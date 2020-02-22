Что вас ожидает

Обратите внимание, поездка не предполагает экскурсионного сопровождения.

Баланган и Меласти

К 12.00-13:00 вы приедете на первую обзорную площадку на пляже Баланган. Он не подходит для купания, но является одним из самых живописных мест на Бали. В течение получаса вы сможете сделать прекрасные снимки и насладиться пейзажами. А затем отправитесь по серпантинной дороге сквозь скалы на пляж Меласти. Здесь у вас будет полтора часа на то, чтобы искупаться, расслабиться и посетить атмосферные прибрежные кафе.

Дримленд и Паданг Паданг

Следующий пункт программы — смотровая площадка знаменитого Дримленда, с которой откроется новая серия потрясающих видов на бескрайний океан и сочную береговую линию. И уже через полчаса путь продолжится в сторону пляжа Паданг Паданг, с крупным белым песком и небольшими волнами. Это место прекрасно подойдет для купания и вдохновляющих прогулок. Кстати, именно здесь снимали эпизоды из фильма «Ешь, молись, люби», возможно, и вы узнаете эти кадры?

Закат в Улувату

В конце путешествия вас будет ждать ужин в кафе Single Fin, расположенном на скале, в знаменитом серф-споте Улувату. Шум разбивающихся волн, тропические заросли и солнце, садящееся в океан… Это ли не лучшее завершение дня?