Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур

Походно-экскурсионная семидневная программа разработана для неподготовленных туристов. Ночевки предусмотрены

4.7
3 отзыва
Походно-экскурсионная семидневная программа разработана для неподготовленных туристов. Ночевки предусмотрены в гостиницах и на турбазах. Прогулки налегке, без тяжелых рюкзаков.
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
Ближайшие даты:
30
окт

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • Во время путешествия мы посетим наиболее яркие достопримечательности Крыма:
    • Чатыр Даг Яйлу и пещеру Эмине Баир Хосар;
    • гору Ангар-Бурун;
    • гору Южная Демерджи и Долину привидений;
    • гору Ай Петри, Ялту;
    • Севастополь и Херсонес.

Программа тура по дням

1 день
Симферополь – Алушта

Прибытие в Крым.

Переезд в Алушту.

Размещение в частной гостинице (двухместные или трехместные номера, туалеты, душевые на этаже).

Обед.

Прогулка по городу, парк, набережная.

Ужин.

Отдых.

2 день
Чатыр-Даг-Яйлу, экскурсия в пещеру Эмине–Баир-Хосар

Завтрак, основные вещи остаются в гостинице.

Переезд к началу туристского маршрута (30 минут).

Подъем пешком на Чатыр-Даг-Яйлу, переход до турбазы «Оникс» (3 часа).

Обед.

Переход до пещеры (30 мин).

Экскурсия в одну из красивейших пещер Крыма Эмине–Баир-Хосар (1,5 часа).

Возвращение на турбазу (30 минут).

Ужин.

Ночевка на турбазе Оникс (комнаты на несколько человек, туалет на улице).

3 день
Восхождение на гору Ангар-Бурун и Ангарский перевал

Завтрак.

Переход к горе Ангар-Бурун (2 часа).

Восхождение на гору Ангар-Бурун, высота 1458 м (2 часа), гордость за себя, восхищение окрестностями.

Обед: чай, бутерброды.

Спуск к Ангарскому перевалу (3 часа).

Переезд в Алушту, ужин в гостинице, отдых.

4 день
Гора Ай-Петри и Таракташская тропа и Алушта

Завтрак.

Вещи остаются в гостинице.

Переезд на заказном автобусе на гору Ай-Петри (2-2,5 часа).

По пути остановка у лесного озера.

Горная дорога проходит через красивый южный лес, за тем петляет по каменистому склону.

Прогулка на зубцы горы Ай-Петри, высота 1234 м.

Под нами море и облака!

Переход к началу Таракташской тропы (1 час).

Обед: чай, бутерброды.

Спуск по Таракташской тропе — одному из самых красивых и удивительных маршрутов в Крыму занимает 3-4 часа и заканчивается в районе водопада Учан-Су.

Переезд в Алушту (2 часа), ужин в гостинице, отдых.

5 день
Ангарский перевал, гора Южная Демерджи, Долина Привидений и Алушта

Завтрак.

Вещи остаются в гостинице.

Переезд на Ангарский перевал (30 мин).

Переход к горе Южная Демерджи (2 часа).

Тропа проходит по буковому лесу.

Прогулка в Долину Привидений – удивительное нагромождение каменных фигур на юго-западном склоне горы Юж. Демерджи (2 часа).

Обед: чай, бутерброды.

Спуск с горы (2 часа).

Переезд в Алушту, ужин в гостинице, отдых.

6 день
Прогулка по Севастополю, Херсонес

Завтрак.

Все вещи берем с собой.

Переезд заказным автобусом в Севастополь (2-2,5 часа).

Размещение в гостинице.

Обед в кафе самостоятельно.

Прогулка по Севастополю.

Приморский бульвар.

Адмиралтейский собор святого Владимира.

Херсонес.

Ужин, отдых.

7 день
Балаклава – Симферополь. Отъезд

Завтрак.

Все вещи берем с собой.

Переезд заказным автобусом в Балаклаву (1 час).

Набережная, музей подводных лодок.

Возвращение в Симферополь.

Окончание программы.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостевом доме "Аквамарин" (Алушта), на турбазе Оникс и в гостинице "Арт-Бухта" (Севастополь).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Весь внутри маршрутный транспорт
  • Питание по программе тура
  • Проживание в гостинице, хостеле, на турбазе
  • Оплата за посещение природных и исторических объектов в соответствии с программой тура
  • Инструкторское обслуживание
  • Регистрация в контрольно-спасательной службе Крыма
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Паспорт (свидетельство о рождении);
  • Удобные ботинки (лучше трекинговые ботинки), летом — кроссовки;
  • Тапочки для гостиницы, турбазы;
  • Удобная, не стесняющая движения одежда (исходя из условий и температурного режима путешествия);
  • Непромокаемая куртка от дождя;
  • Свитер или кофта из флиса (полара);
  • Головной убор (шапка, шляпа или бандана);
  • Несколько комплектов белья, плавки (купальный костюм);
  • Несколько пар носков;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • Предметы личной гигиены;
  • Фотоаппарат;
  • Небольшой рюкзак для прогулок и экскурсий;
  • Фонарик;
  • Небольшая личная аптечка;
  • Крем от солнца;
  • Треккинговые палки (прокат).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
11 мая 2022
Все хорошо
И
9 мая 2021
Все было очень хорошо продуманно, организованно. Единственный минус - были грязными байдарки когда их выдали. Инструктор Влад всегда выручал в трудных ситуациях.
Н
24 авг 2020
Все прекрасно организовано. Рекомендуем.

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