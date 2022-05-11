Преимущества этого путешествия:
Прибытие в Крым.
Переезд в Алушту.
Размещение в частной гостинице (двухместные или трехместные номера, туалеты, душевые на этаже).
Обед.
Прогулка по городу, парк, набережная.
Ужин.
Отдых.
Завтрак, основные вещи остаются в гостинице.
Переезд к началу туристского маршрута (30 минут).
Подъем пешком на Чатыр-Даг-Яйлу, переход до турбазы «Оникс» (3 часа).
Обед.
Переход до пещеры (30 мин).
Экскурсия в одну из красивейших пещер Крыма Эмине–Баир-Хосар (1,5 часа).
Возвращение на турбазу (30 минут).
Ужин.
Ночевка на турбазе Оникс (комнаты на несколько человек, туалет на улице).
Завтрак.
Переход к горе Ангар-Бурун (2 часа).
Восхождение на гору Ангар-Бурун, высота 1458 м (2 часа), гордость за себя, восхищение окрестностями.
Обед: чай, бутерброды.
Спуск к Ангарскому перевалу (3 часа).
Переезд в Алушту, ужин в гостинице, отдых.
Завтрак.
Вещи остаются в гостинице.
Переезд на заказном автобусе на гору Ай-Петри (2-2,5 часа).
По пути остановка у лесного озера.
Горная дорога проходит через красивый южный лес, за тем петляет по каменистому склону.
Прогулка на зубцы горы Ай-Петри, высота 1234 м.
Под нами море и облака!
Переход к началу Таракташской тропы (1 час).
Обед: чай, бутерброды.
Спуск по Таракташской тропе — одному из самых красивых и удивительных маршрутов в Крыму занимает 3-4 часа и заканчивается в районе водопада Учан-Су.
Переезд в Алушту (2 часа), ужин в гостинице, отдых.
Завтрак.
Вещи остаются в гостинице.
Переезд на Ангарский перевал (30 мин).
Переход к горе Южная Демерджи (2 часа).
Тропа проходит по буковому лесу.
Прогулка в Долину Привидений – удивительное нагромождение каменных фигур на юго-западном склоне горы Юж. Демерджи (2 часа).
Обед: чай, бутерброды.
Спуск с горы (2 часа).
Переезд в Алушту, ужин в гостинице, отдых.
Завтрак.
Все вещи берем с собой.
Переезд заказным автобусом в Севастополь (2-2,5 часа).
Размещение в гостинице.
Обед в кафе самостоятельно.
Прогулка по Севастополю.
Приморский бульвар.
Адмиралтейский собор святого Владимира.
Херсонес.
Ужин, отдых.
Завтрак.
Все вещи берем с собой.
Переезд заказным автобусом в Балаклаву (1 час).
Набережная, музей подводных лодок.
Возвращение в Симферополь.
Окончание программы.
Тур предусматривает размещение в гостевом доме "Аквамарин" (Алушта), на турбазе Оникс и в гостинице "Арт-Бухта" (Севастополь).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».