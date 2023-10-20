Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии

Увидеть, как живут удины, побывать в пещерном городе Уплисцихе и попробовать оригинальную «Боржоми»

Описание
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Солнечное Закавказье, встречай! Отправляемся исследовать достопримечательности и знакомиться с традициями Азербайджана и Грузии.

Вы увидите старый город и современную часть Баку, посетите деревню Нидж и погуляете по территории необычного Дворца шекинских ханов.

Переместимся в Сакартвело и побываем в древней столице Грузии — Мцхете, в завораживающем пещерном городе Уплисцихе и в краю виноделия — Кахетии.
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Ближайшие даты:
20
окт
27
окт
3
ноя
10
ноя
24
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Баку и обзорная экскурсия

Встретим вас в аэропорту Баку и поедем в отель. После заселения в 16:00 выезжаем на экскурсию по столице Азербайджана.

Первым делом отправимся исследовать достопримечательности старого города: начнём маршрут с Двойных ворот, ведущих во внутренний город Ичери-шехер. Посетим старейшие караван-сараи, средневековые хамамы и мечети, заглянем в дворец Ширваншахов и полюбуемся видом на Баку с крыши Девичьей башни. Гид также проведёт вас до места распятия апостола Варфоломея.

Из старого города переместимся в футуристичный Культурный центр Гейдара Алиева. Здесь можно заглянуть в различные музеи: например, в интерактивный музей музыкальных инструментов, музей национальной одежды XVIII-XIX веков. В центре также расположилась большая экспозиция азербайджанских ковров.

После экскурсии разместимся в отеле и переночуем.

Прилёт в Баку и обзорная экскурсияПрилёт в Баку и обзорная экскурсияПрилёт в Баку и обзорная экскурсияПрилёт в Баку и обзорная экскурсияПрилёт в Баку и обзорная экскурсияПрилёт в Баку и обзорная экскурсия
2 день

Дорога в Шеки

После завтрака выселимся из отеля и отправимся в следующий город — Шеки. По пути сделаем несколько остановок, чтобы осмотреть больше местных достопримечательностей. Сначала увидим мавзолей Дири Баба, возведённый в начале XV века, и Шемахинскую Джума-мечеть. Затем заедем в деревню Нидж, где мы погрузимся в особую атмосферу. Именно в этом месте проживает один из коренных народов Азербайджана — удины. Мы увидим небольшую церковь, в которой регулярно ведутся службы и на удинском языке.

Доберёмся до Шеки и сразу начнём знакомиться с древним городом. Зайдём на территорию Дворца шекинских ханов, утопающую в чинарах. Само здание резиденции впечатляет своим оригинальным дизайном. Посетим также ремесленные мастерские и караван-сарай.

Заселимся в отель и переночуем.

Дорога в ШекиДорога в ШекиДорога в ШекиДорога в ШекиДорога в Шеки
3 день

Добро пожаловать в Грузию

Позавтракав, освободим номера и отправимся в деревню Киш, расположенную недалеко от Шеки. По приезде зайдём в христианскую церковь, основанную святым Елисеем. Осмотрев деревню, поедем к Азербайджано-грузинской границе, откуда доберёмся до Тбилиси.

После размещения в отеле у вас будет свободное время на отдых или самостоятельную прогулку по столице.

Добро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в Грузию
4 день

Тбилиси и Мцхета

Сегодня нас ждёт очень насыщенный день. После завтрака выезжаем на экскурсию по Тбилиси. Начнём маршрут у храма Метехи и памятника Вахтанга Горгасали: полюбуемся панорамой старого Тбилиси, и вы узнаете о подвигах основателя города.

Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. С крепостной стены полюбуемся красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру центральной площади.

Затем отправимся в Мцхету. Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, откуда открывается невероятный вид на древнюю столицу. Завершим экскурсионную часть этого дня традиционным грузинским обедом в национальном ресторане.

Вечером вернёмся в гостиницу.

Тбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и Мцхета
5 день

Дегустация вин в Кахетии

Отправляемся в край грузинского виноделия — Кахетию. По пути увидим Алазанскую долину, родину знаменитого вина «Киндзмараули», а гид расскажет вам о грузинских традициях и поделится советами, как выбрать самые вкусные продукты. Заедем в Сигнахи, который называют городом любви. Здесь можно заключить брак в любое время дня и ночи. За счет архитектурных решений создаётся ощущение, что ты попадаешь в итальянский городок. Мы продегустируем вина местного завода: вы узнаете секреты грузинского виноделия и увидите процесс производства этого напитка. За дополнительную плату желающие смогут насладиться кахетинским обедом с домашним вином.

После этого прогуляемся по улицам Сигнахи и увидим крепостную стену, считающуюся самой длинной в Европе. Затем нас ждёт обратная дорога в Тбилиси, но по пути мы заглянем на завод «Кахетинское традиционное виноделие», где также попробуем вина разных сортов.

По прибытии в Тбилиси у вас будет свободное время.

Дегустация вин в КахетииДегустация вин в КахетииДегустация вин в КахетииДегустация вин в КахетииДегустация вин в КахетииДегустация вин в Кахетии
6 день

Уплисцихе и Боржоми

В этот день первая точка нашего маршрута — знаменитый курорт Боржоми. Здесь вы сможете попробовать известную минеральную воду и полюбоваться пейзажами, открывающимися с высоты канатной дороги (за дополнительную плату). Узнаете о том, как развивался город-курорт и какие археологические раскопки проводились в этих местах.

Затем отправимся в пещерный город Уплисцихе, по дороге сделаем остановку на обед (оплачивается на месте). По прибытии погрузимся в историю языческой жизни Грузии. Погуляем по каменным улицам, исследуя высеченные в скалах жилые помещения, эллинистический театр и тронный зал.

Вернёмся в Тбилиси и переночуем в отеле.

Уплисцихе и БоржомиУплисцихе и БоржомиУплисцихе и БоржомиУплисцихе и Боржоми
7 день

Окончание тура

После завтрака мы проводим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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