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Индивидуальная
до 4 чел.
На Медеу, Чимбулак и Кок-Тобе - на электромобиле из Алматы
Посетить лучшие видовые локации, полюбоваться городом с высоты и подышать горным воздухом
«А также пройтись по подвесному мосту на высоте ёлок»
31 авг в 06:00
1 сен в 06:00
от 14 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё и сразу в Алматы
От Тянь-Шанских гор до колоритного центра
«Здесь можно выпить чай и пройти по мосту на высоте деревьев»
31 авг в 06:00
1 сен в 06:00
от 24 000 ₽ за всё до 4 чел.
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до 4 чел.
На Медео, Чимбулак и Кок-Тобе - на электромобиле из Алматы
Начало: Ваш отель
«Здесь можно попить горячий чай или кофе, прочувствовать атмосферу лёгкости и непринуждённости, а также пройтись по мосту на высоте ёлок»
30 авг в 09:00
31 авг в 05:30
83 700 ₸
93 000 ₸ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Из Алматы - к высокогорному плато Асы
Приглашаем вас в путешествие, где высокие горы встречаются с небом, а зелёные луга бесконечно простираются перед вами
«По дороге мы увидим бурную горную речку, остановимся в визит-центре «Тургенсай», чтобы выпить кофе и сделать фото на мосту через Тургень»
Завтра в 15:00
27 авг в 08:00
от 36 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 23 мая 2026
Отличная экскурсия! Время пролетело незаметно. Спасибо Даулету за возможность увидеть невероятную красоту Алматинских гор, позновательную информацию и душевность.
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V
Дата посещения: 17 окт 2025
спасибо Даулету за прекрасную экскурсию
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В
Дата посещения: 25 авг 2025
Экскурсия началась в назначенный час. Полученная информация была познавательной. Получили то, что ожидали. Отлично провели время.
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В
Яркое впечатление от уникальности мест!
Даулет - прекрасный рассказчик и замечательный собеседник. Очень подкован в вопросах истории.
Обязательно надо взять с собой
Даулет - прекрасный рассказчик и замечательный собеседник. Очень подкован в вопросах истории.
Обязательно надо взять с собой
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Е
Отличная экскурсия, спасибо большое. Очень эрудированный гид!!! Исторически подкован! Располагает к себе, отзывчив к просьбами гостей!!! Даулет, хорошо знает город, отличный водитель, известный спортсмен! Спасибо большое за интересную экскурсию, обязательно порекомендуем друзьям!
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И
Даулет, прекрасный гид и интересный рассказчик с хорошим чувством юмора!! будем рекомендовать друзьям!!!
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Спасибо Даулету за приятное сопровождение и содержательный рассказ. Продуманный маршрут, готовность ответить на любой вопрос, уникальная красота природы сделали поездку незабываемой!
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Даулет, благодарю за прекрасный день с интересными историями, классное и незабываемое впечатление от поездки. рекомендую всем кто хочет легкого общения, увидеть красивые места, без опозданий и полной поддержкой во время поездки.
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нисколько не пожалели - Даулет интересный собеседник, заботливый гид. время проетело незаметно
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Великолепная экскурсия, у гида отличное чувство юмора и умение делать классные фото))) Рекомендую 👍
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Всего 82 отзыва в Алматы в категории "Мосты"
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Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Мосты»
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