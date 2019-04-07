4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Нетронутая красота острова Нуса Пенида

Изучить заповедную природу, узнать о местной жизни и поплавать с гигантскими скатами

Гдей
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Гдей – ваш гид
О Нуса Пениде говорят как о Бали 30-40 лет назад — это остров мечты без туристических толп.

Еще недавно закрытый, он порадует вас неизведанными красивыми дорогами, кристальными водами и пейзажами с открыток.

Вы искупаетесь в изумрудном озере, погрузитесь в атмосферу спокойствия и полюбуетесь Индийским океаном со скал.

А впечатлением, которое можно приобрести мало где в мире, станет плавание с мантами — огромными безобидными скатами.
$102 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Из вашего отеля
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У этой экскурсии4 отзыва
3.5
Нетронутая красота острова Нуса Пенида
Нетронутая красота острова Нуса Пенида

Что вас ожидает

Рано утром я заберу вас из отеля на Бали и отвезу в порт Санура. Оттуда на скоростной лодке вы за 40 минут доберетесь до Нуса Пениды — уже там вас встретит мой брат, русскоговорящий гид-балиец Путу, и проведет экскурсию по сказочному острову.

Подводный мир и его главные звезды — манты
На индивидуальной лодке вы отправитесь к бухте Cristal Bay — она заслужила свое название благодаря абсолютно прозрачной воде. Сюда стремятся дайверы со всего мира, а теперь и вас ждет незабываемое приключение — плавание с мантами! Это огромные, но грациозные и совершенно безобидные скаты. Надеюсь, вам повезет с погодой, и вы встретите мантов и понаблюдаете за их плавными движениями. Помимо черно-белых гигантов здесь можно встретить рыбу-луну, стайки рыб-шаров или океанских черепах. У вас будет два часа, чтобы насладиться красотой местных рифов.

Чудеса островной природы
После снорклинга вы отдохнете и пообедаете в ресторанчике около пляжа, чтобы с новыми силами ехать на живописный запад Пениды. Здесь вас ждут три интересные остановки:

  • озеро Angel’s Billabong, где вы искупаетесь в природном бассейне с изумрудной водой;
  • пляж Broken Beach, окруженный скалами, куда вода попадает через естественную арку;
  • пляж Kelingking Beach — символ острова Нуса Пенида, где вы полюбуетесь скалой, напоминающей динозавра, и искупаетесь в лазурном море.

Путешествие дополнят рассказы об острове Бали — его религиях, традициях и местном образе жизни.

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспортные расходы и услуги гида на острове Нуса Пенида. Экскурсия проводится на автомобиле с кондиционером.
  • Дополнительно оплачивается: трансфер из отеля на Бали до порта и обратно + билеты на катер Бали-Пенида-Бали (50$ на человека); входные билеты + снаряжение для снорклинга + обед (15$ на человека).
  • Билеты на катер вы покупаете сами заранее. Если возникнут трудности, мы поможем.
Нетронутая красота острова Нуса Пенида
Нетронутая красота острова Нуса Пенида
Нетронутая красота острова Нуса Пенида
Нетронутая красота острова Нуса Пенида
Нетронутая красота острова Нуса Пенида
Нетронутая красота острова Нуса Пенида
Нетронутая красота острова Нуса Пенида

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Из вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Гдей
Гдей
Здравствуйте! Меня зовут Гдей, я коренной житель Бали. Мне 35 лет, я русскоговорящий гид на острове. Я очень рад, что могу работать в этом бизнесе, это моя любимая работа! Жду вас, дорогие путешественники, в гости! Всего хорошего!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Елена
7 апреля 2019
Мы надеялись увидеть действительно что-то стоящее и красивое.
Эта экскурсия нам просто не понравилась.... но это только наше мнение!
Гид хорошо говорит по русски, остров знает хорошо так как родился там. Все локации только для красивых фоток, и мы решили что поедем сразу в самое лучшее место (по словам гида) где можно купаться, это пляж Cristal Bay. Но и он оказался так себе, грязновато! Потом еще и толпы туристов прибыли, вдоль берега куча лодок! НО это еще не самый большой недостаток..... ТАМ НЕГДЕ ПОЕСТЬ!!! Все "кафе" как на помойке. Из фруктов только черные бананы продают. Мы покупали бутилированную воду и печенье орио, это всё что мы смогли найти.
ЭТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НАШ ОПЫТ!!! Второй раз точно не поеду на этот остров и друзьям не посоветую.
14 марта 2019
Остров Нуса Пенида, неописуемая красота острова завораживает!!! Гдей организовывает трансфер от порта до острова, Там встречает Путу который проводит всю экскурцию по острову.

Путу очень xороший аккуратный водитель в узких и экстремальных дорогах острова, также озорной веселый во всем старается угодить от души!!!! Нам экскурция очень понравилось советуем всем!!!!!
Татьяна
14 марта 2019
Так и не поняла – проблема в гиде или в целом из-за неразберихи с островным маршрутом, на месте не сообразили сравнить заявленное и реальность, возможно вы сразу исключите наши ошибки и посетите все заявленные места, после размышлений отзыв такой:
«Рано утром я заберу вас из отеля на Бали и отвезу в порт Санура.»
- выполнено.
«Оттуда на скоростной лодке вы за 40 минут доберетесь до Нуса Пениды — уже там вас встретит мой брат»
- выполнено.
Теперь представьте, что в лодке примерно 60 человек, таких лодок приплывает штук 10, по прибытию на остров все пересаживаются в автомобили человека по четыре, и вся эта куча народу из 600 человек (примерно 100 машин) ездят потоком друг за другом, стоят в пробках, и соревнуются между собой кто вперед приедет на следующую точку и займет хорошее место. То еще цирковое шоу;) Также не забываем, что очень жарко, мозги работают медленно.
«На индивидуальной лодке вы отправитесь к бухте Cristal Bay», вас ждет незабываемое приключение — плавание с мантами!»
- гид с неохотой: «Вы хотите поплавать с мантами? Тогда надо оплачивать (!, не пояснил кто будет оплачивать) лодку и плыть в другое место, мантов там вы вряд ли увидете. И мне надо будет позвонить в агентство. Это у вас займет часа три и вы не побудете на пляже, на который мы поедем потом».
«озеро Angel’s Billabong, где вы искупаетесь в природном бассейне с изумрудной водой»
- о таком даже и не слышали, а тем более не видели, не проконтролировали на месте заявленное в экскурсии
«пляж Broken Beach, окруженный скалами, куда вода попадает через естественную арку»
- фото со скалы в огромной толпе людей, на пляже не были (гид: «это вам надо спускаться вниз, вы действительно хотите? Мы потеряем время для пляжа»)
«пляж Kelingking Beach — символ острова Нуса Пенида, где вы полюбуетесь скалой, напоминающей динозавра, и искупаетесь в лазурном море»
- фото со скалы в огромной толпе людей, ожидающих очередь для фото, на пляже не были. Гид: «это вам надо спускаться вниз, это небезопасно, (понимаю, сами с ним согласились, а зря) вы действительно хотите? Мы потеряем время для пляжа»
И затем мы вернулись в район причала и оставшееся время находились на пляже. Пляж маленький, лежаки платные 100к и 50к рупий (разные модели лежаков). Народу очень много, если захочется в туалет у вас еще спросят «вы хотите пи-пи или пу-пу?» и если вдруг вы ненароком захотите пу-пу – вас в туалет не пустят, а отправят куда-то далекооо…
Дороги ОЧЕНЬ плохие, основное время экскурсии уходит на долгий переезд между точками, скорость медленная из-за ОЧЕНЬ узких дорог и медленного разъезда между машинами.
Не рекомендую поездку на этот остров еще года два – обещают сделать дороги и, возможно, к этому времени сделают интересным маршрут.
26 февраля 2019
Плохая дорога на острове. Остальное отлично. Дороговато.

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