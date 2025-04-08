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Варанаси – туры в Дели

Найдено 3 тура в категории «Варанаси» в Дели на русском языке, цены от $1412. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Путешествие по пяти городам Индии с возможностью отдыха в Гоа
На машине
10 дней
1 отзыв
Путешествие по пяти городам Индии с возможностью отдыха в Гоа
Увидеть главные дворцы и храмы, проплыть по Гангу на лодке и посмотреть шоу о Тадж-Махале
Начало: Дели, аэропорт, 8:00
16 ноя в 08:00
$1490 за человека
Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
15 дней
2 отзыва
Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
Провести ночь в бунгало, заглянуть в мумбайские трущобы и отдохнуть на берегу моря
Начало: Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия в...
4 окт в 10:00
18 окт в 10:00
$1412 за человека
Новогодний тур по Индии: жемчужины 5 городов, серебро пляжей Гоа и золото Ганга
11 дней
Новогодний тур по Индии: жемчужины 5 городов, серебро пляжей Гоа и золото Ганга
Увидеть главное в Дели, Джайпуре, Агре, Варанаси и Мумбае, посетить театр и отдохнуть на море
Начало: Дели, аэропорт, утро
29 дек в 08:00
$1790 за человека

Последние отзывы на туры

  • I
    Iva
    8 апреля 2025
    Путешествие по пяти городам Индии с возможностью отдыха в Гоа
    Буквально позавчера мы с подругой вернулись с подругой из Индии из двухнедельной поездки. Первая и основная часть нашего путешествия -
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    вот как раз это "Путешествие по пяти городам Индии с возможностью отдыха в Гоа". Когда заказывали тур, мы очень волновались, что "а вдруг мошенники". Отзывов нет, и кто такая Алиса… И вообще, страшно, потому что для меня это первая поездка за пределы России. Но в Варанаси и в Мумбаи очень хочется, поэтому рискнули. Нас встретили в аэропорту с ожерельями из цветов - для нас. Все дни рядом с нами находился русскоговорящий гид-индиец. Палочка-выручалочка. На любой вопрос, на любую проблему "Санджей, у нас вот тут такое!. ." Нас возили на роскошных комфортабельных автобусах. Особенно, если учесть, что в группе было пять барышень, в автобусах мы устраивались буквально роскошно. Водители - вроде просто водители, то тоже участвуют, тоже "морально тут" и всегда помогают. В отелях - чисто, уютно, телевизоры, кондиционер, вайфай, душ, в ряде отелей - бассейны. Нас чуть не за ручку провели по загадочным улочкам Варанаси и Мумбаи. Да и по всем остальным местам и городам также. Всегда вовремя, всегда надёжно. Все обещанные в туре достопримечательности и даже больше. Мы успели даже больше, чем я думала, хотя казалось бы, маршрут утрамбован настолько, что дальше некуда. Меня пугали дома, что в Индии жуткая грязь и страшная вонь. Это неправда. Да, конечно, мусор есть. Где-то больше, где-то меньше. И места, где пахнет так, что надо задерживать дыхание - тоже есть. Но немного. Но давайте будем честны, ведь у мУсорок и в России запах отвратителен? На самом деле, ни мусор, ни запах, ни сложности с питьевой водой (пьем только из бутылок!) никак не омрачили и не испортили впечатление от этой фантастически красивой и самобытной страны. Дамы в сари, удивительная архитектура, каменное кружево храмов и мавзолеев…. А улыбки местных жительниц? Когда идешь и вдруг встречаешься взглядом с какой-нибудь барышней. Она понимает:"туристка". Осторожная улыбка, даже не знаю, у кого раньше, у неё или у меня. И глаза начинают улыбаться. У обеих. Наше путешествие и наш тур очень понравился. И мне, и подруге. Она просила передать, что она очень впечатлена надёжностью и качеством, четкостью тайминга. Нашим организаторам, гидам, водителям - огромное-преогромное спасибо! Хочется вернуться и снова обнять этих людей, которые с такой самоотдачей делились с нами своими знаниями. Сказочная Индия вдруг оказалась так близко, на расстоянии вытянутой руки. И местами - так созвучна нам!

    Буквально позавчера мы с подругой вернулись с подругой из Индии из двухнедельной поездки. Первая и основнаяБуквально позавчера мы с подругой вернулись с подругой из Индии из двухнедельной поездки. Первая и основная
  • Е
    Евгений
    20 октября 2023
    Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
    Всем намасте как говорится! Был счастливым участником группы в февральской поездке по Индии от великолепных организаторов Алексея и Виктора. Все
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    прошло на ура,небольшие задержки поездов и самолетов на внутренних рейсах не в счет. Поездка от начала до конца организована четко,все продумано до мелочей,свои личные траты сводятся лишь к личным покупкам. Обычно организую свои путешествия сам,но в случае с Индией не рискнул(получилось бы дороже и сложнее) и доверился Алексею,тем более он уже показал себя,как порядочный человек-первая поездка сорвалась в марте 2022 после отмены аэрофлотовских рейсов и Алексей долго и упорно по крупинкам можно сказать выцарапывал наши деньги с транспортников Индии и возвращал нам. Моя вторая попытка удалась,поездкой весьма и весьма удовлетворен,сбылась давняя мечта побывать в Варанаси. Столько значимых и интересных мест в одном трипе и хотя пляжный Гоа не особо привлекал,пляжик в конце такого напряженного тура пришелся очень даже кстати. Ну и не вышло б такого запоминающегося путешествия без собравшейся классной компании и тур-лидера Виктора!

  • М
    Мария
    6 октября 2023
    Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
    "Наконец сбылась моя мечта! Несколько лет я искала именно этот тур! Большинство предлагаемых Туров это Золотой треугольник Индии (Дели-Агра-Джайпур), Варанаси+Сарнадж
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    или Мумбаи+Гоа. А я хотела все и сразу)) И нашла!!!! Перед поездкой я специально не смотрела фото отзывы туристов, ничего не читала, я хотела, чтобы для меня это была неизведанная сказка (хотя все места и так знала наизусть, ранее читая про них). И сказка превзошла все ожидания! Это путешествие 🧳 запомнится на всю жизнь. Такое не каждый сможет организовать сам. Я например, никогда бы не решилась проехаться на индийском поезде, прекрасно зная, что это очень колоритно. Но страх потеряться, сесть не туда, опоздать - преобладал бы. С Витей нашим гидом, было не страшно ничего! Где-то на уровне подсознания я была уверена, что всегда все схвачено! Почти каждый день новый город, интересные истории, приключения. Каждый день новый транспорт, думаю это тоже специально так спланировано. Начинаем с шумного Дели. Кстати, советую делать там покупки. Я хоть и барахольщик, но такого как там, не видела потом нигде) Джайпур-розовый город 🧡 Ставлю оранжевое сердечко, потому что для меня этот город все же оранжевый Дворец ветров - волшебное место! Покоряет своей красотой. Он как кукольный домик, карамельный, только огромный! Уютные отели с кафе на крыше. Как же прекрасно выйти с утра на крышу, а перед тобой Тадж Нереальные впечатления от ночной поездки на слиппер басе и вот мы в Варанаси. Именно этот город был причиной моей поездки. Я каждым кусочком и клеточкой тела, очень хотела там побывать. Это потрясающий, загадочный и очень необычный город. Он дышит своей жизнью, там совершенно другая атмосфера и энергетика. А вечерняя церемония Ганга Арти - я даже не мечтала прикоснуться к этому событию. А благодаря Вите, мы сидели почти у ног брахманов. Перелет в Мумбаи - и вот уже роскошная колониальная Индия. Таких красивых замков, башен, прячущихся в тени пальм я не видела никогда! 🥰 И вот, мы уже в любимом Гоа, родной Арамболь, непередаваемая поездка на пляж Парадайз, еще и с ночевкой в бунгалах прямо на берегу. Не райское ли это место!!! Я в диком восторге. Счастье и эмоции переполняли меня каждый день. На третий день я пила кофе на крыше, смотрела в даль и думала: «неужели это правда все со мной происходит»? И казалось кстати, что прошло уже очень много дней, потому что впечатлений было столько, сколько невозможно просто получить за один день в обычной жизни! Я безмерно благодарна Алексею и Виктору. Ребята, вы приносите людям счастье и как волшебники 🧙 осуществляете их мечты! Большое спасибо нашей прекрасной компании - очень душевные, отзывчивые и весёлые люди. И спасибо вселенной, что все сложилось именно так.

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Варанаси»

Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие по пяти городам Индии с возможностью отдыха в Гоа
  2. Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
  3. Новогодний тур по Индии: жемчужины 5 городов, серебро пляжей Гоа и золото Ганга
Какие места ещё посмотреть в Дели
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Тадж-Махал
  2. Храм Лотоса
  3. Набережная
  4. Агра-форт
Сколько стоит тур в Дели в июле 2025
Сейчас в Дели в категории "Варанаси" можно забронировать 3 тура от 1412 до 1790. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Варанаси», 3 ⭐ отзыва, цены от $1412. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь