Знакомство с древним Римом стало модным, начиная с 18 века. Мы последуем за европейской модой, когда богатые европейские семьи посылали своих детей в Рим для получения знаний, путешествуя по великим местам.

Мы начнем экскурсию ⛳ с осмотра Колизея. Когда то на этом месте располагалось искусственное озеро, а вокруг шумели великолепные сады, украшенные цветными скульптурами, нежно журчали фонтаны, а по тропинкам разгуливали диковинные звери, привезенные со всей бескрайней римской империи. В глубине проглядывал золотой дворец, поражавший своей роскошью любое воображение! Был всего 1 человек, который наслаждался этим великолепием - император Нерон. И года не прошло, как Нерона сместил взбешенный сенат, и на этом месте началось возведение нового чуда-Колизея! Новый император Веспасиан решил преподнести народу подарок, поскольку посещение спектаклей было бесплатным для всех. Время тогда было очень жестокое и на арене театрально казнили преступников, и никогда ещё в истории 📖 смерть не преподносилась так привлекательно, как правило, вплетенная в канву древних греческих мифов. Мы услышим мифы и легенды, а также исторические факты о любимцах римской публики-гладиаторов

Рядом с Колизеем находятся римские форумы. Ранее здесь древние племена хоронили умерших, поскольку место было болотистым и непригодным для жилья. Но со строительством канализации (6 век до н. э. !) здесь началось строительство базилик и храмов. Именно здесь проходила ежедневная жизнь римлян, которые в подавляющем большинстве были безработными и каждое утро приходили сюда поразвлечься. Кроме монументальных развалин можно полюбоваться на древние языческие храмы и самых великолепный - храм Сатурну, где хранилась казна города. В круглом храме Весты жили женщины - богини, которые должны были беречь огонь днем и ночью, почему форум часто горел. А в Курии принимались законы умудренными опытом сенаторами, а любой римлянин мог подняться на Ростры, украшенными шпилями вражеских кораблей и пообщаться с соотечественниками.

Начиная с 1 века до н. э. Рим стал все более агрессивным и его территория все увеличивалась и богатела. Теперь императоры могли позволить себе на деньги от проданных трофеев отстраивать для себя и для народа Императорские форумы. Это роскошные мраморные городки и их в Риме 6. Даже то немногое, что осталось от мраморных храмов, алтарей, колонн и скульптур ошеломляет своей уникальной красотой. Мы пройдемся по улице Fori imperiali, проложенной здесь по приказу Бенито Муссолини, заполненной уличными артистами, приносящими неповторимый колорит древним форумам, раскинувшимися направо и налево от улицы. Особую живописность улице придают скульптуры великих императоров Августа, Траяна и Нервы и консулу Юлию Цезарю.

Затем мы поднимемся на Капитолийский холм, где стояло 3 древних храма языческих богов, и увидим их величественные развалины. Услышим историю Ромула и жрецов, предсказывающих события по полету птиц и весталок, живых женщин-богинь. Отсюда открывается самый волшебный вид на форумы и Палатин, где мы услышим историю этого холма, который облюбовали беглецы из гибнущей Трои.

Спустившись с Капитолия мы направимся осматривать театр Марчелло, знаменитый тем, что здесь выступал император Нерон, проходили театральные спектакли и сражались гладиаторы. Увидим мраморный храм Аполлона и портик Оттавии, который император Август посвятил своей любимой сестре. Эти древние монументы находятся на границе с культовым районом - еврейским гетто. Евреи знают толк в кухне 🥧 и мы зайдем в таверну, перекусить знаменитой еврейской выпечкой.

Затем мы пройдемся тенистой аллеей из вековых платанов и полюбуемся на остров 🏝️ Тиберина. Остров имеет очень древнее происхождение и мы услышим легенды и истории о нем, любуясь очертаниями острова похожим на корабль. Следующая наша остановка - это Бычий форум, на котором разместились 2 древних храма необыкновенной красоты: величественный храм Портуна и храм Геракла с круглой крышей и изящными колоннами. Мы познакомимся с историей создания этих храмов и легендами античных богов.

Напротив старинных храмов расположилась церковь ⛪ Санта Мария ин Космедин, а в её элегантном портике помещены Уста Правды, волнующие своей таинственной красотой туристов всего мира. Мы остановимся у древней маски, самой популярной в мире, а затем зайдем в саму церковь и спустимся в крипту, где увидим остатки древнего алтаря Геракла, на котором построилась церковь.