 сен в 11:00
11 сен в 11:00
5 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    ANASTASIIA
    9 мая 2024
    Гюмри вчера и сегодня
    Ира, чудесный экскурсовод! Рассказала нам все и даже больше, провела по местам, которые не только были запланированы в программе, но
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    и те, которые были интересны нам. Впечатления о Гюмри остались самые лучшие. Будете в Гюмри, от всей души советую обратиться за экскурсией!

    Ира, чудесный экскурсовод! Рассказала нам все и даже больше, провела по местам, которые не только были
  • Ч
    Чонхо
    21 февраля 2024
    Гюмри вчера и сегодня
    Ирина провела меня на интересную экскурсию и интересные места!!!! Мне очень понравились еще рассказы про свой город и слушать ее мнение!!! Очень очень рекомендую!!!
  • В
    Владислав
    7 января 2024
    Гюмри вчера и сегодня
    Брали экскурсию вдвоем с женой. Забронировали онлайн, буквально за день. Нам рассказали главные и основные события города, провели по историческим достопримечательностям
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    и современным творческим местам, куда мы бы без гида никогда в жизни не решились зайти. Экскурсия не типично «экскурсионная», когда рассказывают большое количество дат и фактов. Жене это понравилось, а мне наоборот не хватало. На все доп вопросы Ира хорошо и со знанием отвечает. В целом город открылся гораздо больше и было намного интереснее с гидом, чем если бы приехали одни. Это однозначно стоило того и мы остались очень довольны.

  • К
    Карина
    27 октября 2023
    Влюбиться в Гюмри за 1 день
    Великолепная экскурсия от уроженца Гюмри Армена, влюбленного в свой город, и отличного организатора Карена. Прекрасное чувство юмора, отличный рассказ про
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    историю города и его жителей, прогулка по центральным улочкам города, посещение музеев, известной парикмахерской и потешные пончики-мончики - это было прекрасное знакомство с городом, в который мы еще обязательно вернемся.

  • Г
    Гаяне
    12 сентября 2023
    Влюбиться в Гюмри за 1 день
    Всем привет! Я редко пишу отзывы, но этот тур и организаторы меня очень впечатлили. хочу выразить благодарность организатору Карену, за
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    внимательность, заблаговременное напоминания о предстоящем туре, уточнения нюансов и пожеланий. Маршрут был очень удобным и интересно познавательным. Сопровождал меня как гид так и организатор одновременно. И пару слов о гиде: звали его Армен, говорит он и на армянском и на русском. Армен знает тонкие нюансы этого красивого и колоритного города, он родился и вырос там, много путешествовал по Европе и ему однозначно есть о чем рассказать. Всем очень рекомендую тур «Влюбиться в Гюмри за 1 день», на мой взгляд многие не дооценивают этот город, его однозначно стоит посетить, а я была во многих регионах Армении. Тур прошел весело, с чувством юмора и заботой обо мне)

  • К
    Ксения
    20 июля 2023
    Влюбиться в Гюмри за 1 день
    Хочу выразить огромную благодарность Александру и Карену за увлекательную экскурсию, день в приятной атмосфере с ними пролетел незаметно. Частичка моего сердца остаётся здесь, я обязательно вернусь сюда снова!

Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Единственная в мире галерея картин из паутины
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Черная крепость
  3. Озеро Севан
  4. Старый город
  5. Монастырь Мармашен
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в сентябре 2024
Сейчас в Гюмри в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 5 до 135 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Гюмри на 2024 год на рождество, 62 ⭐ отзыва, цены от €5. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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