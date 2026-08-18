Групповая
до 20 чел.
Тбилиси с огоньком
Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город
Начало: Площадь Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 15:30, в субботу в 14:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€17 за человека
-
20%
Индивидуальная
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Кто уезжал, тот знает непреложно - уехать из Тбилиси невозможно…
Начало: У храма Метехи
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
от €120
€150 за всё до 30 чел.
-
20%
Индивидуальная
Тбилиси, ты такой один
Собрать из ярких пазлов колоритный образ грузинской столицы и провести время в дружеской компании
Начало: На площади Свободы
Завтра в 16:00
21 авг в 16:00
от €44
€55 за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Лучшие панорамы Тбилиси
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Начало: В районе метро «Авлабари»
Завтра в 17:30
20 авг в 09:00
от €95 за всё до 3 чел.
-
70%
Групповая
до 18 чел.
Казбек, Ананури и Жинвальское водохранилище - из Тбилиси (в группе)
Природные красоты, древние памятники, гастроудовольствия и яркие эмоции - в одной поездке
Начало: В районе площади Европы
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€12
€40 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
Прогулка по Тбилиси с местным гидом: уникальные места, исторические здания и секреты города. Погрузитесь в атмосферу старинного и современного Тбилиси
Начало: На Площади Свободы
Сегодня в 10:00
5 сен в 11:30
от €99 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
За зеленью и прохладой - в ботанический сад
Насладитесь природой и историей Тбилиси в одном туре. Прогулка по ботаническому саду и обзорная экскурсия по Старому городу подарят незабываемые впечатления
Начало: На улице Руставели
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€15 за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Гамарджоба, Тбилиси
Увлекательная прогулка по Тбилиси: серные бани, крепость Нарикала и старинные улочки. Узнайте историю города и насладитесь его атмосферой
Начало: На площади Свободы (Dunkin donuts)
Сегодня в 14:00
Завтра в 13:00
от €120 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Тбилиси во всей красе и самобытности
Нескучная прогулка по максимуму - от истоков города и древних храмов до колоритных сюжетов и вина
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали N 3
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €99 за всё до 4 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Кахетия от К до Я
Пройтись по улочкам Сигнахи, посетить монастырь Нино и распробовать напитки винного края
Начало: место вашего проживания
Сегодня в 09:00
20 авг в 09:00
от €177
€235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
Насыщенное приключение: панорамы, грузинский Стоунхендж, Старый город, вино и грузинская культура
Завтра в 10:00
20 авг в 10:00
от €170 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Ботанический сад Петра Великого»
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