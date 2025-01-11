Найдено 3 экскурсии в категории « С обедом » в Абу-Даби на русском языке, цены от $90. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

1 чел. По популярности 1 час Билеты Билеты в парк Warner Brothers Посетите тематический парк Warner Brothers в Абу-Даби и насладитесь обедом. Аттракционы и интерактивные зоны ждут вас Начало: В парке Warner Brothers World «Комплексный обед в одном из ресторанов аквапарка» Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00 $ 90 за билет 13 часов Билеты Билеты в парк Ferrari World с обедом Погрузитесь в мир скорости и адреналина в Ferrari World! Откройте для себя 20 аттракционов и насладитесь обедом в ресторане парка Начало: В парке Ferrari World «Комплексный обед в одном из ресторанов аквапарка» Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00 $ 90 за билет 1 час Билеты Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом Насладитесь днём в аквапарке Yas Waterworld, погрузившись в арабскую культуру и развлечения на 43 аттракционах. Включён обед в ресторане Начало: У аквапарка Yas «Комплексный обед в одном из ресторанов аквапарка» Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00 $ 90 за билет Другие экскурсии Абу-Даби

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «С обедом»

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