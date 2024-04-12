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уже нас ожидает, что бы мы не волновались, и предложил два варианта нашей встречи,как нам будет удобнее,встретить нас внутри аэропорта или ожидать в автомобиле. Автомобиль комфортный, чистый и вместительный. Сергей тактичный человек и хороший водитель!) Однозначно рекомендую данную фирму и организаторов!