1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Венецианские маски: творческий мастер-класс и погружение в историю
Погрузитесь в мир венецианского искусства, создавая уникальную маску в атмосфере истории и творчества
Начало: У мастерской
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€70 за всё до 2 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия «Операция МЯУ» в Венеции: семейное приключение в квартале Риальто
Крысиная банда захватила Венецию! Помогите котам найти покровителя города и освободить квартал Риальто. Захватывающее приключение для детей и родителей
Начало: У моста Риальто
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€134 за всё до 6 чел.
Квест
3 часа
Формула успеха Казановы: эксклюзивный квест в сердце Венеции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по следам Джакомо Казановы. Откройте секреты великого соблазнителя в самом сердце Венеции
Начало: На рынке Риальто
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€80 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Муранское стекло в Венеции: мастер-класс с созданием сувенира
Исследуйте мир муранского стекла: от истории до создания собственного шедевра под руководством итальянских мастеров
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Горная сказка в Доломитах
Раскрыть природные красоты итальянских Альп, добравшись к их «верхним этажам»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€350 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Венеции
Узнать город получше и получить профессиональные снимки
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория7 февраля 2024Возвращаюсь сейчас домой. . усталая и безумно счастливая после 8-ми часовой прогулки по Доломитам с Еленой! Елена прекрасный проводник в горы,
- ААлександра14 января 2024Хорошая экскурсия, без мастер класса конечно будет небольшая. Если с ребенком то мастер класс нужен, это + 55 евро. На
- ТТатьяна2 января 2024Прекрасное времяпрепровождения с детьми и не только))) завораживающий процесс изготовления Венецианских масок, наряду с интересными историями их появления. И потрясающие виды по дороге в эту удивительную мастерскую. Спасибо огромное за этот бесценный опыт нашему гиду Анне)))
- ННиколай12 ноября 2023Удивительный оригинальный проект) Гид не просто рассказывает, а щепетильно и тщательно все готовит заранее. Интересно и увлекательно. Спасибо!
- ААлександра31 октября 2023Детям (8 и 10 лет) очень понравилось, пришли домой с полными карманами конфет за правильные ответы во время квеста. Весело, интересно и увлекательно.
- ТТатьяна5 сентября 2023Экскурсия была очень интересной, понравилось даже детям (8 и 13 лет). Особенно подкупает индивидуальный подход и спонтанность гида. Самодельный сувенир
- ААнвар7 июля 2023Прекрасно эрудированный, опытный профессионал. Тему знает глубже не придумаешь. Отлично находит общий язык как со взрослыми, так и с детьми! Обязательно обращусь ещё раз, если понадобится!
- ССергей25 июня 2023Всё прошло отлично! Анна интересно рассказала особенности Венеции и провела вместе с мастером мастер класс по изготовлению небольших стеклянных изделий!
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Активности" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 70 до 350. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Активности», 26 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август