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или Мумбаи+Гоа. А я хотела все и сразу)) И нашла!!!! Перед поездкой я специально не смотрела фото отзывы туристов, ничего не читала, я хотела, чтобы для меня это была неизведанная сказка (хотя все места и так знала наизусть, ранее читая про них). И сказка превзошла все ожидания! Это путешествие 🧳 запомнится на всю жизнь. Такое не каждый сможет организовать сам. Я например, никогда бы не решилась проехаться на индийском поезде, прекрасно зная, что это очень колоритно. Но страх потеряться, сесть не туда, опоздать - преобладал бы. С Витей нашим гидом, было не страшно ничего! Где-то на уровне подсознания я была уверена, что всегда все схвачено! Почти каждый день новый город, интересные истории, приключения. Каждый день новый транспорт, думаю это тоже специально так спланировано. Начинаем с шумного Дели. Кстати, советую делать там покупки. Я хоть и барахольщик, но такого как там, не видела потом нигде) Джайпур-розовый город 🧡 Ставлю оранжевое сердечко, потому что для меня этот город все же оранжевый Дворец ветров - волшебное место! Покоряет своей красотой. Он как кукольный домик, карамельный, только огромный! Уютные отели с кафе на крыше. Как же прекрасно выйти с утра на крышу, а перед тобой Тадж Нереальные впечатления от ночной поездки на слиппер басе и вот мы в Варанаси. Именно этот город был причиной моей поездки. Я каждым кусочком и клеточкой тела, очень хотела там побывать. Это потрясающий, загадочный и очень необычный город. Он дышит своей жизнью, там совершенно другая атмосфера и энергетика. А вечерняя церемония Ганга Арти - я даже не мечтала прикоснуться к этому событию. А благодаря Вите, мы сидели почти у ног брахманов. Перелет в Мумбаи - и вот уже роскошная колониальная Индия. Таких красивых замков, башен, прячущихся в тени пальм я не видела никогда! 🥰 И вот, мы уже в любимом Гоа, родной Арамболь, непередаваемая поездка на пляж Парадайз, еще и с ночевкой в бунгалах прямо на берегу. Не райское ли это место!!! Я в диком восторге. Счастье и эмоции переполняли меня каждый день. На третий день я пила кофе на крыше, смотрела в даль и думала: «неужели это правда все со мной происходит»? И казалось кстати, что прошло уже очень много дней, потому что впечатлений было столько, сколько невозможно просто получить за один день в обычной жизни! Я безмерно благодарна Алексею и Виктору. Ребята, вы приносите людям счастье и как волшебники 🧙 осуществляете их мечты! Большое спасибо нашей прекрасной компании - очень душевные, отзывчивые и весёлые люди. И спасибо вселенной, что все сложилось именно так.