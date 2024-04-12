Трансфер в Берлине

Найдено 5 экскурсий в категории «Трансфер» в Берлине на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Выгодный трансфер в Берлине
На машине
1 отзыв
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Берлине с русскоговорящим водителем
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Берлин - Бранденбург имени Вилли Брандта и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 00:00
27 фев в 00:00
112 за всё до 3 чел.
Трансфер: аэропорт Берлин - Бранденбург - отель
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер: аэропорт Берлин - Бранденбург - отель
Начало: Аэропорт Берлин - Бранденбрг
Завтра в 16:00
27 фев в 00:00
75 за всё до 3 чел.
Трансфер ж/д вокзал Берлина - отель или любой адрес в пределах Берлина
На поезде
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер ж/д вокзал Берлина - отель или любой адрес в пределах Берлина
Начало: Центральный вход ж/д вокзала
«Трансфер на комфортабельном автомобиле "С" класса на 1-3 человека»
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:00
55 за всё до 3 чел.
Поездка в аутлет Designer Outlet Berlin
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Поездка в аутлет Designer Outlet Berlin
Начало: Туристов забирают от отеля
Расписание: по средам и субботам в 9:00 и 14:00
1 мар в 09:00
5 мар в 09:00
35 за человека
Трансфер: Выставочный центр или клиника Берлина. Адреса в пределах Берлина
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер: Выставочный центр или клиника Берлина. Адреса в пределах Берлина
Начало: По договоренности
«Трансфер на комфортабельном автомобиле "С" класса»
Завтра в 16:00
27 фев в 00:00
55 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    TETIANA
    12 апреля 2024
    Выгодный трансфер в Берлине
    Пользовались услугой трансфера из аэропорта до отеля. Встречал нас Сергей. Едва приземлившись, мы получили звонок от его, он сообщил что
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    уже нас ожидает, что бы мы не волновались, и предложил два варианта нашей встречи,как нам будет удобнее,встретить нас внутри аэропорта или ожидать в автомобиле. Автомобиль комфортный, чистый и вместительный. Сергей тактичный человек и хороший водитель!) Однозначно рекомендую данную фирму и организаторов!

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Трансфер»

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Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Бранденбургские ворота
  2. Рейхстаг
  3. Музейный остров
  4. Берлинская стена
  5. Самое главное
  6. Мемориал жертвам Холокоста
  7. Площадь Жандарменмаркт
  8. Берлинский кафедральный собор
  9. Александрплац
  10. Улица Унтер-ден-Линден
Сколько стоит экскурсия по Берлину в феврале 2025
Сейчас в Берлине в категории "Трансфер" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 35 до 112. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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