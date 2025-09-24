Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Берлине на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 1 отзыв Групповая до 20 чел. Влюбиться в Берлин за один день Погрузитесь в историю Берлина, прогуливаясь по его главным достопримечательностям. Откройте для себя сердце города за один день Начало: Рядом с Берлинским собором €30 за человека Пешая 3 часа 4 отзыва Групповая до 20 чел. Берлинские каникулы для взрослых и детей Насладитесь путешествием по Берлину, где каждый уголок дышит историей. Встреча с культурой и архитектурой столицы Германии ждет вас Начало: У Старой ратуши €30 за человека Пешая 2.5 часа 1 отзыв Мини-группа до 8 чел. Берлин без будильника Утренний Берлин раскрывает свои тайны на этой экскурсии. Прогулка без спешки, с кофе в руке, подарит вам незабываемые впечатления Начало: У центрального входа в Красную ратушу Расписание: ежедневно в 11:15 €40 за человека Другие экскурсии Берлина

