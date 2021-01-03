Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алушты

Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов

Императорская резиденция, парк графа Воронцова и легендарные крымские вина в путешествии из Алушты

4.7
3 отзыва
Наталия
Наталия – Гид из Алушты
Массандра неизменно ассоциируется с крымскими винами 🍷 и императорским дворцом.

На экскурсии 🧭 мы, конечно, не забудем про эти символы курортного поселка, но рассмотрим и его малоизвестные, но не менее интересные уголки.

Вы окажетесь в пышном Массандровском парке 🌳 19 века, подниметесь на гору Браво и откроете историю 📖 крымского виноделия.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов

Что вас ожидает

Массандра во всей красе
Знакомство с курортным поселком начнется, конечно, у Массандровского дворца — роскошной резиденции императора Александра lll. Вы прогуляетесь 👣 по придворцовому парку, разбитому ещё при графе Воронцове, увидите древние таврские могильники. Подниметесь на вершину скалы Браво, где любили отдыхать члены царской семьи, и посетите прохладные гроты. Затем поговорим о советской истории Массандры, рассматривая с горы ⛰️ территорию гос. дачи «Малая Сосновка». И, наконец, отправимся в живописнейший нижний Массандровский парк 🌳, основанный в 19 веке графом Воронцовым: здесь вас встретят знаменитая Аллея Роз, вековой тис, атласские кедры, бамбуковая роща и другие фотогеничные пейзажи.

Винная дорога Крыма
Поездка на Массандровский винзавод, основанный в 1894 году, даст нам отличный повод поговорить о крымских винах: вы узнаете о создании на полуострове 🏝️ винных подвалов и погребов, услышите историю становления российского виноделия. В дегустационном зале вам предложат оценить девять образцов местных вин, а после экскурсии 🧭 вы сможете приобрести вина Массандры в фирменном магазине.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном автобусе 🚌 в составе группы, трансфер включен в стоимость
  • Дополнительные расходы: экскурсия ⛳ во дворце — 350 руб. /чел., экскурсия ⛳ по винзаводу — 300 руб. /чел., дегустация на винзаводе — 450 руб. /чел. Экскурсии 🧭 внутри дворца и/или завода необязательны, оплачиваются на месте по желанию.
Начало и место завершения
🚩 на автовокзале Алушты
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов

Экскурсия проводится в субботу в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Наталия
Наталия
В Алуште я родилась, туризмом увлекаюсь с детства. Семнадцать лет работаю профессиональным экскурсоводом. Провожу автобусные экскурсии по разным регионам Крыма, но особенно люблю горно-пешеходные маршруты. Хочу показать нашим гостям, что в Крыму есть не только море, но и потрясающие горы — со своей историей, легендами и удивительными фактами!
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3 настоящих отзыва от туристов

3 янв 2021
Спасибо Наталье за отлично проведённый день! Очень гибко и удобно подстроились под наши запросы, экскурсию провели интересно и интерактивно!
20 сен 2020
Замечательная экскурсия. Гид Наталья прекрасно владеет темой, четко, внятно излагает материал, держит внимание группы. Удобный транспорт. Маршрут построен грамотно. Даже сложные участки преодолели люди не в самой хорошей физической форме. Экскурсия прекрасно сочетает небольшой горный маршрут, красоты дворца и парка, и чудную дегустацию. Спасибо!
6 сен 2020
Спасибо Наталье за удивительные, таинственные места: грот и Нижний парк, куда не водят обычно экскурсии, за море интересной информации, за позитив и новые впечатления!! Наталья умница и настоящий профессионал! Советуем, вы не пожалеете!!

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