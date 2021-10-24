Главные достопримечательности Крыма за 1 день

Виды с Ай-Петри, Воронцовский парк, Ялта, Ласточкино гнездо со смотровой и на морской прогулке

5
6 отзывов
Эта экскурсия — способ увидеть топ-места Крыма интересно и красиво, комфортно и бюджетно.

В группе до 29 человек с гидом вы насладитесь панорамами на горе Ай-Петри и спуститесь с нее по канатной дороге.

Погуляете по экзотическому Воронцовскому парку, навестите Ялту и Ласточкино гнездо — сначала посмотрите на замок со смотровой, а затем с теплохода.
Главные достопримечательности Крыма за 1 день
Главные достопримечательности Крыма за 1 день
Главные достопримечательности Крыма за 1 день
Главные достопримечательности Крыма за 1 день
Главные достопримечательности Крыма за 1 день
Главные достопримечательности Крыма за 1 день
Главные достопримечательности Крыма за 1 день
Главные достопримечательности Крыма за 1 день
Главные достопримечательности Крыма за 1 день
Главные достопримечательности Крыма за 1 день
Главные достопримечательности Крыма за 1 день
Главные достопримечательности Крыма за 1 день
Главные достопримечательности Крыма за 1 день
Главные достопримечательности Крыма за 1 день
Главные достопримечательности Крыма за 1 день

Что вас ожидает

По знаменитой горно-троллейбусной трассе автобус повезет вас в сторону Ялты. По пути гид расскажет об истории Крыма и о выдающихся людях, связанных с полуостровом.

Гора Ай-Петри. Наверх, на плато, вы поедете по лесному серпантину. По приезде услышите интересные факты о местности, а затем у вас будет свободное время (1 час), чтобы дойти до зубцов Ай-Петри на высоте 1234 метра и полюбоваться завораживающими видами побережья. Обратно с горы вы спуститесь по канатной дороге (или на автобусе, если канатка закрыта из-за погоды).

Экскурсия по Воронцовскому парку. Как появился этот дворец в неомавританском стиле? Чем уникален живописный парк? Вы узнаете ответы на эти и другие вопросы о великолепном имении графа Воронцова. А в свободное время (15-20 минут) рассмотрите северный фасад.

Ласточкино гнездо с двух или трех сторон. После Воронцовского парка вы увидите крошечный замок на мысе Ай-Тодор. В программе обед в кафе на смотровой площадке (лучшие ракурсы открываются с балкона). Ожидая заказ, можно спуститься прямо к замку по 600 ступеням. После еще одной недолгой дороги вы отправитесь на морскую прогулку — и Ласточкино гнездо предстанет перед вами уже с воды.

Прогулка по Ялте. До или после теплоходной прогулки вы самостоятельно погуляете по набережной: гид подскажет, на что здесь обратить внимание.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автобусе в группе до 29 человек
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Начало и окончание в Алуште (возвращение в 19:30-21:00 в зависимости от пробок). По договоренности мы можем забрать вас от любой остановки на трассе Алушта-Ялта.
  • Если канатная дорога не работает из-за погоды, спуск с Ай-Петри осуществляется на автобусе

Дополнительно оплачивается

  • Билет на канатную дорогу (500 руб. с человека)
  • Парк Воронцовского дворца (100 руб. с человека; без посещения дворца)
  • Теплоходная прогулка (600 руб. с человека)
  • Проход к замку Ласточкино гнездо (по желанию; 100 руб. с человека)
  • Обед (по желанию; средний счет — 400 руб. на человека)
  • Спуск с Ай-Петри на автобусе, если не работает канатная дорога (100 руб. с человека)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на ул. Горького или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 29 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Виктория
Виктория
Предлагаю вашему вниманию экскурсии нашего агентства из Алушты по Крыму. Выбрав нас, вы увидите все достопримечательности полуострова, о которых мечтали. В наши обязанности входит ваше удовольствие от проделанной нами работы! Доверив нам свой отдых в Крыму, вы получите лучшие автобусные экскурсии. С нами увлекательно, интересно, комфортно, весело, познавательно!
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6 реальных отзывов от туристов

Н
24 окт 2021
Добрый день! Экскурсия понравилась, в восторге от гида Юрия, очень много информации узнала, человек знает свою работу и свой край! Всем советую!
Т
24 окт 2021
Всё очень понравилось, спасибо
И
9 окт 2021
Отличная экскурсия! Мы в восторге! Нам повезло еще очень с погодой! Очень красивые виды с горы Ай -Петри, Воронцовский дворец с красивып парком, ну и сердце Крыма- Ласточкино гнездо! Насышенная экскурсия! Гид Анна интересно все рассказывала, все объясняла! Очень много знает, и отвечала на любой вопрос без замешательств - профессионал своего дела!
Е
8 окт 2021
Экскурсия максимально ёмкая для тех, у кого нет времени на детальное изучение местности, или не возможности объехать весь Крым самостоятельно. Гид Юрий был внимателен, рассказывал много интересного, даже 8летке было интересно))
Т
22 сен 2021
Всё было отлично, прошло супер.
С
14 сен 2021
Экскурсия отличная, все очень понравилось)

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