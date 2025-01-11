1 час
Билеты
Билеты в парк Warner Brothers
Посетите тематический парк Warner Brothers в Абу-Даби и насладитесь обедом. Аттракционы и интерактивные зоны ждут вас
Начало: В парке Warner Brothers World
«Комплексный обед в одном из ресторанов аквапарка»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
12 янв в 11:00
$90 за билет
13 часов
Билеты
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Погрузитесь в мир скорости и адреналина в Ferrari World! Откройте для себя 20 аттракционов и насладитесь обедом в ресторане парка
Начало: В парке Ferrari World
«Комплексный обед в одном из ресторанов аквапарка»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
$90 за билет
1 час
Билеты
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Насладитесь днём в аквапарке Yas Waterworld, погрузившись в арабскую культуру и развлечения на 43 аттракционах. Включён обед в ресторане
Начало: У аквапарка Yas
«Комплексный обед в одном из ресторанов аквапарка»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
$90 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «С обедом»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в январе 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 90.
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «С обедом», цены от $90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март