13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Наше путешествие пройдет в центре района Букит. Если посмотреть на карту Бали и представить себе остров в виде лампы Алладина, то Букит — это ножка этой самой лампы. Здесь можно только навскидку назвать 10-15 пляжей, поражающих своей красотой и разнообразием. Самые особенные из них я вам с удовольствием покажу.

Там вы найдете и белый песок, и скалы, и серф-споты, и рыбаков, специально выращивающих водоросли. Есть бескрайние пляжи, а есть уютные пустынные бухточки, где будете только вы, солнце и бескрайний океан. Есть пляжи для купания, а есть для созерцания или безумств. Я сама наслаждаюсь многоликостью океанских закатов, удивительной красотой девственной природы пляжей юга уже более трех лет, поэтому точно знаю, о чем говорю.

Завершить наш сказочный трип предлагаю приятным ужином. Мы можем заехать в один из рыбных ресторанчиков, которых тут множество. Обычно столики стоят непосредственно на пляже, мы сможем расположиться там с комфортом, отведать свежайшей рыбки, креветок или лобстеров и заодно полюбоваться закатом. Это еще один «предмет гордости» Бали. И поверьте, зрелище действительно впечатляющее.

А когда солнце «погрузится» в океан и вокруг стемнеет, на столах зажгут свечи, и местные музыканты начнут петь, заглушая шум океана. Кстати, в их репертуаре есть песни на русском, это очень смешно и трогательно.

Кому подойдет экскурсия

Такое мини-путешествие понравится любителям экзотической природы и потрясающих воображение видов, исследователям самого малодоступного и нетуристического. Людям любого возраста, путешественникам с детьми (в этом случае мы скорректируем программу соответствующим образом).