Вы в компании профессионального фотографа посетите мыс "Плака", видовую площадку на утесе. Сделаете шикарные видовые фотографии 📸 на фоне, моря 🌊, гор ⛰️ и шикарной Крымской природы.

Бескрайнее море, горы и вы на обрыве в ярки и красочных профессиональных фотографиях. Что может лучше запечатлеть ваши воспоминания о поездке в Крым.

Место находится в 5 ти минутах езды от курорта Алушта. Трансфер от Алушты до места проведения фотосессию 📷 включён в стоимость фотопрогулки.

Во время фотопрогулки фотограф выберет для вас самые эффектные точки съемки и подскажет разнообразные позы.

Результатом ваше прогулки станет набор профессиональных фото в количестве 150-180 штук, которые вы получите уже через день после проведения фотосессии.

Лучшие 15 фото на ваш выбор ретушёр детально обработает в течение 5-ти дней.

Дополнительные опции: макияж и причёска, фотокниг из ваших фотографий, прокат платья на фотосессию.