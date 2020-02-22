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Посетить лучшие места на полуострове Букит и влюбиться в атмосферу райского наслаждения по-балийски

Yuliya
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Yuliya – экскурсионное агентство
В программе мы собрали самые зрелищные пляжи южного побережья — Баланган, Меласти, Дримленд, Паданг Паданг и Улувату.

Вы получите исчерпывающее представление о красотах региона, сделаете незабываемые снимки и отдохнете в лучших традициях «баунти».

А вечером поужинаете в кафе на зрелищном утесе, провожая тропическое солнце.
$79 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля/виллы
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Баунти-тур по пляжам Бали
Баунти-тур по пляжам Бали

Что вас ожидает

Обратите внимание, поездка не предполагает экскурсионного сопровождения.

Баланган и Меласти
К 12.00-13:00 вы приедете на первую обзорную площадку на пляже Баланган. Он не подходит для купания, но является одним из самых живописных мест на Бали. В течение получаса вы сможете сделать прекрасные снимки и насладиться пейзажами. А затем отправитесь по серпантинной дороге сквозь скалы на пляж Меласти. Здесь у вас будет полтора часа на то, чтобы искупаться, расслабиться и посетить атмосферные прибрежные кафе.

Дримленд и Паданг Паданг
Следующий пункт программы — смотровая площадка знаменитого Дримленда, с которой откроется новая серия потрясающих видов на бескрайний океан и сочную береговую линию. И уже через полчаса путь продолжится в сторону пляжа Паданг Паданг, с крупным белым песком и небольшими волнами. Это место прекрасно подойдет для купания и вдохновляющих прогулок. Кстати, именно здесь снимали эпизоды из фильма «Ешь, молись, люби», возможно, и вы узнаете эти кадры?

Закат в Улувату
В конце путешествия вас будет ждать ужин в кафе Single Fin, расположенном на скале, в знаменитом серф-споте Улувату. Шум разбивающихся волн, тропические заросли и солнце, садящееся в океан… Это ли не лучшее завершение дня?

Организационные детали

  • Поездка проходит в кондиционированном автомобиле с русскоговорящим сопровождающим-балийцем.
  • В стоимость не входят билеты на пляжи и парковка (около 30 000 IDR/человека)
  • Ужин также не включен в стоимость.
  • Обязательно возьмите защитные средства от солнца и головные уборы.
Баунти-тур по пляжам Бали
Баунти-тур по пляжам Бали
Баунти-тур по пляжам Бали
Баунти-тур по пляжам Бали
Баунти-тур по пляжам Бали
Баунти-тур по пляжам Бали
Баунти-тур по пляжам Бали
Баунти-тур по пляжам Бали
Баунти-тур по пляжам Бали
Баунти-тур по пляжам Бали
Баунти-тур по пляжам Бали
Баунти-тур по пляжам Бали
Баунти-тур по пляжам Бали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля/виллы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Yuliya
Yuliya
Наша команда гидов знает все потаенные уголки Бали. Мы любим рассказывать о любимом острове, показывать его самые интересные места и дарить путешественникам положительные эмоции и впечатления. С радостью проведем для вас действительно незабываемые экскурсии!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

22 февраля 2020
Нас провезли по самым разным пляжам. Меласти и Паданг-Паданг попали в топ наших любимых пляжей на Бали! Гид очень коммуникабельный . Рекомендую всем этот тур)

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