Активности – экскурсии в Венеции

Найдено 6 экскурсий в категории «Активности» в Венеции на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Венецианские маски: история и мастер-класс
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Венецианские маски: творческий мастер-класс и погружение в историю
Погрузитесь в мир венецианского искусства, создавая уникальную маску в атмосфере истории и творчества
Начало: У мастерской
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
70 за всё до 2 чел.
Детский квест «Операция МЯУ»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Квест-экскурсия «Операция МЯУ» в Венеции: семейное приключение в квартале Риальто
Крысиная банда захватила Венецию! Помогите котам найти покровителя города и освободить квартал Риальто. Захватывающее приключение для детей и родителей
Начало: У моста Риальто
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
134 за всё до 6 чел.
Формула успеха Казановы: квест по Венеции
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Формула успеха Казановы: эксклюзивный квест в сердце Венеции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по следам Джакомо Казановы. Откройте секреты великого соблазнителя в самом сердце Венеции
Начало: На рынке Риальто
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
80 за человека
Муранское стекло - история и мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Муранское стекло в Венеции: мастер-класс с созданием сувенира
Исследуйте мир муранского стекла: от истории до создания собственного шедевра под руководством итальянских мастеров
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
100 за всё до 4 чел.
Горная сказка в Доломитах
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Горная сказка в Доломитах
Раскрыть природные красоты итальянских Альп, добравшись к их «верхним этажам»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
350 за всё до 3 чел.
Фотосессия в Венеции
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Венеции
Узнать город получше и получить профессиональные снимки
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    7 февраля 2024
    Горная сказка в Доломитах
    Возвращаюсь сейчас домой. . усталая и безумно счастливая после 8-ми часовой прогулки по Доломитам с Еленой! Елена прекрасный проводник в горы,
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    прекрасный, эрудированный собеседник, и знаток Доломитовых Альп. Я очень рекомендую вам этот тур. И конечно же обязательно посетите Термальные Источники и не упустите возможности подняться на самую высокую точку горы Мармолады!

  • А
    Александра
    14 января 2024
    Муранское стекло - история и мастер-класс
    Хорошая экскурсия, без мастер класса конечно будет небольшая. Если с ребенком то мастер класс нужен, это + 55 евро. На
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    шарики не надейтесь)) это процесс выдувания, а в Венеции (городе) это не делают. Но сможете поработать со стеклом на газовой горелке.

  • Т
    Татьяна
    2 января 2024
    Венецианские маски: история и мастер-класс
    Прекрасное времяпрепровождения с детьми и не только))) завораживающий процесс изготовления Венецианских масок, наряду с интересными историями их появления. И потрясающие виды по дороге в эту удивительную мастерскую. Спасибо огромное за этот бесценный опыт нашему гиду Анне)))
    Прекрасное времяпрепровождения с детьми и не только))) завораживающий процесс изготовления Венецианских масок, наряду с интересными историямиПрекрасное времяпрепровождения с детьми и не только))) завораживающий процесс изготовления Венецианских масок, наряду с интересными историямиПрекрасное времяпрепровождения с детьми и не только))) завораживающий процесс изготовления Венецианских масок, наряду с интересными историямиПрекрасное времяпрепровождения с детьми и не только))) завораживающий процесс изготовления Венецианских масок, наряду с интересными историямиПрекрасное времяпрепровождения с детьми и не только))) завораживающий процесс изготовления Венецианских масок, наряду с интересными историями
  • Н
    Николай
    12 ноября 2023
    Формула успеха Казановы: квест по Венеции
    Удивительный оригинальный проект) Гид не просто рассказывает, а щепетильно и тщательно все готовит заранее. Интересно и увлекательно. Спасибо!
  • А
    Александра
    31 октября 2023
    Детский квест «Операция МЯУ»
    Детям (8 и 10 лет) очень понравилось, пришли домой с полными карманами конфет за правильные ответы во время квеста. Весело, интересно и увлекательно.
  • Т
    Татьяна
    5 сентября 2023
    Венецианские маски: история и мастер-класс
    Экскурсия была очень интересной, понравилось даже детям (8 и 13 лет). Особенно подкупает индивидуальный подход и спонтанность гида. Самодельный сувенир
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    из родины карнавала хорошая память о городе. Я в Венеции не первый раз, но, кажется, впервые действительно влюбилась в этот город. Спасибо Анне!

  • А
    Анвар
    7 июля 2023
    Муранское стекло - история и мастер-класс
    Прекрасно эрудированный, опытный профессионал. Тему знает глубже не придумаешь. Отлично находит общий язык как со взрослыми, так и с детьми! Обязательно обращусь ещё раз, если понадобится!
  • С
    Сергей
    25 июня 2023
    Муранское стекло - история и мастер-класс
    Всё прошло отлично! Анна интересно рассказала особенности Венеции и провела вместе с мастером мастер класс по изготовлению небольших стеклянных изделий!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Активности»

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  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Активности" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 70 до 350. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Активности», 26 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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