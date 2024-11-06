Тбилисский день: история, традиции и кухня (всё включено)

Днём погулять по Старому городу, а вечером приготовить хинкали, выпить чачи и потанцевать
Наша экскурсия объединяет культурное знакомство с городом и насыщенную вечернюю программу. Днём мы прогуляемся по старому Тбилиси, углубимся в его историю и архитектуру.

А вечер будет праздничным: вас ждёт мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури, ужин с дегустацией вина и чачи и традиционные грузинские танцы.
Тбилисский день: история, традиции и кухня (всё включено)
Тбилисский день: история, традиции и кухня (всё включено)
Тбилисский день: история, традиции и кухня (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание мастер-класса

11:00 — 14:00 — экскурсия по Старому городу

  • Гуляем по историческим улочкам, посещаем площадь Свободы, базар Мейдан, улицу Шардени и парк Рике, смотрим на серные бани и крепость Нарикала
  • Заходим в церковь Метехи и собор Святой Троицы, разговариваем об их историческом и культурном значении
  • Обсуждаем архитектуру, любуемся видами города и дегустируем грузинское вино

14:00 — 19:00 — свободное время

Вы можете самостоятельно прогуляться по городу или вернуться в отель для подготовки к вечерним мероприятиям.

19:00 — 23:00 — вечерняя программа

  • Мастер-класс по грузинской кухне. Вы поучитесь готовить традиционные хинкали и хачапури
  • Ужин + дегустация вина и чачи. После мастер-класса оцените свои кулинарные творения, а также продегустируете местные напитки
  • Грузинские танцы. Не только посмотрите, но и поучаствуете!

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: услуги гида, дегустации и мастер-класс, трансфер из вашего отеля на вечернее мероприятие
  • Прогулка возможна с детьми от 7 лет
  • Экскурсию проведёт профессиональный гид из нашей команды

ежедневно в 11:00

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный€78
Дети 8-12 лет€36
Дети до 7 лет€18
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Diuma hotel
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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