Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алушты

Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро

Впечатлиться потрясающими видами со скал, летом набрать лаванды и искупаться в ярком озере

Алексей
Алексей – представитель из Алушты
В этом маршруте будет много гор ⛰️ и головокружительных панорам.

Вместе мы исследуем лабиринты и фактуры Никитской расщелины, заберемся на Красный камень и рассмотрим Аю-Даг с разных ракурсов.

Вы увидите, как растут редкие сорта винограда, а еще устроите фотосессию 📷 в лавандовых оттенках и пляжную съемку на озере необычного цвета.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро

Что вас ожидает

Скалы над головой
Первая локация на нашем маршруте — уникальный ландшафтный памятник «Никитская расщелина». Это любимое место скалолазов со всей страны. Режиссеру Леониду Гайдаю оно тоже пришлось по душе, поэтому вы наверняка уже видели эту локацию в фильмах «Кавказская пленница» и «Спортлото 82». Мы прогуляемся по ущелью, заберёмся на «каменный хаос» и с высоты посмотрим на Ялту.

Панорамы Красного камня
Дальше заедем на видовую площадку Ай-Даниль над Гурзуфом: вам откроется отличный обзор на гору Аю-Даг и скалы Адалары. А после остановимся у знаменитого Красного камня. Восхождение займет меньше 10 минут — а какой здесь вид! Виноградники сорта «Белый мускат», который растёт только под этой скалой; «Беседка ветров» вдали над обрывом и ещё один ракурс на Аю-Даг — вы полюбуетесь этой красотой и сделаете отличные снимки.

Горная лаванда и горные пруды
Если вы приедете в период с конца июня по начало августа — обязательно остановимся в полях горной лаванды, пофотографируемся и наберём цветов. Через сосновые рощи мы проедем к живописному Бирюзовому озеру, которое питают родники. Летом вода здесь прогревается до 20-25 градусов и так и манит искупаться.
Обратная дорога проходит через поселок Запрудное, где выращивают знаменитый ялтинский сладкий лук. Также можем заехать в фирменные магазины винного завода «Таврида» (одно из отделений «Массандры»).

Организационные детали

В это путешествие хорошо отправляться с апреля по август. Лаванда цветёт с конца июня до начала августа. В августе озеро спускают на полив.

Как проходит экскурсия ⛳

  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Путешествие занимает 4 часа, по маршруту будет более 5 остановок
  • Наш автопарк 🌳 состоит из подготовленных джипов: Mitsubishi L200 до 4 мест, Mitsubishi Pajero до 6 мест, Toyota Hilux до 4 мест
  • Место встречи: в городах Алушта, Гурзуф и Партенит (по любому адресу). Если вы живёте другом городе, то встретимся на въезде в г. Алушта (место для парковки есть). Трансфера из других городов Крыма у нас нет.
Начало и место завершения
🚩 в городах Алушта, Гурзуф или Партенит
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро
Красный камень, Никитская расщелина и Бирюзовое озеро

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Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Работаю в составе профессиональной команды гидов. Я родился и вырос в Алуште и связал всю свою жизнь с горами. Работал в Контрольно-спасательной службе Крыма и инструктором по туризму. Уже более 9 лет занимаюсь джип-турами. С радостью покажу вам наши удивительные места и расскажу о них самое интересное!
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