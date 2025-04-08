Путешествие по пяти городам Индии с возможностью отдыха в Гоа
Увидеть главные дворцы и храмы, проплыть по Гангу на лодке и посмотреть шоу о Тадж-Махале
Начало: Дели, аэропорт, 8:00
16 ноя в 08:00
$1490 за человека
Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
Провести ночь в бунгало, заглянуть в мумбайские трущобы и отдохнуть на берегу моря
Начало: Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия в...
4 окт в 10:00
18 окт в 10:00
$1412 за человека
Новогодний тур по Индии: жемчужины 5 городов, серебро пляжей Гоа и золото Ганга
Увидеть главное в Дели, Джайпуре, Агре, Варанаси и Мумбае, посетить театр и отдохнуть на море
Начало: Дели, аэропорт, утро
29 дек в 08:00
$1790 за человека
Последние отзывы на туры
- IIva8 апреля 2025Буквально позавчера мы с подругой вернулись с подругой из Индии из двухнедельной поездки. Первая и основная часть нашего путешествия -
- ЕЕвгений20 октября 2023Всем намасте как говорится! Был счастливым участником группы в февральской поездке по Индии от великолепных организаторов Алексея и Виктора. Все
- ММария6 октября 2023"Наконец сбылась моя мечта! Несколько лет я искала именно этот тур! Большинство предлагаемых Туров это Золотой треугольник Индии (Дели-Агра-Джайпур), Варанаси+Сарнадж
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Варанаси»
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