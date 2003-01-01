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Музей "Фабрика Шиндлера" + Подгуже (территория бывшего гетто)

5
1 отзыв
Nadia
Nadia – Гид из Кракова
Музей "Фабрика Шиндлера" + Подгуже (территория бывшего гетто)
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  • €25 за человека

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Музей "Фабрика Шиндлера" + Подгуже (территория бывшего гетто)
Музей "Фабрика Шиндлера" + Подгуже (территория бывшего гетто)

Что вы увидите

  • Музей "Фабрика Оскара Шиндлера"
  • территория бывшего гетто
  • район Подгуже
  • площадь Героев Гетто
Страницы истории 📖 Кракова рассказывают не только о величии бывшей королевской столицы ⭐️. На этой экскурсии 🧭 мы сосредоточимся на темном времени - времени оккупации во время Второй мировой войны.
Музей "Фабрика Оскара Шиндлера" (открыт в 2010 году) окунает нас в историю Кракова первой половины ХХ века: поговорим с вами о причинах войны, о судьбах людей, многие из которых не пережили войну. Я расскажу вам историю спасения краковских евреев Оскаром Шиндлером. После музея пройдем по улицам бывшего гетто, увидим сохранившийся участок стены, построенной по приказу немцев вокруг гетто. Многие здания сохранились, сейчас здесь - обычный жилой район.
Площадь героев гетто с памятником из 68 стульев не дает забыть о тех событиях. Каждый год, в годовщину ликвидации гетто, с площади отправляется Марш Памяти - люди съезжаются со всего мира чтобы пешком пройти до территории бывшего концлагеря Плашув, куда отправили пригодных для работы евреев в 1943 году.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • билет в музей: 26 злотых (дети до 7 лет - бесплатно школьники, студенты - 22 злотых за билет)
  • питание
Начало
🚩 Lipowa 4
Место завершения
🏁 Plac Bohaterow Getta
Музей "Фабрика Шиндлера" + Подгуже (территория бывшего гетто)
Музей "Фабрика Шиндлера" + Подгуже (территория бывшего гетто)
Музей "Фабрика Шиндлера" + Подгуже (территория бывшего гетто)
Музей "Фабрика Шиндлера" + Подгуже (территория бывшего гетто)
Музей "Фабрика Шиндлера" + Подгуже (территория бывшего гетто)
Музей "Фабрика Шиндлера" + Подгуже (территория бывшего гетто)
Музей "Фабрика Шиндлера" + Подгуже (территория бывшего гетто)

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Nadia
Nadia
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