Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице

Поймать вайб атмосферного города и поговорить о прошлом, настоящем, творческом и прекрасном

Описание
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Ответы на вопросы
Фотоэкскурсия — идеальный способ познакомиться с городом! А прогулка со мной — это комбо 5 в 1. Загибайте пальцы.

Вы узнаете о современной жизни и истории города, познакомитесь со знаковыми местами, получите прекрасные профессиональные снимки, советы местного жителя и, конечно, массу положительных эмоций. Ну что, пойдёмте гулять по прекрасному Амстердаму?
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Несколько маршрутов на выбор

  • Мы можем посетить Дамрак, площадь Дам, старую гавань. Посмотреть на самую узкую улицу с граффити и «Церковь Господа нашего на чердаке».
  • Затем переместимся в Плантаж — район с богатой и сложной историей. Задуманный как место для развлечения публики, он впоследствии стал еврейским районом и по этой причине сильно пострадал во время войны. По сути это тоже центр Амстердама. Тут можно посмотреть ботанический сад, зоопарк, синагогу, музей, который раньше был филиалом Эрмитажа, и другие интересные места.
  • По дороге зайдём в кафе, где тоже сделаем атмосферные снимки.

Увлекательные разговоры о прекрасном и зелёном Амстердаме

Амстердам — это не только тюльпаны и квартал красных фонарей. Но ещё и забота об экологии, множество волонтёрских проектов, прекрасные люди, борьба за то, чтобы город стал ещё лучше… На прогулке я расскажу обо всём этом и многом другом.

Необычные фото с творческим акцентом

Мои фотосессии — это не только «я на фоне достопримечательности». Мои фотоработы всегда были с уклоном в искусство. В последнее время я, например, создаю коллажи, добавляю на фото акварельные кусочки Амстердама, природу, животных. Помимо фотографий, вы получите и мой авторский коллаж в технике mix media.

Организационные детали

  • Через 2 недели после прогулки вы получите ссылку на мой сайт, откуда сможете скачать 20–150 прекрасных фотографий в обработке. Могу также сделать фото и видео на телефон и отдать их в тот же день.
  • Для фотосъёмки можно взять реквизит по желанию. Я подскажу, какой именно. Фотосессию я подготовлю непосредственно под вас, поэтому попрошу взять то, что отражает ваши интересы.
  • Фотосессию предпочтительней проводить утром, когда на улицах ещё мало людей и свет мягкий
  • Напитки и еда в кафе не входят в стоимость экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у центрального вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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