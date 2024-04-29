1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Уличное искусство Лиссабона: граффити, азулейжу и стрит-арт
Погрузитесь в мир уличного искусства Лиссабона, от знаменитых граффити до уникальной азулейжу, в компании опытного гида
Начало: В районе Graça
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
€70 за человека
Индивидуальная
2 часа
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
Проехать на тук-туке по самым ярким районам города, погружаясь в атмосферу уличного искусства
Начало: Largo Luis de Camões
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по музею Галуста Гюльбенкяна в Лиссабоне
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по музею Галуста Гюльбенкяна. Узнайте о жизни коллекционера и насладитесь шедеврами разных эпох и культур
Начало: В саду Jardim Amália Rodrigues
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Стрит-арт Лиссабона: муралы, трамвай №28 и смотровые площадки
Погрузитесь в мир стрит-арта Лиссабона: от древних церквей до современных муралов и захватывающих видов на город
Начало: На площади Граса (Largo da Graça)
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от €60 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Лиссабон через призму искусства: индивидуальная экскурсия со скетчингом
Погрузитесь в мир творчества с экскурсией по Лиссабону, где каждый уголок станет вашим вдохновением для создания уникальных скетчей
Начало: В районе метро Байша-Шиаду
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от €135 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
В мини-группе узнать, что происходило в резиденции португальских королей и при чём тут коктейль
Начало: Возле дворца Келуш
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 11:00
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€50 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Уличное искусство на LX Factory
Прогуляться по арт-кварталу бывшей текстильной фабрики с искусствоведом
Начало: Возле LX Factory
Завтра в 14:00
11 июня в 10:00
€170 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKaterina29 апреля 2024Мы в Лиссабоне уже несколько дней с ощущением что все посмотрели и больше не очень то есть куда девать время.
- ЕЕкатерина5 апреля 2024Экскурсия со Светланой нам очень понравилась. Были с тремя детьми школьного возраста. Светлана любезно принесла им баллончики с краской, чтобы
- ААндрей25 сентября 2023Сидели сейчас с друзьями за ужином и обсуждали что больше всего понравилось в Лиссабоне. Сошлись на том, что больше всего
- JJulia29 августа 2023Как хорошо, что Роман проводит знакомство с Лиссабоном в таком формате! Мы получили все 33 удовольствия за одну прогулку: Покатались на тук-туке
- ММария4 августа 2023Светлана очень приятный человек и интересный рассказчик. Прогулка мне понравилась, думаю, я бы порекомендовала сходить на нее, если вы недавно в
- OOxana26 декабря 2021Убежали на три для от трескучих морозов в Лиссабон и попали в настоящее лето в декабре. Было интересно познакомится не
- ЛЛев10 октября 2020Хороший экскурсовод, хорошая экскурсия. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Искусство»
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