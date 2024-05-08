Азербайджан — очень многогранная и разносторонняя страна, и в этом путешествии мы будем открывать разные ее грани. Сначала прогуляемся по столице со знаменитой Девичьей башней и местами съемок фильма «Бриллиантовая рука». Потом отправимся в горы и заглянем в пещеры с рисунками первобытных людей. Вас ждут невероятно красивые природные виды в сочетании с загадочными древностями, мечетями и дворцами. А в конце устроим шопинг — мы научим вас разбираться в восточных специях и сладостях. День 1.

Прогулки по Баку

Мы заберем вас из любого удобного места в Баку (ваша гостиница или аэропорт) и начнем наше путешествие от Шемахинских ворот Старого города — это исторический центр, откуда удобно знакомиться со столицей Азербайджана. Мы отправимся по узким старинным улочкам, посмотрим на хамамы и караван-сарай. Вы увидите знаменитую Девичью башню — символ Баку — и узнаете ее историю. Заглянем на улицу, где снимался легендарный фильм «Бриллиантовая рука» — при желании можно сфотографироваться в такой же позе, как герой из фильма. У вас будет время на обед, после этого зайдем в Художественную мастерскую и посмотрим, как создаются настоящие шедевры местных художников. Затем посетим Музей миниатюрной книги, который входит в книгу рекордов Гиннеса. Здесь можно увидеть удивительно маленькие книги и даже их копии, созданные с помощью специальной технологии. Прогуляемся по набережной парка Бульвар, поднимемся на смотровую площадку «Нагорный парк», откуда открывается великолепный вид на весь город и его окрестности. Затем посмотрим на дома-дворцы нефтяных магнатов времен нефтяного бума и центр Гейдара Алиева, который признан одним из лучших архитектурных объектов в мире. Прокатимся по трассе, где проводятся соревнования Формулы-1, и увидим Белый город, который во времена нефтяного бума был черным городом. День 2.

Заповедник Гобустан, нефтяная вышка и самая большая мечеть

Сегодня поедем в заповедник «Гобустан», который находится в 70 километрах от Баку. В этом заповеднике вы сможете погрузиться в первобытную историю Азербайджана и увидеть пещеры с наскальными рисунками первобытных людей. Именно здесь были найдены первые упоминания о нефти. После этого отправимся на грязевые вулканы. Вы сможете увидеть, как из глубины земли выбрасываются грязевые фонтаны и ощутить себя настоящим исследователем. Пообедаем в ресторане в рыбацкой деревушке — попробуем местную кухню и насладимся морскими видами. Затем посетим первую в мире нефтяную вышку, построенную ещё в 1846 году. А оттуда доберёмся до древнего храма «Зороастрийцев» Огнепоклонников. Здесь вы узнаете о древней религии Зороастрийцев, которая раньше была одной из самых распространенных в Азербайджане. Поднимемся на горящую гору «Янардаг», которая горит на протяжении 4 тысяч лет. Это место — символ нефтяного богатства Азербайджана, поэтому местные им очень гордятся. День 3.

Родина Шемаханской царицы и деревня искусных мастеров

Отправимся вглубь Азербайджана — город Гобустан. Вы увидите древний храм — высеченный на скале Мавзолей Дири Баба. Потом поедем на родину пушкинской Шемаханской царицы в город Шемаха и исследуем самую старую мечеть Кавказа, построенную в 743 году. Продолжим наше путешествие по горным перевалам и поедем в деревню искусных мастеров «Лагич». Поднимемся на высоту 2200 метров над уровнем моря и окажемся на отличной смотровой площадке, с которой открываются великолепные виды. В конце дня доберемся до древнего город Шеки и разместимся там в гостинице. День 4.

Древний город Шеки, Албанский храм и горячие источники

Начнем день с осмотра древнего города Шеки: прогуляемся по старинным улочкам, заглянем в дворец Щеки Хана и исследуем росписи 18 века. Затем посетим Албанский храм, который считается «матерью» всех церквей на Кавказе. И помчим на водопады Или-Су в городе Гах. Вы увидите легендарную башню из кинофильма «Не бойся, я с тобой», и узнаете ее историю. Вечером расслабимся в горячих источниках в горах — это природное спа, которое очень полезно для здоровья. Сегодняшнюю ночь проведем в отеле у подножия гор. День 5.

Кавказская Албания и озеро Нохур-Гёль

Сегодня нас ждёт удивительный лес в деревне «Лекит» с его живописным Моховым водопадом. Погуляем и поедем в город Габала — столицу древнего государства Кавказская Албания. Вы увидите развалины древнего города в деревне Чухур, а потом прокатитесь на фуникулере на гору Туфан-Даг и полюбуетесь фантастическими видами. Наша следующая остановка — озеро Нохур-Гёль. В советское время здесь любила отдыхать правительственная элита. Заглянем на водопад «7 красавцев» и вернёмся на ночь в Баку. День 6.

Азербайджанский Иерусалим

Сегодня исследуем город Губа. Сначала поднимемся на высоту 2300 метров над уровнем моря по серпантинной дороге и посмотрим на всю красоту сверху. Посетим деревню Хыналыг, жители которой считают себя потомками Ноя (по преданию, именно сюда прибыл Ной после потопа). Зайдем в гости к местному и отведаем традиционные домашние угощения. Затем доберёмся до деревни Красная Слобода, которую называют «Азербайджанским Иерусалимом». В конце дня мы вернемся в отель в Баку.

Шопинг

Перед тем, как отправиться домой, самое время закупиться подарками для себя и близких. Сегодня мы отправимся на огромный азербайджанский рынок «Бине». Гид научит вас торговаться и поможет сэкономить на покупках. Вы сможете выгодно купить сувениры, одежду и обувь. Затем отправимся на восточный базар по соседству — здесь можно приобрести специи, чай и даже настоящую черную икру. Гид расскажет, как правильно хранить пряности и к каким блюдам их можно добавлять. Набрав подарков, поедем в аэропорт. На этом наше путешествие заканчивается — надеемся, нам удалось влюбить вас в Азербайджан!