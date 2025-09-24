Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Фуджейре на русском языке, цены от $302, скидки до 25%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 9 часов 5% 16 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Грандиозный Дубай - из Фуджейры Путешествие в Дубай из Фуджейры откроет перед вами удивительный мир: от исторических улочек до современного мегаполиса. Незабываемые моменты ждут вас Начало: У вашего отеля $302 $317 за всё до 6 чел. На машине 10 часов 7 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Дубай - город роскоши (из Фуджейры) Почувствуйте пульс Дубая, его небоскрёбы и уникальные достопримечательности. Откройте для себя город, который сочетает будущее и прошлое Начало: По договоренности $321 за всё до 4 чел. На машине На микроавтобусе 10 часов 25% 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. На экскурсию по Абу-Даби - из Фуджейры Увидеть чудеса восточной роскоши, а также посетить развлекательные и культурные заведения города Начало: У вашего места проживания $514 $685 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Фуджейры

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Экскурсии 2025»

Экскурсии на русском языке в Фуджейре (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 24 ⭐ отзыва, цены от $302. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь