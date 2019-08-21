13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Индонезия
  2. Бали
  3. Экскурсии

  4. Секретные пляжи юга

Насладиться первозданной природой и полюбоваться закатом

Olga
Задать вопрос
Olga – ваш гид
Весь остров Бали славится прекрасными пляжами.

Но вы даже не представляете, какое их многообразие можно найти на юге острова! Я покажу самые красивые уголки первозданной природы: райские пляжи с белым песком, бескрайние побережья, крошечные пустынные бухты.

Кроме того, вам запомнятся балийские рыбаки и обед в рыбном ресторанчике.

А в завершении дня гордость Бали — закат!
От $156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии13 отзывов
4.92
Секретные пляжи юга
Секретные пляжи юга

Что вас ожидает

Наше путешествие пройдет в центре района Букит. Если посмотреть на карту Бали и представить себе остров в виде лампы Алладина, то Букит — это ножка этой самой лампы. Здесь можно только навскидку назвать 10-15 пляжей, поражающих своей красотой и разнообразием. Самые особенные из них я вам с удовольствием покажу.

Там вы найдете и белый песок, и скалы, и серф-споты, и рыбаков, специально выращивающих водоросли. Есть бескрайние пляжи, а есть уютные пустынные бухточки, где будете только вы, солнце и бескрайний океан. Есть пляжи для купания, а есть для созерцания или безумств. Я сама наслаждаюсь многоликостью океанских закатов, удивительной красотой девственной природы пляжей юга уже более трех лет, поэтому точно знаю, о чем говорю.

Завершить наш сказочный трип предлагаю приятным ужином. Мы можем заехать в один из рыбных ресторанчиков, которых тут множество. Обычно столики стоят непосредственно на пляже, мы сможем расположиться там с комфортом, отведать свежайшей рыбки, креветок или лобстеров и заодно полюбоваться закатом. Это еще один «предмет гордости» Бали. И поверьте, зрелище действительно впечатляющее.

А когда солнце «погрузится» в океан и вокруг стемнеет, на столах зажгут свечи, и местные музыканты начнут петь, заглушая шум океана. Кстати, в их репертуаре есть песни на русском, это очень смешно и трогательно.

Кому подойдет экскурсия

Такое мини-путешествие понравится любителям экзотической природы и потрясающих воображение видов, исследователям самого малодоступного и нетуристического. Людям любого возраста, путешественникам с детьми (в этом случае мы скорректируем программу соответствующим образом).

Организационные детали

  • Выезжать лучше не позже 8-9 утра, чтобы не устать от припекающего солнца (не забывайте, что вы почти на экваторе). И чтобы уставшими, но довольными успеть приехать в ресторан к 17 часам и насладиться закатом во время ужина.
  • Ужин не входит в стоимость (в среднем 25$ с человека).
  • К некоторым пляжам нужно будет спускаться по ступенькам (большому количеству ступенек), поэтому лучше иметь удобную обувь. Ну и само собой, не забывайте про солнцезащитный крем.
Секретные пляжи юга
Секретные пляжи юга
Секретные пляжи юга
Секретные пляжи юга
Секретные пляжи юга
Секретные пляжи юга
Секретные пляжи юга
Секретные пляжи юга
Секретные пляжи юга
Секретные пляжи юга
Секретные пляжи юга
Секретные пляжи юга
Секретные пляжи юга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Olga
Olga
Приветствую вас, интересующиеся и небезразличные путешественники! Меня зовут Ольга, я люблю путешествовать и не представляю свою жизнь без новых впечатлений, без исследования скрытых от туристического взора мест. Я жизнерадостная, находчивая, позитивная, легкая на подъем, внимательная и ответственная (ну почти как из резюме получилось)) На Бали уже больше пяти лет. Наш Остров — это не остров «баунти» с картинки в интернете, это глубокая древняя культура, уникальная природа, неповторимые пейзажи, доброе и отзывчивое местное население и волшебство каждый день).
Напишите мне

13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наталья
21 августа 2019
Программа моего пребывания на Бали была построена с упором на джунгли Убуда, и лишь несколько последних дней было отведено на отдых на побережье. По сути экскурсия по секретным пляжам завершала мою программу, но была ярким, незабываемым финалом. В принципе, для тех, кто приехал на Бали ради пляжного отдыха, имеет смысл с этой экскурсии начать свое знакомство с островом. Было очень комфортно, что связь с гидом была налажена задолго до моего приезда на Бали, и Ольга с присущим ей позитивным взглядом на вещи щедро делилась полезной информацией и советами по любым вопросам, связанным с Бали, и таким образом помогла избавиться от некоторой обеспокоенности и страхов, которые у меня были как у путешественника-одиночки. Во время этой экскурсии я увидела основные пляжи, которые очень разные. Достаточное время было отведено на купание на двух пляжах, при этом гид учитывает предпочтения туриста и время отливов/приливов. Хорошо продумано место для обеда в ресторанчике, где и уютно, и вкусно, и быстро, и открывается красивый вид на океан. С учетом моей просьбы в конце было добавлено посещение храма в Улувату с представлением танца кечак (это было очень зрелищно и необычно!). Рекомендации по выбору места на представлении, пересказ сюжета самого представления, а также советы по тому, как надо себя вести в отношении проказливых и вороватых обезьянок, чтобы не лишиться ценных вещей и не пострадать самому, были очень полезными. Мне все очень понравилось! Большое спасибо!
Люба
3 августа 2019
Замечательная экскурсия, живописные пляжи. Сами вряд ли бы на них выбрались. Некоторые трудно доступны, а о некоторых и не слышали даже. Поэтому очень рады, что на глаза попалась эта экскурсия. Ольга и Михаил замечательные люди. Узнали от них много интересного о жизни на Бали. На экскурсию мы ездили всей семьёй, с 2 детьми 5 и 8 лет. Переживала, что дети устанун. Устали, конечно, но всё выдержали! И поплавали, и позагорали, и нафотографировались. Никто нас никуда не торопил. На Бали вообще все происходит очень размеренно)
Экскурсию советую! Ольге и Михаилу ещё раз большое спасибо!
13 января 2019
Эту экскурсию поставили самой первой в прорамме путешествий по Бали, хотелось сразу посмотреть все природные достопримечательности Юга, чтоб в дальнейшем отдыхать уже самостоятельно. Всё прошло на Ура! Программа построена очень удачно, небольшие переезды между локациями. Никто никуда не торопит, понравилось место-отдыхаем там побольше, это классно! Спасибо Ольге, которая по дооге рассказала много интересных фактов о Бали и дала много лайфхаков, которые очень помогли в остальные дни. Для нас это было первое путешествие на Бали, и эта экскурсия стала приятным началом!!!
5 января 2019
Насыщенный спортивно - оздоровительный тур для тех кто любит активный образ жизни и плавать. Вы получите полное представление о пляжах южного побережья которые считаются лучшими на Бали. Рекомендую всем!😊👍
4 января 2019
После 5 дней расслабленного отдыха на пляже, нам захотелось немного встряхнуться. На Бали мы были уже в третий раз. Самые интересные экскурсии по острову и дальние экскурсии по другим островам были нами добросовестно пережиты в 2012 и 2015 гг. Как быть и куда податься бедному руссо- туристо, думали с грустью мы. Открыли сайты и начали искать новенького и не изведанненького... Экскурсия с почти шпионским названием "Секретные пляжи юга" нас заинтересовала. Ольга коротенько описала, что там секретного, и мы тронулись с надеждой увидеть описанное.... Что видели не скажу, но все было живенько и интересно. Впечатлений от этого однодневного тура были очень яркие. Сделали массу красивых фото. Вечером, и вернувший в отель, совсем не пожалели, что так провели день.
Спасибо Ольге!
11 апреля 2018
У нас в семье в последнее время появилась традиция: знакомство с новой страной начинать с помощью гида, желательно нашего соотечественника, давно живущего в стране. Собираясь на Бали, мы выбрали Ольгу , почитав отзывы на Трипстере. И ни разу не пожалели!!!
На следующий день после приезда мы отправились с Ольгой на экскурсию по "секретным" пляжам юга. Отличная экскурсия с возможностью выбора вариантов завершения. Пожалуй, лучший способ начать знакомство с островом. Увидели волшебной красоты места, и для купаний, и для сёрфинга. Пока ездили, Ольга выяснила, какие интересы у нас с женой и у наших дочерей. Тут же подобрала нас школу сёрфинга для новичков и забронировала занятия! Предложила что еще можно посмотреть, чтобы узнать получше остров. Позвонила после занятий серфингом и сообщила, что забронировала нам столик в рыбном ресторане с видом на закат! Сказать что мы были шокированы и восхищены таким искренним вниманием - ничего не сказать! Девочки буквально влюбились в Ольгу и захотели ещё экскурсию. А сколько мы узнали о нравах, обычаях, традициях острова и его жителей! При этом мы были всего неделю, самостоятельно не увидели и не поняли бы и половины этого всего! Спасибо Ольга! Все было супер! До новых встреч!
11 февраля 2018
Экскурсия по секретным пляжам юга очень понравилась! Несмотря на то, что я была на Бали в четвёртый раз , много знаю об острове и ранее бывала на других экскурсиях, я открыла для себя новые незабываемые места, куда хочется вернуться. Благодарна Ольге за ее профессионализм и человеческие качества! Экскурсия прошла в тёплой и дружеской обстановке. Ольга очень много знает об острове, об особенностях и обычаях коренного населения. Она прекрасный рассказчик и с удовольствием делится своими знаниями и наблюдениями. Ольга доброжелательна и внимательна к своим гостям. Искреннее рекомендую экскурсию и ГИДа.
23 августа 2017
22 августа наша компания в составе двух мам и мальчиков 11 лет из Москвы ездила на экскурсию с Ольгой по пляжам Бали.
Ольга очень приятная, общительная, внимательная к своим гостям. Экскурсия проходила на минивене с опытным водителем.
Ольга открыла нам пляжи, которые мы вряд ли бы нашли самостоятельно. Были показаны очень контрастные пляжи от маленьких, уютных до очень комфортныхи респектабельных, встречались пляжи дикие, труднодоступные, пляжи для серферов, пляжи, спрятанные между скал. В обычных рекламных туристических проспектах информации об этих пляжах не найти.
Ольга очень отзывчива, рассказала нам много полезной информации о жизни на Бали, подсказала, как интереснее провести отдых на Бали и порекомендовала еще экскурсии.
День, проведенный на этой экскурсии, был замечательный.

Ольга! Спасибо за Ваше радушие и прекрасный день!
Rita
15 июня 2017
Когда мы планировали своё путешествие на Бали, мы даже не подозревали, что нам удасться посмотреть остров со всех сторон. Все благодаря замечательному экскурсоводу Оле, которая показала нам его в полной красе. С ней мы побывали в местах как самых туристических, так и в неизведанных уголках этого чудесного острова. Оля невероятно интересно рассказывала нам обо всех этих местах, об их истории и традициях. Она также делилась своим опытом жизни на Бали, общения с балийцами, их культурой и тд. Сами экскурсии были совсем не напряжными, очень интересными как для детей, так и для нас. Мы проехали по пляжам Бали, узнав о самых знаменитых серфспотах, посмотрели множество храмов и вообще удивительных мест. Не ожидали, что нам покажут самые захватывающие виды острова, проведут по самым красивым дорогам. Теперь хочется только вернуться обратно... Спасибо больше Оле за это!
16 мая 2017
В середине апреля, мы с моей подругой отдыхали на Бали и заранее бронировали экскурсию по секретнымм пляжам юга у Ольги. Хотим отметить, что эту экскурсию желательно брать в начале вашей поездки, чтоб потом иметь представление о лучших пляжах Бали и в некоторые места вернуться повторно. Экскурсия сама прошла в очень теплой и непринуждённой обстановке, на комфортном автомобиле с опытным водителем. Ольга, очень приятный и общительный человек, которая много знает про остров и может показать самые укромные и нетронутые цивилизацией уголки этого райского места. Кроме самой экскурсии, в течении всего отдыха она помогала нам советами: какие интересные места ещё можно посетить, где расположены те или иные магазины, что лучше привезти с Бали в качестве сувениров и подарков близким. Хотим ещё раз сказать спасибо Ольге за интересную экскурсию и за помощь во время нашего отдыха!!!! Наталья и Татьяна.
Ещё 3 отзыва

Необычные маршруты по Бали

Рафтинг по Телаге — новые эмоции на БалиРафтинг по Телаге — новые эмоции на БалиРафтинг по Телаге — новые эмоции на Бали
$38 за человека
3 часа
8 отзывов
Сплавиться по одной из самых длинных и красивых рек на востоке острова
Горная река Телага Ваджа протекает у подножия вулкана Агунг, вдоль просторных рисовых террас, в окружении свисающих лиан и живописных скалистых ущелий. Веселый рафтинг с захватывающими дух речными порогами и остановка у потайного тропического водопада украсят ваше путешествие жизнерадостными воспоминаниями! А в завершение вас будет ждать традиционный обед в местном кафе.
Покорить вулкан Батур на джипеПокорить вулкан Батур на джипеПокорить вулкан Батур на джипе
$150 за экскурсию
12 часов
18 отзывов
Встретить рассвет у кратера вулкана, окунуться в горячие источники и увидеть водопад Тегенунган
Увидеть первые лучи солнца над вулканами Батур, Агунг и Ринджани, проехать по лавовым склонам на джипе, взмыть в небо на качелях и искупаться в горячем источнике — вот идеальный сценарий нашего приключения! Приготовьтесь встретить красивейший рассвет на Бали, взбодриться чашечкой кофе на плантациях и помедитировать под шум водопада Тегенунган.
Джип-приключение на вулкане БатурДжип-приключение на вулкане БатурДжип-приключение на вулкане Батур
$130 за экскурсию
11 часов
131 отзыв
Застывшая лава, рисовые террасы, водопад в джунглях и рассказы о самобытном Бали
Хотите разбавить пляжный отдых на Бали духом приключений? Идеальное место для авантюрного путешествия — вулкан Батур! Вы покорите дороги из застывшей лавы, проедете через лучшие фото-стопы, искупаетесь в горячих источниках с видом на сакральное озеро, заглянете на аутентичный рынок, увидите рисовые террасы и водопад с балийских открыток. Я обеспечу вам комфорт и безопасность и наполню день рассказами о традициях и природе Бали.
Северо-запад Бали: святыни и волшебная природаСеверо-запад Бали: святыни и волшебная природаСеверо-запад Бали: святыни и волшебная природа
От $118 за экскурсию
10 часов
9 отзывов
Храмы Танах Лот и Пура Улун Дану Бератан, водопад Гит Гит и немного мистики
Этот день пройдет под знаком водной стихии, имеющий особую значимость в индуизме. Вы посетите один из наиболее впечатляющих храмов Бали — древний Танах Лот, услышите легенды о его создании и оцените виды скально-океанических пейзажей. Понаблюдаете за тропической природой возле дивного водопада Гит Гит. Увидите три из четырех священных озер Бали и узнаете о культе богини Деви Дану.
Традиции и обряды БалиТрадиции и обряды БалиТрадиции и обряды Бали
$90 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Помедитировать в храме, подняться на вулкан Батур и пройти обряд очищения Мелукат
Это путешествие — дверь в мир балийских традиций и возможность ощутить энергетику острова. Вы начнете день с медитации в горном храме, прочувствуете магию природы у вулкана Батур, пройдете ритуал очищения в храме Гунунг Кави Себату и узнаете о балийской концепции жизни для счастья и благодарности.
Стать лучшей версией себя на Бали!Стать лучшей версией себя на Бали!Стать лучшей версией себя на Бали!
От $113 за экскурсию
6 часов
3 отзыва
Прочтение ауры и активация энергии на сеансе со специалистом, а также поездка в горный храм на озере
Если вы чувствуете, что в жизни что-то не получается или есть проблемы со здоровьем, то это предложение для вас. Вы встретитесь с балийцем, который работает с энергетическими потоками и открывает чакры. На сеансе вы заглянете внутрь себя, научитесь управлять своими эмоциями и лучше проработаете свои способности. А после также побываете в храме Улун Дану на озере.

Выбирайте и другие экскурсии на Бали

ОбзорныеКрыши и панорамыУбудИстория и архитектураВулканыФотосессииХрамыВулкан ИдженГрупповыеМногодневныеНа корабликеМорскиеВсеИндивидуальныеЗа городомВ другой городВулкан БатурНа велосипедеКутаСанурВодопадыНуса ПенидаНа автобусеНуса ДуаПляжиНеобычные маршрутыНа автомобилеАмедЯваВулкан АгунгСо скидкойПешком