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Краков: круиз по реке Висла

GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Кракова
Если вы устали от пеших прогулок по городу, а автобусные туры вызывают у вас скуку, то самое время отдохнуть на умиротворенной палубе корабля, наблюдая за бортом живописные виды Кракова.

Совершите круиз по реке Висла и взгляните на Краков с нового, водного ракурса! По громкоговорителю гид расскажет вам обо всех достопримечательностях 🏛️, которые мы будем проплывать, а вы узнаете город 🏙️ через совершенно другую призму, и, быть может, она понравится вам больше, чем обыкновенная экскурсия!
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Краков: круиз по реке Висла
Краков: круиз по реке Висла

Что вы увидите

  • Обзорный вид на:
  • Вавельский замок
  • Старый город
  • Костёл на Скалке
  • Норбертинский монастырь
  • Курган Костюшко
  • Замок Вартенберг
  • Квартал Казимеж
  • Район Подгорицы
Устройтесь поудобнее и совершите умиротворяющий круиз по реке Висла в Кракове. Воспользуйтесь уникальной возможностью взглянуть на Краков с нового ракурса. Тур начнется у подножия холма Вавель, откуда вы отправитесь в круиз по Висле, вдоль бульваров, знаменитых церквей и других достопримечательностей 🏛️ Кракова.
По громкоговорителю гид расскажет вам об истории 📖 Кракова и о его достопримечательности, мимо которых вы проплывете.
Начиная с холма Вавель совершите путешествие вверх по течению реки и проплывите у таких известных мест, как: Вавельский замок 🏰, Старый город 🏙️, Костёл на Скалке, Норбертинский монастырь, курган Костюшко, замок Вартенберг, Подгорице и Казимеж.
ВНИМАНИЕ! Сопровождающий говорит на английском и польском языках.
Что входит
  • Речной круиз.
  • Комментарии гида по громкоговорителю на английском или польском языках.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 bulwar Czerwieński, 33-332 Kraków, Польша
Краков: круиз по реке Висла
Краков: круиз по реке Висла
Краков: круиз по реке Висла
Краков: круиз по реке Висла

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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