Наталия проводит ещё 4 экскурсии

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Из Алушты — в Балаклаву и легендарный Севастополь

Полюбоваться крымским фьордом, искупаться в открытом море и погрузиться в историю города-героя

Наталия
Наталия – Гид из Алушты
Откройте разные грани Крыма — идиллические пейзажи, хроники войн и побед, ласковое море 🌊 и древние руины.

В этот день вы поплаваете на катере по Балаклавской бухте и узнаете историю 📖 генуэзской крепости, изучите памятники Севастополя, услышите о его героическом прошлом и представите, как выглядел город 🏙️ Херсонес.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Из Алушты — в Балаклаву и легендарный Севастополь
Из Алушты — в Балаклаву и легендарный Севастополь

Что вас ожидает

Очарование Балаклавской бухты и прогулка 👣 на катере
Еще Гомер воспел в «Одиссее» этот живописный уголок на Черном море. Вы полюбуетесь видами Балаклавской бухты с берега, увидите бывшее противоатомное убежище для подводных лодок, узнаете о названии поселения и истории Генуэзской крепости Чембало. Ее живописный вид откроется вам и с борта катера: по желанию вы совершите морской променад и поплаваете в чистейшем открытом море, а также сможете подняться на смотровую площадку к первой башне крепости.

Главные места Севастополя, города русской славы
Севастополь — база Черноморского флота и город, переживший две обороны, поэтому в центре внимания окажется его военная история. Мы посетим мемориал на Сапун-горе, посвященный освобождению Севастополя в 1944 г., и осмотрим советское оружие времен Великой Отечественной войны.

Затем погуляем по центру города. На Графской пристани, на фоне Памятника затопленным кораблям и на Матросском бульваре я расскажу о создании Черноморского флота, периоде Крымской войны и прославленных адмиралах. В Севастополе вы также по желанию отправитесь на морскую прогулку 👣 по бухтам, где стоят военные корабли.

В финале экскурсии 🧭 вы перенесетесь в древние времена, когда на Крымском полуострове 🏝️ процветал город Херсонес Таврический. Если захотите, можно будет самостоятельно погулять 👣 по музею-городищу и осмотреть руины Херсонеса.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проводится на комфортном автобусе 🚌 с водителем и гидом
  • Обязательных дополнительных расходов нет, всё по желанию. Морская прогулка 👣 в Балаклаве и Севастополе — по 500 руб. ; билет 🎫 в музей 🖼 «Херсонес Таврический» — 200 руб. (или 400 руб. вместе с экскурсией при наборе группы 7-8 человек).
Начало и место завершения
🚩 у здания гостиницы «Алушта»
Из Алушты — в Балаклаву и легендарный Севастополь
Из Алушты — в Балаклаву и легендарный Севастополь
Из Алушты — в Балаклаву и легендарный Севастополь
Из Алушты — в Балаклаву и легендарный Севастополь
Из Алушты — в Балаклаву и легендарный Севастополь
Из Алушты — в Балаклаву и легендарный Севастополь
Из Алушты — в Балаклаву и легендарный Севастополь
Из Алушты — в Балаклаву и легендарный Севастополь
Из Алушты — в Балаклаву и легендарный Севастополь
Из Алушты — в Балаклаву и легендарный Севастополь
Из Алушты — в Балаклаву и легендарный Севастополь
Из Алушты — в Балаклаву и легендарный Севастополь

Экскурсия проводится в воскресенье в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Наталия
Наталия
В Алуште я родилась, туризмом увлекаюсь с детства. Семнадцать лет работаю профессиональным экскурсоводом. Провожу автобусные экскурсии по разным регионам Крыма, но особенно люблю горно-пешеходные маршруты. Хочу показать нашим гостям, что в Крыму есть не только море, но и потрясающие горы — со своей историей, легендами и удивительными фактами!
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