Наталия проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Очарование Балаклавской бухты и прогулка 👣 на катере

Еще Гомер воспел в «Одиссее» этот живописный уголок на Черном море. Вы полюбуетесь видами Балаклавской бухты с берега, увидите бывшее противоатомное убежище для подводных лодок, узнаете о названии поселения и истории Генуэзской крепости Чембало. Ее живописный вид откроется вам и с борта катера: по желанию вы совершите морской променад и поплаваете в чистейшем открытом море, а также сможете подняться на смотровую площадку к первой башне крепости.

Главные места Севастополя, города русской славы

Севастополь — база Черноморского флота и город, переживший две обороны, поэтому в центре внимания окажется его военная история. Мы посетим мемориал на Сапун-горе, посвященный освобождению Севастополя в 1944 г., и осмотрим советское оружие времен Великой Отечественной войны.

Затем погуляем по центру города. На Графской пристани, на фоне Памятника затопленным кораблям и на Матросском бульваре я расскажу о создании Черноморского флота, периоде Крымской войны и прославленных адмиралах. В Севастополе вы также по желанию отправитесь на морскую прогулку 👣 по бухтам, где стоят военные корабли.

В финале экскурсии 🧭 вы перенесетесь в древние времена, когда на Крымском полуострове 🏝️ процветал город Херсонес Таврический. Если захотите, можно будет самостоятельно погулять 👣 по музею-городищу и осмотреть руины Херсонеса.

Организационные детали