Вячеслав проводит ещё 6 экскурсий

«Королевский тракт» - так назывался путь, пролегающий от Флорианских ворот, парадных ворот города, до королевского замка на Вавельском холме, по этому пути ехали все королевские кортежи, пересекая город 🏙️ с севера на юг. Ныне это туристический маршрут: костел св. Девы Марии, Рыночная площадь с пассажем суконных рядов Сукенницы, университетский квартал, монастырь Францисканцев, собор св. Петра и Павла и, наконец, сам Вавельский холм с Кафедральным собором.

После окончания обзорной экскурсии 🧭 обед с 13. 00 до 15. 00 в одном из Краковских ресторанов.

Продолжение экскурсии - музей 🖼 Шиндлера. Музей очень популярен среди туристов. Прежде всего потому, что трагические события, происходившие в Кракове во время второй мировой войны, показаны в оскароносном фильме 🎥 Стивена Спилберга "Список Шиндлера". Нетипичная и современная экспозиция музея никого не оставит равнодушным.

Узнайте историю 📖 немецкого предпринимателя, благодаря которому многие евреи пережили войну. Улицы района Подгуже до сих пор хранят свидетельства тех страшных событий. Вы увидите часть неразрушенной стены вокруг гетто, дома, в которых ютились тысячи переселенных евреев, аптеку "Под орлом", памятник, насчитывающий 68 стульев на площади Героев Гетто.