Это обзорная прогулка в дружеской компании от Площади Святого Марка по самым удивительным уголкам Венеции, во время которой вы увидите все самые интересные и главные достопримечательности этого незабываемого города, познакомитесь с его историей и узнаете его загадки. А также бонусом является то, что улицы будут немного свободней и воздух немного прохладней.

Описание экскурсии

Экскурсия по Венеции

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая начнется на Площади Святого Марка. Здесь вы сможете узнать историю двух покровителей города и погрузиться в факты и легенды, связанные со строительством Собора Святого Марка. Ваша прогулка будет насыщена удивительными открытиями, включая:

Очарование острова-монастыря Святого Георгия;

Странные суеверия венецианцев;

Местоположение Наполеоновского Крыла и его значение среди Императоров Древнего Рима;

Связь принцессы Сиси с Венецией;

Легендарная лестница Дворца Контарини Дель Боволо и её загадочные истории;

История знаменитого венецианского театра и его постановок;

Архитектура церкви Сан Видал, где проходят камерные скрипичные концерты;

Преобразование монастыря в один из самых богатых музеев живописи — Музей и мост Академии;

Мастерская с венецианскими масками и традиции их ношения;

Францисканская готическая церковь Санта Мария ди Фрари, где покоится сам Тициан;

Большая школа Сан Рокко, известная как венецианская секстинская капелла, расписанная Тинторетто;

Мост Босоногих с великолепным видом на Большой Канал.

Дружеская атмосфера и новые открытия

Эта обзорная прогулка по самым удивительным уголкам Венеции подарит вам возможность увидеть все главные достопримечательности города. Вы познакомитесь с их историей и откроете для себя множество загадок. Приятным бонусом станет то, что улицы будут немного свободнее, а воздух — прохладнее, что сделает вашу экскурсию еще более комфортной.