Александра проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Фауна Крымского региона и гости со всего света

Наша дорога лежит через Ангарский перевал, Симферополь, Белогорск и занимает около двух часов. По пути вы узнаете об истории 📖, природе и животном мире нашего полуострова. В парке 🌳 вы проведете около 4 часов: во время обзорной экскурсии 🧭 гид расскажет, как появилось это место, с какими трудностями пришлось столкнуться его хозяину, как выбирали животных и какие условия обеспечивают для воспроизведения популяций редких видов.

Парк 🌳 и зоопарк 🌳

Площадь парка — 32 гектара, и из них 20 отведено для хищников, поэтому животные здесь живут вольготно. Вы познакомитесь с обитателями этих территорий и при желании поучаствуете в их кормлении (за дополнительную плату можно приобрести корм). Кроме того, посетите стационарный зоопарк 🌳 и детский контактный зоопарк 🌳 и пообщаетесь с жирафами и верблюдами, ламами, лемурами, обезьянами и другими зверями!

Организационные детали