скидка
25%
3 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Исторический центр Гюмри
Откройте для себя уникальный мир Гюмри, где историческое прошлое и современность переплетаются в одном городе
Начало: Площадь Вардананц
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
80€60 за всё до 9 чел.
6 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Гюмри: путешествие по истории и культуре за один день
Погрузитесь в мир армянской культуры и истории с экскурсией, которая раскроет Гюмри с неожиданных сторон
Начало: У церкви Святой Богородицы
Расписание: ежедневно в 10:00
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
€135 за человека
1 час
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по галерее в Гюмри
Посетите уникальную галерею картин из паутины в Гюмри. Художник Андраник Аветисян покажет свои работы и расскажет о процессе их создания
Начало: В районе Komisarner St
10 сен в 11:00
11 сен в 11:00
€5 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AANASTASIIA9 мая 2024Ира, чудесный экскурсовод! Рассказала нам все и даже больше, провела по местам, которые не только были запланированы в программе, но
- ЧЧонхо21 февраля 2024Ирина провела меня на интересную экскурсию и интересные места!!!! Мне очень понравились еще рассказы про свой город и слушать ее мнение!!! Очень очень рекомендую!!!
- ВВладислав7 января 2024Брали экскурсию вдвоем с женой. Забронировали онлайн, буквально за день. Нам рассказали главные и основные события города, провели по историческим достопримечательностям
- ККарина27 октября 2023Великолепная экскурсия от уроженца Гюмри Армена, влюбленного в свой город, и отличного организатора Карена. Прекрасное чувство юмора, отличный рассказ про
- ГГаяне12 сентября 2023Всем привет! Я редко пишу отзывы, но этот тур и организаторы меня очень впечатлили. хочу выразить благодарность организатору Карену, за
- ККсения20 июля 2023Хочу выразить огромную благодарность Александру и Карену за увлекательную экскурсию, день в приятной атмосфере с ними пролетел незаметно. Частичка моего сердца остаётся здесь, я обязательно вернусь сюда снова!
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «На Рождество»
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