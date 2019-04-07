4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Так и не поняла – проблема в гиде или в целом из-за неразберихи с островным маршрутом, на месте не сообразили сравнить заявленное и реальность, возможно вы сразу исключите наши ошибки и посетите все заявленные места, после размышлений отзыв такой:

«Рано утром я заберу вас из отеля на Бали и отвезу в порт Санура.»

- выполнено.

«Оттуда на скоростной лодке вы за 40 минут доберетесь до Нуса Пениды — уже там вас встретит мой брат»

- выполнено.

Теперь представьте, что в лодке примерно 60 человек, таких лодок приплывает штук 10, по прибытию на остров все пересаживаются в автомобили человека по четыре, и вся эта куча народу из 600 человек (примерно 100 машин) ездят потоком друг за другом, стоят в пробках, и соревнуются между собой кто вперед приедет на следующую точку и займет хорошее место. То еще цирковое шоу;) Также не забываем, что очень жарко, мозги работают медленно.

«На индивидуальной лодке вы отправитесь к бухте Cristal Bay», вас ждет незабываемое приключение — плавание с мантами!»

- гид с неохотой: «Вы хотите поплавать с мантами? Тогда надо оплачивать (!, не пояснил кто будет оплачивать) лодку и плыть в другое место, мантов там вы вряд ли увидете. И мне надо будет позвонить в агентство. Это у вас займет часа три и вы не побудете на пляже, на который мы поедем потом».

«озеро Angel’s Billabong, где вы искупаетесь в природном бассейне с изумрудной водой»

- о таком даже и не слышали, а тем более не видели, не проконтролировали на месте заявленное в экскурсии

«пляж Broken Beach, окруженный скалами, куда вода попадает через естественную арку»

- фото со скалы в огромной толпе людей, на пляже не были (гид: «это вам надо спускаться вниз, вы действительно хотите? Мы потеряем время для пляжа»)

«пляж Kelingking Beach — символ острова Нуса Пенида, где вы полюбуетесь скалой, напоминающей динозавра, и искупаетесь в лазурном море»

- фото со скалы в огромной толпе людей, ожидающих очередь для фото, на пляже не были. Гид: «это вам надо спускаться вниз, это небезопасно, (понимаю, сами с ним согласились, а зря) вы действительно хотите? Мы потеряем время для пляжа»

И затем мы вернулись в район причала и оставшееся время находились на пляже. Пляж маленький, лежаки платные 100к и 50к рупий (разные модели лежаков). Народу очень много, если захочется в туалет у вас еще спросят «вы хотите пи-пи или пу-пу?» и если вдруг вы ненароком захотите пу-пу – вас в туалет не пустят, а отправят куда-то далекооо…

Дороги ОЧЕНЬ плохие, основное время экскурсии уходит на долгий переезд между точками, скорость медленная из-за ОЧЕНЬ узких дорог и медленного разъезда между машинами.

Не рекомендую поездку на этот остров еще года два – обещают сделать дороги и, возможно, к этому времени сделают интересным маршрут.