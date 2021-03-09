Какие подарки принято дарить на день рождения в разных странах. Например, в Германии очень часто дарят подарочные сертификаты, а вообще подарки у них не принято дарить дороже 20 евро

Подарки в разных странах

Казалось бы, презенты существенно не отличаются в разных странах мира, но существует уйма нюансов в праздновании и преподнесении даров. Так, подарив неправильные цветы имениннику, можно оскорбить его. ХорошоТАМ подскажет, как не ошибиться и порадовать именинников вне зависимости от страны.

Россия

В России принято принимать гостей и угощать разнообразными угощениями, а приходить в гости с пустыми руками считается дурным тоном. Женщинам и девушкам в дни рождения преподносят цветы, но обязательно нечётное количество, так как букеты с чётным числом цветов считаются дурной приметой. Для детей и взрослых в день рождения помещение или комнату, где состоится торжество, украшают воздушными шарами, заказать их можно на сайте BalloonDelivery.

Воздушные шары на день рождения любимой

Маленьким именинникам принято дарить разнообразные игрушки и книжки, сопровождая их тёплыми пожеланиями на будущий год. Шарики на юбилей так же традиционно дарят, как и устраивают пышные празднования, в эти даты принято покупать дорогостоящие подарки, такие как ювелирные украшения, часы, дорогой алкоголь...

Германия

Для именинника с утра готовят традиционный праздничный пирог, который оформляют зажженными свечами. Обязательным условием является то, что свечей должно быть на одну больше, чем человеку действительно исполнилось лет. Они будут гореть весь день, а если некоторые из свечек догорят раньше, их заменят новыми. Виновник торжества может задуть свечи, а также загадать своё желание, только по окончанию застолья в честь праздника. Дети получают гаджеты, игрушки, сладости и многое другое.

В Германии гвоздики, лилии и хризантемы считаются цветами для похорон, а красные розы дарят друг другу влюблённые. Букеты не должны стоить больше 20 евро, а хорошим вариантом станет растение в горшочке. Немцы дарят друг другу подарочные сертификаты, стоимость которых не превышает 20 евро, преподносят сувениры из торгового центра или привезенные из-за границы. Чтобы сделать удачный подарок, нужно знать хобби человека, что он любит и коллекционирует.

Япония

Здесь не существует традиции, обязывающей ежегодно праздновать дни рождения. Отмечаются только самые знаменательные даты, когда человеку исполняется 3 года, 5 и 7 лет. У праздника есть название «Сити-Го-Сан», и детским его не считают. В день рождения отмечают достижения родителей ребёнка, а именинников наряжают в новую одежду и вместе с ними семья посещает храм. Не принято преподносить зелёный чай, камелии или лилии, а также любые предметы белого цвета. Идеальные презенты:

фрукты;

сладости;

игрушки;

дорогая бутылка качественного алкоголя.

Таиланд

А так празднует день рождения бегемот

В Таиланде у местных святынь и храмов торгуют различными животными, вроде птиц и черепах.

Родители именинника покупают одну из клеток с животным, а потом вместе с ребёнком выпускают животное на свободу.

После доброго дела, согласно поверью, сбудется любое желание. Буддийская религия предписывает, все дары должны быть скромными. К хорошим презентам относятся цветы, но не любые (лучше избегать ноготки, бархотки или гвоздики, которые считаются похоронными цветами). Лучше не покупать в качестве подарка обувь, чулки или носки. Удачным вариантом станут канцелярские принадлежности, сладости, фрукты.

Нидерланды

Празднование для ребёнка-именинника начинается ещё в школе, где преподавателя дарят ему бумажную шляпу ярких цветов. Виновник торжества угощает одноклассников различными сладостями. В собственный день рождения ребёнок сидит на особом стуле, который украсили ленточками, цветами, а также воздушными шариками. Дарить слишком щедрые презенты в дни рождения не принято, приятным подарком считается бельгийский шоколад, а также крепкий спиртной напиток.

Вьетнам

Традиционный подарочный набор на новый год во Вьетнаме

В стране на государственном уровне не принято индивидуально праздновать день рождения и отмечать какие-либо годовщины. Существует отдельное мероприятие, считающееся всеобщим днём рождением. Речь идёт о «Дне новых годов». Ближе к ночи люди выходят на улицу, начинают поздравлять друг друга, также дарить подарки. Презентом выступают деньги, которые обязательно преподносятся в красном мешочке.

Дания

У датчан есть традиция празднования дня рождения детей – на период именин из окна дома или квартиры вывешивается национальный флаг. Так прохожие уведомляются, что проживающему в доме ребёнку исполнился ещё один год. Все подарки для именинника обязательно кладут под кровать накануне дня рождения, виновник торжества открывает их утром. Кроме традиционных подарков, вроде гаджетов, сладостей и игрушек, ребёнку дарят поездку в парк развлечений, аквапарк или зоопарк.

Индия

В Индии обязательно иметь при себе подарок, если человек приглашён в гости на празднование. При упаковке презента рекомендовано избегать бумаги чёрного или белого цвета, а лучше выбрать жёлтый, красный или зелёный. Вручить подарок обязательно или обеими руками, или правой, но никогда левой рукой. Не следует обижаться, когда подарок просто отложат в сторону, не будут открывать при дарителе, ведь это не принято в Индии.

Не каждая семья в стране оценит принесенное в дар изделие из кожи или алкоголь. Также лучше избегать одежды с изображениями животных, а категорически запрещены принты собак и свиней, ведь они считаются нечистыми. Индийцы оценят преподнесённую в качестве подарка коробку сладостей или недорогой сувенир. В качестве цветов хорошо выбрать букет из жёлтых или красных роз, но лучше не выбирать франжипани – считается похоронным цветком.

Китай

Вместо торта в Китае на праздник подают традиционную длинную лапшу, она символизирует долгие годы жизни. Все гости во время застолья стараются жевать лапшу как можно дольше. В Китае не принято обмениваться подарками при других людях, а также дарить носовые платочки, зонты, шляпы зелёного цвета, часы и веера. Подарки обязательно заворачивают в однотонную бумагу только золотых, красных, жёлтых или розовых оттенков. В качестве подарков выступают марки, письменные принадлежности и даже апельсины. Именинник, согласно традициям, тоже должен сделать презенты гостям, в качестве которых выступают цветы лотоса.

Испания

Чурос – популярная испанская выпечка

В стране празднование дня рождения является самым ярким событием в году, а отмечать его могут даже в течение целого месяца. Дети празднуют с 3-4 лет, угощают одноклассников в школе, а друзей приглашают в кафе. В Испании не любят обмениваться подарками, чаще всего ограничиваясь деньгами, абонементом в спортзал или домашней выпечкой. Близкие друзья преподносят друг другу подарочные сертификаты, дарят часы, ювелирные украшения, предметы интерьера. Знакомым презентуют офисные принадлежности, а на вечеринку допустимо прийти с пирогом или бутылкой вина. Детям получают в дар сладости, книги, одежду, игрушки, развивающие наборы.

Ливан