5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Сочные рисовые плантации, старинный храм и знакомство с местными макаками

Рано утром вы отправитесь в лес обезьян, где сможете понаблюдать за играми озорных животных и даже покормить их бананами или специальным кормом. А еще посетите старинный храм в традиционном индонезийском стиле, где почувствуете умиротворение и гармонию. Далее мы поедем к знаменитым ступенчатым рисовым плантациям Тегаллаланг, которые славятся эффектными «фотовьюпойнтами» и захватывающими видами. Вас впечатлят многоярусные ярко-зеленые террасы, которые уходят высоко в горы. Я расскажу об истории выращивания риса на Бали и уникальной системе орошения Субак. А еще покажу лучшие места для фото!

Купание в каскадном водопаде, тропические качели и экзотический обед

Вы полюбуетесь водопадом в джунглях Тегенуанг и охладитесь в водах Канто Лампо – водопада высотой около 30 метров. Он представляет собой несколько многоступенчатых каскадов, разливающихся по камням несильным течением. Вам понравится, что купание в нем сочетается с элементами природного массажа. Далее в программе – обед в ресторане с традиционной индонезийской кухней и видом на необъятные джунгли Убуда. Недалеко от него расположены качели, где вы сможете покачаться и насладиться захватывающим дух ландшафтом.