Долина Привидений Демерджи — просто фантастика!

Отправиться в легкий треккинг по красивейшему месту Крыма и получить на память фото и видео

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22 отзыва
Крым и Долина Привидений — как елка и Новый год.

Одно без другого не существует! Я проведу вас живописными тропами по моим любимым местам на склонах горы Демерджи.

Не спеша мы пройдем по лесу мимо причудливых каменных изваяний, выйдем на скалы и взглянем на таинственную Долину с высоты.

Попутно сделаем сотни ваших снимков и поговорим об этой уникальной земле.
Долина Привидений Демерджи — просто фантастика!
Долина Привидений Демерджи — просто фантастика!
Долина Привидений Демерджи — просто фантастика!
Долина Привидений Демерджи — просто фантастика!
Долина Привидений Демерджи — просто фантастика!
Долина Привидений Демерджи — просто фантастика!
Долина Привидений Демерджи — просто фантастика!
Долина Привидений Демерджи — просто фантастика!
Долина Привидений Демерджи — просто фантастика!
Долина Привидений Демерджи — просто фантастика!
Долина Привидений Демерджи — просто фантастика!
Долина Привидений Демерджи — просто фантастика!
Долина Привидений Демерджи — просто фантастика!

Что вас ожидает

Дружеское приключение в Крыму

Сейчас я живу у подножия горы Демерджи — смотрю на эту красоту каждый день и не могу налюбоваться. С радостью поделюсь этим с вами, покажу те детали, о которых не рассказать в описании на сайте, нужно видеть вживую. По ходу нашего маршрута будут интересные истории и секреты, но главная цель — насладиться удивительными видами и сделать незабываемые кадры. Кроме того, я поснимаю вас и после встречи пришлю мини-фильм о нашем треккинге.

Причудливые пейзажи Демерджи

Найдя место съемок «Кавказской пленницы», мы поднимемся к сердцу Долины Привидений. Пойдем не спеша, ведь каждый выступ здесь — словно картинка. Нам встретятся и страж, и великаны, и Чертов Палец высотой 25 метров, и разнообразные каменные глыбы. Мы выйдем на укрытые лесом скальные выступы, откуда местность видна как на ладони. На этом маршруте вы поймете, почему у Долины Привидений такое название, узнаете об особенностях рельефа Демерджи.

На Солнечной поляне сделаем привал: у вас будет много времени, чтобы полюбоваться Алуштинской долиной, высочайшими горами Крыма, массивами Бабуган-яйла и Чатыр-Даг.

Организационные детали

  • Мы встречаемся в селе Лучистое, куда возможно добраться из Алушты самостоятельно. По запросу возможен трансфер с автовокзала Алушты и обратно (500 руб. в одну сторону).
  • Очень важно надеть удобную нескользящую обувь и головной убор (летом)
  • Что взять с собой: сидушку, чай/кофе, перекус и 0, 5 л воды, треккинговые палки (по желанию), дождевик или непромокаемую куртку/ветровку, перчатки. Если у вас нет чего-то из перечисленного, можно взять напрокат заранее. Также при необходимости возьмите инд. аптечку.
  • Треккинг можно начать в разное время суток, в том числе проводить закат в долине

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в селе Лучистое
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ольга
Ольга
Провожу походы по Крыму для самых тихоходных путешественников. Люблю идти медленно, делая фото и видео. Прогулка со мной — это скорее фототур, чем экскурсия. Конечно, я расскажу о прекрасных местах, которые мы посетим. Но больше всего я люблю делать фото участников, снимать видео и после дарить вам небольшие фильмы о походе. Все маршруты простые, их могут осилить путешественники и 7+, и 70+. Наша цель — увидеть всю красоту Крыма в спокойном темпе. Для всех тихоходов найдем подходящий маршрут. Люблю горы. И Крым — это просто сказочно живописное место. Каждый новый маршрут открывает все новые и новые грани бесконечной красоты полуострова. Все детство провела в походах по горам Крыма. Переехала сюда жить 4 года назад и теперь могу проводить все свое время в любимом месте.
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22 настоящих отзыва от туристов

Татьяна
26 окт 2021
Это действительно была ПРОСТО ФАНТАСТИКА! Всем, кто любит фотографировать и обожает этим заниматься без спешки и с удовольствием - вам сюда! Подниматься будете достаточно медленно, чтобы постепенно адаптироваться к высоте; по дороге вам предложат разные варианты подъёма в зависимости от вашего желания и физподготовки; подробно расскажут обо всех интересных объектах, которые вы встретите и увидите на пути; сфотографируют вас на их фоне столько раз, сколько вы захотите)))) В моём случае это являлось определяющим, потому что такую невероятную красоту хочется запечатлеть во всех возможных ракурсах и погодах (а у нас был и туман, и солнышко, и закатные сумерки. ) А ещё с нами путешествовал чудесный лабрадор (это по желанию, можно и без него, конечно), который великолепно дополнил и местами просто украсил многие мои замечательные фотографии! В общем, ОДНОЗНАЧНО РЕКОМЕНДУЮ именно эту экскурсию! Лично я теперь хочу увидеть Демерджи ещё в других сезонах - и только с Олей. ))))
А
26 окт 2021
Отличное место для посещения! Ходили с дочкой 11 лет - прошла маршрут без проблем. Виды фантастические! Рекомендуем Ольгу как интересного проводника, умеющую делать отличные фотографии!
Людмила
25 окт 2021
Ольга - большой любитель своего края. И хотя именно в этот день был дождь и туман на горе, мы с удовольствием прогулялись; увидели, что позволила природа. Ольге благодарны за веселую прогулку.
В
16 окт 2021
Всё было отлично. Ольга очень приятный, общительный гид. Было много рассказов, историй, шуток. Шикарные виды, воздух. Уже решили для себя, что если окажемся ещё в этом районе, то обязательно пойдём покорять новые вершины и обязательно с Ольгой)). Рекомендуем всем.
О
15 окт 2021
Действительно, фантастика. Мы абсолютно городские люди, с детьми 6 и 8 лет, не просто выдержали, а получили огромное удовольствие от похода в горы. Интересный и несложный маршрут, потрясающие виды и интересная беседа сделали этот день изюминкой нашего отпуска. Ольга легка в общении, хорошо находит общий язык с детьми, находит нужный темп. Дополнительный бонус - жизнерадостный пёс в компании, за которым бежали дети.
Татьяна
9 окт 2021
Отличная экскурсия😊 мы поехали на неё с собакой, находясь у подножия горы у меня ещё были сомнения что мы сможем подняться с моим четвероногим, но у нас все получилось! Замечательный день с шикарными видами и рассказами, угадыванием обликов в каждой горе. И конечно же наш дополнительный чудо гид - Арчи😊 он провел моего хвостика по всем своим тропинкам до вершин, мне почти не приходилось следить за своей собакой под шефством Арчи🤭
L
7 окт 2021
Ольга потрясающая
Приедем снова ходить с ней по горам
Интересно рассказывает, хорошо чувствует собеседника/попутчика
Ольга встретила нас, привезла/увезла в гостиницу, а ещё взяла в поход Арчи, который просто чудо
Нам очень понравилось, ребёнок счастлив, прогулка была чудесгой
Татьяна
29 сен 2021
Неповторимая атмосфера красоты, волшебства, силы природы - это впечатление от экскурсии на Демерджи. Гид Ольга - в походе настоящий товарищ, учитель (правильно подниматься в горы - залог безопасности), отличный собеседник. Рекомендуем всем, кто идёт в горы, чтобы получать удовольствие!
К
25 сен 2021
Это действительно фантастика! Ольга большое спасибо за приятную компанию, интересные истории и потрясающие кадры! Определенно рекомендую всем эту и другие экскурсии с Ольгой - не пожалеете;)
А
16 сен 2021
Мы с мужем решили внести немного контраста в наш тюлений отдых на пляже. Я поделилась своими воспоминаниями из детства, как мы с родителями путешествовали в Долину Приведений, и мы с супругом решили - нам обязательно нужно туда попасть; мы изучили в интернете какие есть предложения, но в основном это были туры на джипах, все они показались нам однообразными; а нам хотелось прочувствовать горы, погулять по горным тропкам а заодно и себя встряхнуть. Мы относимся к категории людей, так называемой "офисный планктон", прямо скажем товарищи мы неспортивные; но несмотря на это, пешая прогулка по горам с экскурсом о данной местности нам сразу приглянулась. Мы увидели на сайте предложение от Ольги с такой прогулкой, и поняли - это то что надо! Всё просто - отметили дату, Ольга ответила очень быстро, договорились о встрече. Скажу так - нам просто везёт на встречи с замечательными людьми! А Ольга была ещё и не одна, а со своим другом Арчи. Арчи - это собака-человек)) Вообщем отправились мы покорять вершины вчетвером. И вот мы, под рассказы Ольги о местном колорите, в сопровождении фоточек и видосиков на умопомрачительных локациях, весело и незаметно оказались на вершине горы! Фантастическое ощущение, что мы это сделали! Олечка, спасибо вам с Арчи огромное за бомбические эмоции, чуткое руководство, и умение сложное сделать простым!
Юлия
14 сен 2021
13 сентября были на экскурсии с Ольгой и ее другом Арчи. Сказать, как безумно нам понравилось-это ничего не сказать. С первой минуты знакомства стало понятно, что экскурсия будет потрясный! Ольга прекрасный жизнерадостный человек, рассказывает как исторические факты, так и современные версии о горе Демерджи. Мы смогли пройти весь маршрут, хотя это было первое наше восхождение в горы. Были остановки для того, что бы передохнуть, попить водички и конечно пофоткаться. Мы советуем обязательно прогуляться по этому маршруту и будем рекомендовать друзьям! Ольга и Арчи, спасибо вам огромное! Обнимаем, желаем удачи и покорения новых вершин!
Елена
12 сен 2021
Кто не был с Олей на Демерджи, тот прожил жизнь зря! Рекомендую всем: девочкам, мальчикам, детям, любителям эксирима и матрасных (легких) маршрутов. Тут каждый найдет свой интерес, свой темп, своих личных приведений и призраков! А Олечка в этом поможет и сделает ваш подъем и спуск максимально комфортными. Мы смеялись, фотографировались, впитывали эстетику и энергию удивительнового, нового для нас места. Оля показывала каждую тропку, каждый поворотик, за которым открывались все более и более красивые панорамы. Я ходок и подругая моя ходок. Но теперь нам присвоен почетный титул "горных лосей" будем гордиться и соответствовать ему. Оля, мы не подаедем. )) Отдельное спасибо Арчи! Вы неподражаемые и прекрасные!
Ю
8 сен 2021
Ходили на экскурсию с дочерью 12 лет. Мы трусихи) Ольга - прекрасный гид, учла все наши пожелания. Маршрут был очень интересный и живописный. Поход с Ольгой оказался легким и задорным. Бонусом был милый лабрадор Арчи, который прошел с нами весь маршрут. Экскурсию ооооочень рекомендуем.
Н
31 авг 2021
Огромная благодарность от нас нашему гиду Ольге! Решение идти в горы без физической подготовки, опыта, но имея большое желание проверить себя и увидеть красоту о которой так много говорят и пишут, можно было осуществить только с гидом, ориентированным на индивидуальные особенности путешественников. Это именно про Ольгу. Нам очень повезло с гидом.
Мы пошли вдвоем с мужем и я у нас слабое звено- мне было тяжко. Ольга быстро сориентировалась на месте, облегчила маршрут, установила правильный темп. Естественно, что маршрут был сокращен. Мы дошли до первой смотровой. Пока это мой максимум. Мне до сих пор не верится, что получилось! Вау- эффект от панорамы до сих пор присутствует!
В горах понравилось все- деревья, ветер, сложности, сплоченность нашей мини- группы, тишина, встречающиеся путники! Было круто! Спасибо, Ольга! Оля, Вы верите, что я смогу пройти маршрут до конца, мне это очень приятно. Я это сделаю. Обещаю, что не буду выбирать день, когда жара плюс 30 и мы возьмем больше воды. ). СПАСИБО! Наталья и Михаил.
э
29 авг 2021
Нам с ребёнком очень все понравилось. Ольга прекрасный гид, поднимались по одному пути, спускались по другому. очень интересно рассказывает. А какие виды 😍. Рекомендуем!
Ещё 7 отзывов

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