Наша экскурсия объединяет культурное знакомство с городом и насыщенную вечернюю программу. Днём мы прогуляемся по старому Тбилиси, углубимся в его историю и архитектуру.
А вечер будет праздничным: вас ждёт мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури, ужин с дегустацией вина и чачи и традиционные грузинские танцы.
А вечер будет праздничным: вас ждёт мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури, ужин с дегустацией вина и чачи и традиционные грузинские танцы.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание мастер-класса
11:00 — 14:00 — экскурсия по Старому городу
- Гуляем по историческим улочкам, посещаем площадь Свободы, базар Мейдан, улицу Шардени и парк Рике, смотрим на серные бани и крепость Нарикала
- Заходим в церковь Метехи и собор Святой Троицы, разговариваем об их историческом и культурном значении
- Обсуждаем архитектуру, любуемся видами города и дегустируем грузинское вино
14:00 — 19:00 — свободное время
Вы можете самостоятельно прогуляться по городу или вернуться в отель для подготовки к вечерним мероприятиям.
19:00 — 23:00 — вечерняя программа
- Мастер-класс по грузинской кухне. Вы поучитесь готовить традиционные хинкали и хачапури
- Ужин + дегустация вина и чачи. После мастер-класса оцените свои кулинарные творения, а также продегустируете местные напитки
- Грузинские танцы. Не только посмотрите, но и поучаствуете!
Организационные детали
- В стоимость всё включено: услуги гида, дегустации и мастер-класс, трансфер из вашего отеля на вечернее мероприятие
- Прогулка возможна с детьми от 7 лет
- Экскурсию проведёт профессиональный гид из нашей команды
ежедневно в 11:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€78
|Дети 8-12 лет
|€36
|Дети до 7 лет
|€18
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Diuma hotel
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммад — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 35 туристов
Я Мухаммад. Живу в Тбилиси более 6 лет, говорю по-арабски, по-русски, по-английски и немного по-немецки. Представляю команду увлечённых гидов. В Тбилиси у нас есть два офиса. Мы предлагаем множество туров в разные уголки Грузии. Будем рады показать вам всё самое интересное и впечатляющее. До встречи!Задать вопрос
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