8 марта – туры в Пекине

Найдено 3 тура в категории «8 марта» в Пекине на русском языке, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
На автобусе
9 дней
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив Пекин и Сиань. Узнайте больше о культуре и истории Поднебесной
Начало: Аэропорт Пекина, первая половина дня
15 ноя в 08:00
2 мар в 08:00
153 999 за человека
Китай без границ: гранд-тур по знаковым и малоизвестным локациям страны
16 дней
Китай без границ: гранд-тур по знаковым и малоизвестным локациям страны
Пройти по Великой Китайской стене, увидеть Терракотовую армию и побывать в Шаолиньском монастыре
Начало: Аэропорт Пекина, время зависит от времени вашего п...
5 мар в 10:00
8 мая в 10:00
$2 800 за человека
Самые захватывающие локации Поднебесной в одном путешествии: от высоток Пекина до гор «Аватара»
11 дней
Самые захватывающие локации Поднебесной в одном путешествии: от высоток Пекина до гор «Аватара»
Попробовать хот-пот, прокатиться на плоту по реке Ли и очароваться пейзажами Яншо
Начало: Аэропорт Пекина, время зависит от времени вашего п...
7 мар в 10:00
6 мая в 10:00
$2 600 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «8 марта»

Самые популярные туры этой рубрики в Пекине
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
  2. Китай без границ: гранд-тур по знаковым и малоизвестным локациям страны
  3. Самые захватывающие локации Поднебесной в одном путешествии: от высоток Пекина до гор «Аватара»
Какие места ещё посмотреть в Пекине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Площадь Тяньаньмэнь
  2. Храм Неба
Сколько стоит тур в Пекине в октябре 2024
Сейчас в Пекине в категории "8 марта" можно забронировать 3 тура от 2 600 до 153 999.
Туры на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «8 марта», цены от 2600₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам