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Несколько часов из жизни древних римлян

Olga S.
Olga S. – Гид из Рима
Несколько часов из жизни древних римлян
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €100 за экскурсию

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Несколько часов из жизни древних римлян
Несколько часов из жизни древних римлян

Что вы увидите

  • Колизей
  • римские и императорские форумы
  • холм Капитолий
  • Пантеон
  • театр Марчелло
  • храм Аполлона
  • портик Оттавии
  • римское гетто
  • Синагога
  • остров Тиберина
  • храм Гераклу
  • храм Портуну
  • церковь Санта Мария ин Космедин и Уста Правды
Знакомство с древним Римом стало модным, начиная с 18 века. Мы последуем за европейской модой, когда богатые европейские семьи посылали своих детей в Рим для получения знаний, путешествуя по великим местам.
Мы начнем экскурсию ⛳ с осмотра Колизея. Когда то на этом месте располагалось искусственное озеро, а вокруг шумели великолепные сады, украшенные цветными скульптурами, нежно журчали фонтаны, а по тропинкам разгуливали диковинные звери, привезенные со всей бескрайней римской империи. В глубине проглядывал золотой дворец, поражавший своей роскошью любое воображение! Был всего 1 человек, который наслаждался этим великолепием - император Нерон. И года не прошло, как Нерона сместил взбешенный сенат, и на этом месте началось возведение нового чуда-Колизея! Новый император Веспасиан решил преподнести народу подарок, поскольку посещение спектаклей было бесплатным для всех. Время тогда было очень жестокое и на арене театрально казнили преступников, и никогда ещё в истории 📖 смерть не преподносилась так привлекательно, как правило, вплетенная в канву древних греческих мифов. Мы услышим мифы и легенды, а также исторические факты о любимцах римской публики-гладиаторов
Рядом с Колизеем находятся римские форумы. Ранее здесь древние племена хоронили умерших, поскольку место было болотистым и непригодным для жилья. Но со строительством канализации (6 век до н. э. !) здесь началось строительство базилик и храмов. Именно здесь проходила ежедневная жизнь римлян, которые в подавляющем большинстве были безработными и каждое утро приходили сюда поразвлечься. Кроме монументальных развалин можно полюбоваться на древние языческие храмы и самых великолепный - храм Сатурну, где хранилась казна города. В круглом храме Весты жили женщины - богини, которые должны были беречь огонь днем и ночью, почему форум часто горел. А в Курии принимались законы умудренными опытом сенаторами, а любой римлянин мог подняться на Ростры, украшенными шпилями вражеских кораблей и пообщаться с соотечественниками.
Начиная с 1 века до н. э. Рим стал все более агрессивным и его территория все увеличивалась и богатела. Теперь императоры могли позволить себе на деньги от проданных трофеев отстраивать для себя и для народа Императорские форумы. Это роскошные мраморные городки и их в Риме 6. Даже то немногое, что осталось от мраморных храмов, алтарей, колонн и скульптур ошеломляет своей уникальной красотой. Мы пройдемся по улице Fori imperiali, проложенной здесь по приказу Бенито Муссолини, заполненной уличными артистами, приносящими неповторимый колорит древним форумам, раскинувшимися направо и налево от улицы. Особую живописность улице придают скульптуры великих императоров Августа, Траяна и Нервы и консулу Юлию Цезарю.
Затем мы поднимемся на Капитолийский холм, где стояло 3 древних храма языческих богов, и увидим их величественные развалины. Услышим историю Ромула и жрецов, предсказывающих события по полету птиц и весталок, живых женщин-богинь. Отсюда открывается самый волшебный вид на форумы и Палатин, где мы услышим историю этого холма, который облюбовали беглецы из гибнущей Трои.
Спустившись с Капитолия мы направимся осматривать театр Марчелло, знаменитый тем, что здесь выступал император Нерон, проходили театральные спектакли и сражались гладиаторы. Увидим мраморный храм Аполлона и портик Оттавии, который император Август посвятил своей любимой сестре. Эти древние монументы находятся на границе с культовым районом - еврейским гетто. Евреи знают толк в кухне 🥧 и мы зайдем в таверну, перекусить знаменитой еврейской выпечкой.
Затем мы пройдемся тенистой аллеей из вековых платанов и полюбуемся на остров 🏝️ Тиберина. Остров имеет очень древнее происхождение и мы услышим легенды и истории о нем, любуясь очертаниями острова похожим на корабль. Следующая наша остановка - это Бычий форум, на котором разместились 2 древних храма необыкновенной красоты: величественный храм Портуна и храм Геракла с круглой крышей и изящными колоннами. Мы познакомимся с историей создания этих храмов и легендами античных богов.
Напротив старинных храмов расположилась церковь ⛪ Санта Мария ин Космедин, а в её элегантном портике помещены Уста Правды, волнующие своей таинственной красотой туристов всего мира. Мы остановимся у древней маски, самой популярной в мире, а затем зайдем в саму церковь и спустимся в крипту, где увидим остатки древнего алтаря Геракла, на котором построилась церковь.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • по желанию туристов мы перекусим в еврейской таверне
Начало
🚩 Встречаемся у Колизея, на остановке метро
Место завершения
🏁 Возле церкви Санта Мария ин Космедин
Несколько часов из жизни древних римлян
Несколько часов из жизни древних римлян
Несколько часов из жизни древних римлян
Несколько часов из жизни древних римлян
Несколько часов из жизни древних римлян

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Olga S.
Olga S.
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