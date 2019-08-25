Ощутите себя жителем Средневековья, отправившись в один из самых удивительных замков Европы, и послушайте рассказы о Польше XIV века от опытного местного гида. Прогуляйтесь по парадным залам, где некогда проходили коронации, осмотрите внутренние дворы, загляните в оружейную палату и сокровищницу. Замок Вавель, драгоценная жемчужина в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, поразит вас до глубины души.

Исследуйте главную достопримечательность Кракова в сопровождении местного гида и узнайте чуть больше об очаровательной Польше XIV века. Нависая над рекой Висла, старинный замок Вавель окутан атмосферой таинственности. Он был построен по приказу короля Казимира III Великого, правившего с 1333 по 1370 года, и с тех пор немало пережил.

Прогуляйтесь по парадным залам, где некогда проходили коронации, осмотрите покои и внутренние дворы, а также узнайте об истории замка, связанной с невероятным числом правителей. В Королевской оружейной палате и сокровищнице вы увидите выставку драгоценностей, принадлежавших королевским семьям Польши. Этот тур сочетает о себе развлекательную и познавательную стороны – откройте для себя историю Кракова так, словно вы сами переживаете его прошлое.