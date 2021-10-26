Что вас ожидает

Дружеское приключение в Крыму

Сейчас я живу у подножия горы Демерджи — смотрю на эту красоту каждый день и не могу налюбоваться. С радостью поделюсь этим с вами, покажу те детали, о которых не рассказать в описании на сайте, нужно видеть вживую. По ходу нашего маршрута будут интересные истории и секреты, но главная цель — насладиться удивительными видами и сделать незабываемые кадры. Кроме того, я поснимаю вас и после встречи пришлю мини-фильм о нашем треккинге.

Причудливые пейзажи Демерджи

Найдя место съемок «Кавказской пленницы», мы поднимемся к сердцу Долины Привидений. Пойдем не спеша, ведь каждый выступ здесь — словно картинка. Нам встретятся и страж, и великаны, и Чертов Палец высотой 25 метров, и разнообразные каменные глыбы. Мы выйдем на укрытые лесом скальные выступы, откуда местность видна как на ладони. На этом маршруте вы поймете, почему у Долины Привидений такое название, узнаете об особенностях рельефа Демерджи.

На Солнечной поляне сделаем привал: у вас будет много времени, чтобы полюбоваться Алуштинской долиной, высочайшими горами Крыма, массивами Бабуган-яйла и Чатыр-Даг.

Организационные детали