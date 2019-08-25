Краков: тур с гидом по замку Вавель и проход без очереди

Посетите Вавельский холм, главную туристическую достопримечательность Кракова

4.2
913 отзывов
В группе
до 15 чел.
Посетите Вавельский холм, главную туристическую достопримечательность Кракова.

Присоединяйтесь к экскурсии, чтобы открыть для себя место, откуда польские королевские власти правили Польшей.

Посмотрите самые важные места на Вавельском холме.
Краков: тур с гидом по замку Вавель и проход без очереди
Краков: тур с гидом по замку Вавель и проход без очереди
Краков: тур с гидом по замку Вавель и проход без очереди
Краков: тур с гидом по замку Вавель и проход без очереди
Краков: тур с гидом по замку Вавель и проход без очереди
Краков: тур с гидом по замку Вавель и проход без очереди
Краков: тур с гидом по замку Вавель и проход без очереди
Краков: тур с гидом по замку Вавель и проход без очереди

Что вы увидите 🤩

  • Вавельский холм
  • Колокол Зигмунд
  • Королевская сокровищница и оружейная палата
  • Королевские покои, Вавель
  • Королевский замок на Вавеле
  • Выставка The Lost Wawel
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Примите участие в экскурсии с опытным местным гидом по замку Вавель, внесенному в список всемирного наследия ЮНЕСКО
  2. Посетите королевские покои, залы и средневековый двор
  3. Полюбуйтесь уникальными местами, связанными с королевскими семьями
Ощутите себя жителем Средневековья, отправившись в один из самых удивительных замков Европы, и послушайте рассказы о Польше XIV века от опытного местного гида. Прогуляйтесь по парадным залам, где некогда проходили коронации, осмотрите внутренние дворы, загляните в оружейную палату и сокровищницу. Замок Вавель, драгоценная жемчужина в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, поразит вас до глубины души.
Исследуйте главную достопримечательность Кракова в сопровождении местного гида и узнайте чуть больше об очаровательной Польше XIV века. Нависая над рекой Висла, старинный замок Вавель окутан атмосферой таинственности. Он был построен по приказу короля Казимира III Великого, правившего с 1333 по 1370 года, и с тех пор немало пережил.
Прогуляйтесь по парадным залам, где некогда проходили коронации, осмотрите покои и внутренние дворы, а также узнайте об истории замка, связанной с невероятным числом правителей. В Королевской оружейной палате и сокровищнице вы увидите выставку драгоценностей, принадлежавших королевским семьям Польши. Этот тур сочетает о себе развлекательную и познавательную стороны – откройте для себя историю Кракова так, словно вы сами переживаете его прошлое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Опытный гид
  • Входной билет в Королевские дворцовые покои
Что не входит
  • Чаевые (необязательно)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Оружие и острые предметы
Важная информация
  • Пожалуйста, будьте на месте вовремя. В случае опоздания участие в экскурсии не гарантировано
  • Поскольку замок Вавель имеет религиозное значение, пожалуйста, одевайтесь соответственно – колени и плечи должны быть прикрыты. Одетым неподобающе посетителям может быть отказано в посещении
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 913 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
463
4
247
3
132
2
38
1
33
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
L
25 авг 2019
(Великобритания)
Сам замок стоит посетить. Я бы порекомендовал отправиться в тур с гидом, иначе вам будет сложно узнать, на что вы смотрите. В этом туре вы посетите государственные комнаты, сокровищницу и склад оружия. Гид, который взял нас с собой, был очень хорошо осведомлен и рассказал вам достаточно, не задерживаясь ни на чем слишком долго. Тур был бы улучшен использованием гарнитур и микрофона для гида, поскольку мы были в большой группе, и ее было трудно услышать, если бы вы не стояли очень близко к ней. Убедитесь, что вы не берете с собой рюкзаки или большие сумки в этом туре, так как вы не можете брать их с собой внутрь, хотя в вашем распоряжении место для хранения багажа, если вам это нужно.
А
15 авг 2019
(Кипр)
Интересный тур. Гид очень знающий. Я бы посоветовал отправиться в тур в межсезонье. В группе было много людей, что означало, что было трудно увидеть некоторые экспонаты в замке, и у нас было мало времени, чтобы вернуться, чтобы снова увидеть их, как только мы вышли из комнаты. Хороший совет для каждого - иметь наушники с аудиогидом, чтобы его можно было услышать постоянно. Когда другие люди вошли в комнату, мы были там, они шумели, чтобы гида не было слышно. В целом это было хорошо.
N
25 сен 2021
(Украина)
We have booked the tour the day before. Together with my friend we were the only attendants. Our guide Eva was very knowledgeable and was telling the history very interesting. The tour includes only visiting the hill, without entering the church or the castle itself. However I advise you to spend 1,5 hour of free time on this tour

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