Групповая
Обзорная экскурсия по Дохе с трансфером (на английском)
Начало: Районы Ар-Райян, Эль-Вакра, Эд-Дайян, Эд-Доха, аэр...
$35 за человека
Круиз
Вечерний круиз на традиционной лодке дау по гавани Дохи
Начало: Доха, Музей исламского искусства
$47 за человека
Круиз
Традиционная лодка дау: вечерний круиз по Персидскому заливу
Начало: Доха, Музей исламского искусства
$47 за человека
Групповая
Круиз по Персидскому заливу на традиционной лодке дау (с трансфером)
Начало: Трансфер из районов Ар-Райян, Эль-Вакра, аэропорт,...
$64 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Необыкновенная Доха: обзорная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дохи, исследуя её уникальные достопримечательности и культурные уголки. Насладитесь видами и традициями Катара
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день, в любое время.
$400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерний тур в Катаре
Насладитесь вечерней Дохой: лодка дау, острова Аль Маха и Жемчужина, стеклянный мост и шопинг в Вендом Молл ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день, в любое время.
$480 за всё до 6 чел.
