Устройтесь поудобнее и совершите умиротворяющий круиз по реке Висла в Кракове. Воспользуйтесь уникальной возможностью взглянуть на Краков с нового ракурса. Тур начнется у подножия холма Вавель, откуда вы отправитесь в круиз по Висле, вдоль бульваров, знаменитых церквей и других достопримечательностей 🏛️ Кракова.

По громкоговорителю гид расскажет вам об истории 📖 Кракова и о его достопримечательности, мимо которых вы проплывете.

Начиная с холма Вавель совершите путешествие вверх по течению реки и проплывите у таких известных мест, как: Вавельский замок 🏰, Старый город 🏙️, Костёл на Скалке, Норбертинский монастырь, курган Костюшко, замок Вартенберг, Подгорице и Казимеж.

ВНИМАНИЕ! Сопровождающий говорит на английском и польском языках.