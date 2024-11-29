Это обзорная прогулка в дружеской компании от Площади Святого Марка по самым удивительным уголкам Венеции, во время которой вы увидите все самые интересные и главные достопримечательности этого незабываемого города, познакомитесь с его историей и узнаете его загадки. А также бонусом является то, что улицы будут немного свободней и воздух немного прохладней.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:30
Описание экскурсии
Экскурсия по Венеции
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая начнется на Площади Святого Марка. Здесь вы сможете узнать историю двух покровителей города и погрузиться в факты и легенды, связанные со строительством Собора Святого Марка. Ваша прогулка будет насыщена удивительными открытиями, включая:
- Очарование острова-монастыря Святого Георгия;
- Странные суеверия венецианцев;
- Местоположение Наполеоновского Крыла и его значение среди Императоров Древнего Рима;
- Связь принцессы Сиси с Венецией;
- Легендарная лестница Дворца Контарини Дель Боволо и её загадочные истории;
- История знаменитого венецианского театра и его постановок;
- Архитектура церкви Сан Видал, где проходят камерные скрипичные концерты;
- Преобразование монастыря в один из самых богатых музеев живописи — Музей и мост Академии;
- Мастерская с венецианскими масками и традиции их ношения;
- Францисканская готическая церковь Санта Мария ди Фрари, где покоится сам Тициан;
- Большая школа Сан Рокко, известная как венецианская секстинская капелла, расписанная Тинторетто;
- Мост Босоногих с великолепным видом на Большой Канал.
Дружеская атмосфера и новые открытия
Эта обзорная прогулка по самым удивительным уголкам Венеции подарит вам возможность увидеть все главные достопримечательности города. Вы познакомитесь с их историей и откроете для себя множество загадок. Приятным бонусом станет то, что улицы будут немного свободнее, а воздух — прохладнее, что сделает вашу экскурсию еще более комфортной.
Ежедневно в 17:30.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|€45
|Детский (6 - 12 лет)
|€34
|Детский (до 6 лет)
|€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Сан Марко
- Дворец Дожей
- Санта Мария делла Салюте
- Старая таможня
- Музей Академия
- Театр Фениче
- Скуола Святого Роха
- Санта Мария дей Фрари
- Мост Босоногих
- Церковь Санта Мария дей Назарет
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Святого Марка
Завершение: Железнодорожный вокзал Санта Лючия
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:30.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Точное место и время встречи
- Контакты гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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