5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть потрясающе красивые места и запечатлеть их на ярких снимках

Yuliya
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Yuliya – экскурсионное агентство
Вы посетите самые интересные и фотогеничные достопримечательности Бали: лес диких обезьян, рисовые террасы, древний храм, затерянный в джунглях водопад и традиционный балийский маркет.

А еще попробуете индонезийскую кухню, покачаетесь на качелях в секретном и очень уютном месте в самом центре тропического леса и насладитесь экзотической природой Бали.

Я расскажу о местных традициях, истории, культуре, помогу ощутить балийский «дзен» и сделаю все, чтобы вы никогда не забыли этот день!
От $132 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 20 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Инстаграм-прогулка по живописному Бали
Инстаграм-прогулка по живописному Бали

Что вас ожидает

Сочные рисовые плантации, старинный храм и знакомство с местными макаками
Рано утром вы отправитесь в лес обезьян, где сможете понаблюдать за играми озорных животных и даже покормить их бананами или специальным кормом. А еще посетите старинный храм в традиционном индонезийском стиле, где почувствуете умиротворение и гармонию. Далее мы поедем к знаменитым ступенчатым рисовым плантациям Тегаллаланг, которые славятся эффектными «фотовьюпойнтами» и захватывающими видами. Вас впечатлят многоярусные ярко-зеленые террасы, которые уходят высоко в горы. Я расскажу об истории выращивания риса на Бали и уникальной системе орошения Субак. А еще покажу лучшие места для фото!

Купание в каскадном водопаде, тропические качели и экзотический обед
Вы полюбуетесь водопадом в джунглях Тегенуанг и охладитесь в водах Канто Лампо – водопада высотой около 30 метров. Он представляет собой несколько многоступенчатых каскадов, разливающихся по камням несильным течением. Вам понравится, что купание в нем сочетается с элементами природного массажа. Далее в программе – обед в ресторане с традиционной индонезийской кухней и видом на необъятные джунгли Убуда. Недалеко от него расположены качели, где вы сможете покачаться и насладиться захватывающим дух ландшафтом.

Организационные детали

  • Все входные билеты в парки и храмы, страховка, обед (местная кухня) и трансфер включены в стоимость экскурсии (кроме отдаленных районов Амед, Ловина, Сингараджа, Табанан — доплата приблизительно 14$: точную стоимость уточняйте, пожалуйста, при бронировании);.
  • Экскурсия проходит на комфортном кондиционированном автомобиле.
  • Рекомендуем взять с собой: фотоаппарат, солнцезащитный крем, головной убор, питьевую воду, купальные принадлежности.
  • Экскурсию для вас проведет русскоговорящий гид-балиец из нашей команды, для которого это родная культура и история. Благодаря этому вы лучшее познаете Бали.
Инстаграм-прогулка по живописному Бали
Инстаграм-прогулка по живописному Бали
Инстаграм-прогулка по живописному Бали
Инстаграм-прогулка по живописному Бали
Инстаграм-прогулка по живописному Бали
Инстаграм-прогулка по живописному Бали
Инстаграм-прогулка по живописному Бали
Инстаграм-прогулка по живописному Бали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Yuliya
Yuliya
Наша команда гидов знает все потаенные уголки Бали. Мы любим рассказывать о любимом острове, показывать его самые интересные места и дарить путешественникам положительные эмоции и впечатления. С радостью проведем для вас действительно незабываемые экскурсии!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 января 2020
Нам очень понравилось. Куча впечатлений, интересные места. Качели так вообще сказочные. Гид балиец, неплохо говорящий по-русски. Зарешивает все вопросы с местными, фотографирует как на обложку журнала, не назойливый и не молчаливый. Рекомендую, если хотите за день охватить все красоты Бали
7 декабря 2019
Спасибо за экскурсию, все очень понравилось!
18 февраля 2019
У нас прошла прогулка хорошо, гид тоже нам понравился, очень он старался, обо всем рассказывал, везде побывали! Спасибо
8 февраля 2019
Все понравилось. Спасибо!
2 февраля 2019
1. Экскурсию проводит не совсем русскоговорящий гид, проводил мужчина балиец, который неплохо (не идеально) говорит по-русски
2. Он сразу сказал что он не гид, а «я ваш Водитель»
3. Я не уточнила, что нужно было конечно, но из описания у меня сложилось что Инстаграм Экскурсия предлагает что там ещё тебя пофоткают на твой телефон
4. В принципе не скажу что плохие чувства, но сам смысл немного теряется, то есть мы часто заказываем через вас экскурсии и обычно это русские ребята которые живут в той или иной стране

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