Вячеслав проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия по Королевскому Кракову, Фабрике Шиндлера и Подгуже с обедом

5
1 отзыв
Вячеслав
Вячеслав – Гид из Кракова
Добро пожаловать в Столичный королевский город 🏙️ Краков! Да, именно так звучит полное название города.

Город давно уже не имеет статуса столицы ⭐️.

Но на улочках города сохранилось множество исторических построек — по ним я вас и проведу.

Мы пройдем по Королевскому тракту, по которому когда-то король ездил в замок 🏰, продегустируем национальную кухню 🥧 и изучим ужасы войны в Музее Шиндлера.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 7.5 часов
  • 👫 Группа не более 31 человека

  • €50 за человека

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Экскурсия по Королевскому Кракову, Фабрике Шиндлера и Подгуже с обедом
Экскурсия по Королевскому Кракову, Фабрике Шиндлера и Подгуже с обедом
«Королевский тракт» - так назывался путь, пролегающий от Флорианских ворот, парадных ворот города, до королевского замка на Вавельском холме, по этому пути ехали все королевские кортежи, пересекая город 🏙️ с севера на юг. Ныне это туристический маршрут: костел св. Девы Марии, Рыночная площадь с пассажем суконных рядов Сукенницы, университетский квартал, монастырь Францисканцев, собор св. Петра и Павла и, наконец, сам Вавельский холм с Кафедральным собором.
После окончания обзорной экскурсии 🧭 обед с 13. 00 до 15. 00 в одном из Краковских ресторанов.
Продолжение экскурсии - музей 🖼 Шиндлера. Музей очень популярен среди туристов. Прежде всего потому, что трагические события, происходившие в Кракове во время второй мировой войны, показаны в оскароносном фильме 🎥 Стивена Спилберга "Список Шиндлера". Нетипичная и современная экспозиция музея никого не оставит равнодушным.
Узнайте историю 📖 немецкого предпринимателя, благодаря которому многие евреи пережили войну. Улицы района Подгуже до сих пор хранят свидетельства тех страшных событий. Вы увидите часть неразрушенной стены вокруг гетто, дома, в которых ютились тысячи переселенных евреев, аптеку "Под орлом", памятник, насчитывающий 68 стульев на площади Героев Гетто.
Что входит
  • Обед включен в стоимость (суп + главное блюдо). Услуги русскоязычного гида.
Что не входит
  • Дополнительные расходы: входной билет в музей — 32 польских злотых (с человека)
Начало
🚩 Перед входом в Барбакан (ul. Basztowa).
Место завершения
🏁 Краков
Экскурсия по Королевскому Кракову, Фабрике Шиндлера и Подгуже с обедом
Экскурсия по Королевскому Кракову, Фабрике Шиндлера и Подгуже с обедом
Экскурсия по Королевскому Кракову, Фабрике Шиндлера и Подгуже с обедом
Экскурсия по Королевскому Кракову, Фабрике Шиндлера и Подгуже с обедом
Экскурсия по Королевскому Кракову, Фабрике Шиндлера и Подгуже с обедом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 31 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вячеслав
Вячеслав
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