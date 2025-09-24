Групповая
до 20 чел.
Влюбиться в Берлин за один день
Погрузитесь в историю Берлина, прогуливаясь по его главным достопримечательностям. Откройте для себя сердце города за один день
Начало: Рядом с Берлинским собором
Завтра в 16:00
25 сен в 16:00
€30 за человека
Групповая
до 20 чел.
Берлинские каникулы для взрослых и детей
Насладитесь путешествием по Берлину, где каждый уголок дышит историей. Встреча с культурой и архитектурой столицы Германии ждет вас
Начало: У Старой ратуши
Завтра в 12:30
25 сен в 12:30
€30 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Берлин без будильника
Утренний Берлин раскрывает свои тайны на этой экскурсии. Прогулка без спешки, с кофе в руке, подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в Красную ратушу
Расписание: ежедневно в 11:15
Завтра в 11:15
25 сен в 11:15
€40 за человека
