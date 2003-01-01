Страницы истории 📖 Кракова рассказывают не только о величии бывшей королевской столицы ⭐️. На этой экскурсии 🧭 мы сосредоточимся на темном времени - времени оккупации во время Второй мировой войны.

Музей "Фабрика Оскара Шиндлера" (открыт в 2010 году) окунает нас в историю Кракова первой половины ХХ века: поговорим с вами о причинах войны, о судьбах людей, многие из которых не пережили войну. Я расскажу вам историю спасения краковских евреев Оскаром Шиндлером. После музея пройдем по улицам бывшего гетто, увидим сохранившийся участок стены, построенной по приказу немцев вокруг гетто. Многие здания сохранились, сейчас здесь - обычный жилой район.

Площадь героев гетто с памятником из 68 стульев не дает забыть о тех событиях. Каждый год, в годовщину ликвидации гетто, с площади отправляется Марш Памяти - люди съезжаются со всего мира чтобы пешком пройти до территории бывшего концлагеря Плашув, куда отправили пригодных для работы евреев в 1943 году.