На каникулы – туры в Баку

Найдено 3 тура в категории «На каникулы» в Баку на русском языке, цены от $964, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
скидка
20%
1 отзыв
10 дней
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
9 янв в 08:00
16 янв в 08:00
1555$1244 за человека
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
скидка
20%
1 отзыв
8 дней
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Увидеть, как живут удины, побывать в пещерном городе Уплисцихе и попробовать оригинальную «Боржоми»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
26 дек в 08:00
9 янв в 08:00
1205$964 за человека
Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
На машине
скидка
10%
4 дня
Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
Познакомиться с архитектурой и кухней столицы, увидеть чудо природы и пожить в SPA-отеле
Начало: Баку, аэропорт, до 16:00
3 янв в 08:00
10 янв в 08:00
5450049 050 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    3 октября 2024
    Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
    Добавить1 день на Азербайджан отели выбраны хорошо немного утомляет долгая дорога до обьекта и обратно маршрут интересен много новой информации советую
  • Е
    Елена
    27 августа 2024
    Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
    Хочу поблагодарить Владлену и Мераби за мой невероятный мини-отпуск. Мой тур Азербайджан - Грузия - Армения я увидела случайно на Tripster.
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    Ранее, туры на Трипстере я не бронировала, поэтому было очень много сомнений и вопросов. Ребята ответили на все мои вопросы максимально подробно, чем вызвали доверие. Самый большой вопрос для меня заключался в пересечении границы между странами, но вся поездка была настолько организованной, что в каждой стране еще на подьезде к границе, меня уже ждали гиды с трансфером из другой страны. Мой тур длился 10 дней, программа была максимально продуманной и логичной. За это время мне удалось посмотреть самые основные достопримечательности. Отдельно хочу отметить благодарностью невероятную заботу и поддержку со стороны Владлены и всей команды. Любой мой вопрос разрешался в течение 5 минут, а зачастую, еще быстрее. Ребята были на связи даже в вечернее время. Все сделано с любовью и для туристов. Гиды макисмально подробно показывают все самые интересные места. Хочу выразить благодарность моим гидам: Азербайджан - Вали, Грузия - Галактион, Армения - Геворг, Нелли. Благодаря этим людям, а также организаторам Владлене, Мераби, Эдуарду, Аиде мой тур был насыщен только приятными впечатлениями, красивыми фотографиями и интересными фактами. Огромное спасибо за эту униклаьную возможность увидеть все самое лучшее в одном туре!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На каникулы»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
  2. Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
  3. Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
Какие места ещё посмотреть в Баку
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мавзолей Дири Баба
  2. Джума-Мечеть
  3. Гобустан
  4. Девичья башня
  5. Старый город
  6. Хызы
  7. Розовые озера
  8. Янардаг
  9. Апшерон
Сколько стоит тур в Баку в декабре 2024
Сейчас в Баку в категории "На каникулы" можно забронировать 3 тура от 964 до 49 050 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год на каникулы, 2 ⭐ отзыва, цены от $964. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль