Владимир проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка 👣 по лавандовым полям

Вы отправитесь к красивейшим лавандовым полям, где еще с советских времен растет и убирается для производства горная лаванда. Чистейший горный воздух здесь смешивается с манящим ароматом цветов. Поле находится в живописном панорамном месте, откуда открывается чудесный вид на гору Демерджи, морское побережье и Алушту. Вы сможете прогуляться 👣 по полю, сделать волшебные фотографии 📸, а перед отъездом собрать для себя букетик душистой лаванды.

Буковый лес 🌳 и роща Секвой

Надышавшись горной лавандой, вы поднимитесь в горы ⛰️ на естественную смотровую площадку с круговой панорамой. Затем мы направимся в сказочный буковый лес 🌳 с вековыми деревьями и единственную в Крыму рощу секвойи калифорнийской, высаженной здесь в качестве эксперимента сотрудниками Никитского ботанического сада. Следующая точка маршрута – еще одна смотровая площадка, где вы сможете насладиться потрясающими горными ⛰️ пейзажами и устроить небольшой пикник.

Организационные детали