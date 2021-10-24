Что вас ожидает

По знаменитой горно-троллейбусной трассе автобус повезет вас в сторону Ялты. По пути гид расскажет об истории Крыма и о выдающихся людях, связанных с полуостровом.

Гора Ай-Петри. Наверх, на плато, вы поедете по лесному серпантину. По приезде услышите интересные факты о местности, а затем у вас будет свободное время (1 час), чтобы дойти до зубцов Ай-Петри на высоте 1234 метра и полюбоваться завораживающими видами побережья. Обратно с горы вы спуститесь по канатной дороге (или на автобусе, если канатка закрыта из-за погоды).

Экскурсия по Воронцовскому парку. Как появился этот дворец в неомавританском стиле? Чем уникален живописный парк? Вы узнаете ответы на эти и другие вопросы о великолепном имении графа Воронцова. А в свободное время (15-20 минут) рассмотрите северный фасад.

Ласточкино гнездо с двух или трех сторон. После Воронцовского парка вы увидите крошечный замок на мысе Ай-Тодор. В программе обед в кафе на смотровой площадке (лучшие ракурсы открываются с балкона). Ожидая заказ, можно спуститься прямо к замку по 600 ступеням. После еще одной недолгой дороги вы отправитесь на морскую прогулку — и Ласточкино гнездо предстанет перед вами уже с воды.

Прогулка по Ялте. До или после теплоходной прогулки вы самостоятельно погуляете по набережной: гид подскажет, на что здесь обратить внимание.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном автобусе в группе до 29 человек

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Начало и окончание в Алуште (возвращение в 19:30-21:00 в зависимости от пробок). По договоренности мы можем забрать вас от любой остановки на трассе Алушта-Ялта.

Если канатная дорога не работает из-за погоды, спуск с Ай-Петри осуществляется на автобусе

Дополнительно оплачивается