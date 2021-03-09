Подарки в разных странах

Что дарят на день рождения в разных странах

Какие подарки принято дарить на день рождения в разных странах. Например, в Германии очень часто дарят подарочные сертификаты, а вообще подарки у них не принято дарить дороже 20 евро
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Подарки в разных странах
Подарки в разных странах

Казалось бы, презенты существенно не отличаются в разных странах мира, но существует уйма нюансов в праздновании и преподнесении даров. Так, подарив неправильные цветы имениннику, можно оскорбить его. ХорошоТАМ подскажет, как не ошибиться и порадовать именинников вне зависимости от страны.

Россия

В России принято принимать гостей и угощать разнообразными угощениями, а приходить в гости с пустыми руками считается дурным тоном. Женщинам и девушкам в дни рождения преподносят цветы, но обязательно нечётное количество, так как букеты с чётным числом цветов считаются дурной приметой. Для детей и взрослых в день рождения помещение или комнату, где состоится торжество, украшают воздушными шарами, заказать их можно на сайте BalloonDelivery.

Воздушные шары на день рождения любимой
Воздушные шары на день рождения любимой

Маленьким именинникам принято дарить разнообразные игрушки и книжки, сопровождая их тёплыми пожеланиями на будущий год. Шарики на юбилей так же традиционно дарят, как и устраивают пышные празднования, в эти даты принято покупать дорогостоящие подарки, такие как ювелирные украшения, часы, дорогой алкоголь...

Германия

Для именинника с утра готовят традиционный праздничный пирог, который оформляют зажженными свечами. Обязательным условием является то, что свечей должно быть на одну больше, чем человеку действительно исполнилось лет. Они будут гореть весь день, а если некоторые из свечек догорят раньше, их заменят новыми. Виновник торжества может задуть свечи, а также загадать своё желание, только по окончанию застолья в честь праздника. Дети получают гаджеты, игрушки, сладости и многое другое.

В Германии гвоздики, лилии и хризантемы считаются цветами для похорон, а красные розы дарят друг другу влюблённые. Букеты не должны стоить больше 20 евро, а хорошим вариантом станет растение в горшочке. Немцы дарят друг другу подарочные сертификаты, стоимость которых не превышает 20 евро, преподносят сувениры из торгового центра или привезенные из-за границы. Чтобы сделать удачный подарок, нужно знать хобби человека, что он любит и коллекционирует.

Япония

Здесь не существует традиции, обязывающей ежегодно праздновать дни рождения. Отмечаются только самые знаменательные даты, когда человеку исполняется 3 года, 5 и 7 лет. У праздника есть название «Сити-Го-Сан», и детским его не считают. В день рождения отмечают достижения родителей ребёнка, а именинников наряжают в новую одежду и вместе с ними семья посещает храм. Не принято преподносить зелёный чай, камелии или лилии, а также любые предметы белого цвета. Идеальные презенты:

  • фрукты;
  • сладости;
  • игрушки;
  • дорогая бутылка качественного алкоголя.

Таиланд

А так празднует день рождения бегемот
А так празднует день рождения бегемот

В Таиланде у местных святынь и храмов торгуют различными животными, вроде птиц и черепах.

Родители именинника покупают одну из клеток с животным, а потом вместе с ребёнком выпускают животное на свободу.

После доброго дела, согласно поверью, сбудется любое желание. Буддийская религия предписывает, все дары должны быть скромными. К хорошим презентам относятся цветы, но не любые (лучше избегать ноготки, бархотки или гвоздики, которые считаются похоронными цветами). Лучше не покупать в качестве подарка обувь, чулки или носки. Удачным вариантом станут канцелярские принадлежности, сладости, фрукты.

Нидерланды

Празднование для ребёнка-именинника начинается ещё в школе, где преподавателя дарят ему бумажную шляпу ярких цветов. Виновник торжества угощает одноклассников различными сладостями. В собственный день рождения ребёнок сидит на особом стуле, который украсили ленточками, цветами, а также воздушными шариками. Дарить слишком щедрые презенты в дни рождения не принято, приятным подарком считается бельгийский шоколад, а также крепкий спиртной напиток.

Вьетнам

Традиционный подарочный набор на новый год во Вьетнаме
Традиционный подарочный набор на новый год во Вьетнаме

В стране на государственном уровне не принято индивидуально праздновать день рождения и отмечать какие-либо годовщины. Существует отдельное мероприятие, считающееся всеобщим днём рождением. Речь идёт о «Дне новых годов». Ближе к ночи люди выходят на улицу, начинают поздравлять друг друга, также дарить подарки. Презентом выступают деньги, которые обязательно преподносятся в красном мешочке.

Дания

У датчан есть традиция празднования дня рождения детей – на период именин из окна дома или квартиры вывешивается национальный флаг. Так прохожие уведомляются, что проживающему в доме ребёнку исполнился ещё один год. Все подарки для именинника обязательно кладут под кровать накануне дня рождения, виновник торжества открывает их утром. Кроме традиционных подарков, вроде гаджетов, сладостей и игрушек, ребёнку дарят поездку в парк развлечений, аквапарк или зоопарк.

Индия

В Индии обязательно иметь при себе подарок, если человек приглашён в гости на празднование. При упаковке презента рекомендовано избегать бумаги чёрного или белого цвета, а лучше выбрать жёлтый, красный или зелёный. Вручить подарок обязательно или обеими руками, или правой, но никогда левой рукой. Не следует обижаться, когда подарок просто отложат в сторону, не будут открывать при дарителе, ведь это не принято в Индии.

Не каждая семья в стране оценит принесенное в дар изделие из кожи или алкоголь. Также лучше избегать одежды с изображениями животных, а категорически запрещены принты собак и свиней, ведь они считаются нечистыми. Индийцы оценят преподнесённую в качестве подарка коробку сладостей или недорогой сувенир. В качестве цветов хорошо выбрать букет из жёлтых или красных роз, но лучше не выбирать франжипани – считается похоронным цветком.

Китай

Вместо торта в Китае на праздник подают традиционную длинную лапшу, она символизирует долгие годы жизни. Все гости во время застолья стараются жевать лапшу как можно дольше. В Китае не принято обмениваться подарками при других людях, а также дарить носовые платочки, зонты, шляпы зелёного цвета, часы и веера. Подарки обязательно заворачивают в однотонную бумагу только золотых, красных, жёлтых или розовых оттенков. В качестве подарков выступают марки, письменные принадлежности и даже апельсины. Именинник, согласно традициям, тоже должен сделать презенты гостям, в качестве которых выступают цветы лотоса.

Испания

Чурос – популярная испанская выпечка
Чурос – популярная испанская выпечка

В стране празднование дня рождения является самым ярким событием в году, а отмечать его могут даже в течение целого месяца. Дети празднуют с 3-4 лет, угощают одноклассников в школе, а друзей приглашают в кафе. В Испании не любят обмениваться подарками, чаще всего ограничиваясь деньгами, абонементом в спортзал или домашней выпечкой. Близкие друзья преподносят друг другу подарочные сертификаты, дарят часы, ювелирные украшения, предметы интерьера. Знакомым презентуют офисные принадлежности, а на вечеринку допустимо прийти с пирогом или бутылкой вина. Детям получают в дар сладости, книги, одежду, игрушки, развивающие наборы.

Ливан

Дары для ливанцев на дни рождения обязательно отличаются скромностью, они обязаны быть халяльными. Гость, приглашённый на праздник, преподносит сладости и цветы не только имениннику, но и каждому члену семьи. Вручают презенты на входе, ими могут быть подносы из серебра, ваза из хрусталя, кружки или альбомы. Если посторонний мужчина дарит что-то женщине, он обязан соблюсти условность и сказать, что просто передаёт подарок от супруги, сестры, матери или любой другой знакомой женского пола.