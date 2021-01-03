Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алушты

Что вас ожидает

Массандра во всей красе

Знакомство с курортным поселком начнется, конечно, у Массандровского дворца — роскошной резиденции императора Александра lll. Вы прогуляетесь 👣 по придворцовому парку, разбитому ещё при графе Воронцове, увидите древние таврские могильники. Подниметесь на вершину скалы Браво, где любили отдыхать члены царской семьи, и посетите прохладные гроты. Затем поговорим о советской истории Массандры, рассматривая с горы ⛰️ территорию гос. дачи «Малая Сосновка». И, наконец, отправимся в живописнейший нижний Массандровский парк 🌳, основанный в 19 веке графом Воронцовым: здесь вас встретят знаменитая Аллея Роз, вековой тис, атласские кедры, бамбуковая роща и другие фотогеничные пейзажи.

Винная дорога Крыма

Поездка на Массандровский винзавод, основанный в 1894 году, даст нам отличный повод поговорить о крымских винах: вы узнаете о создании на полуострове 🏝️ винных подвалов и погребов, услышите историю становления российского виноделия. В дегустационном зале вам предложат оценить девять образцов местных вин, а после экскурсии 🧭 вы сможете приобрести вина Массандры в фирменном магазине.

Организационные детали