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Фотопрогулка на мыс Плака и к дворцу княгини Гагариной

Наталия Р.
Наталия Р. – Гид из Алушты
Фотопрогулка на мыс Плака и к дворцу княгини Гагариной
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Фотопрогулка на мыс Плака и к дворцу княгини Гагариной
Фотопрогулка на мыс Плака и к дворцу княгини Гагариной

Что вы увидите

  • Территорию пансионата "Утес"
  • дворец княгини Гагариной
  • мыс "Плака"
Вы в компании профессионального фотографа посетите мыс "Плака", видовую площадку на утесе. Сделаете шикарные видовые фотографии 📸 на фоне, моря 🌊, гор ⛰️ и шикарной Крымской природы.
Бескрайнее море, горы и вы на обрыве в ярки и красочных профессиональных фотографиях. Что может лучше запечатлеть ваши воспоминания о поездке в Крым.
Место находится в 5 ти минутах езды от курорта Алушта. Трансфер от Алушты до места проведения фотосессию 📷 включён в стоимость фотопрогулки.
Во время фотопрогулки фотограф выберет для вас самые эффектные точки съемки и подскажет разнообразные позы.
Результатом ваше прогулки станет набор профессиональных фото в количестве 150-180 штук, которые вы получите уже через день после проведения фотосессии.
Лучшие 15 фото на ваш выбор ретушёр детально обработает в течение 5-ти дней.
Дополнительные опции: макияж и причёска, фотокниг из ваших фотографий, прокат платья на фотосессию.
Что входит
  • трансфер в парк на территории санатория "Утес"
  • профессиональная фотосессия
  • обработка 15 фото ретушером
Что не входит
  • входной билет в парк (250 р. с человека)
Начало и место завершения
🚩 г. Алушта, ул. Ленина д. 11
Фотопрогулка на мыс Плака и к дворцу княгини Гагариной
Фотопрогулка на мыс Плака и к дворцу княгини Гагариной
Фотопрогулка на мыс Плака и к дворцу княгини Гагариной
Фотопрогулка на мыс Плака и к дворцу княгини Гагариной
Фотопрогулка на мыс Плака и к дворцу княгини Гагариной

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталия Р.
Наталия Р.
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