Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алушты

Что вас ожидает

Скалы над головой

Первая локация на нашем маршруте — уникальный ландшафтный памятник «Никитская расщелина». Это любимое место скалолазов со всей страны. Режиссеру Леониду Гайдаю оно тоже пришлось по душе, поэтому вы наверняка уже видели эту локацию в фильмах «Кавказская пленница» и «Спортлото 82». Мы прогуляемся по ущелью, заберёмся на «каменный хаос» и с высоты посмотрим на Ялту.

Панорамы Красного камня

Дальше заедем на видовую площадку Ай-Даниль над Гурзуфом: вам откроется отличный обзор на гору Аю-Даг и скалы Адалары. А после остановимся у знаменитого Красного камня. Восхождение займет меньше 10 минут — а какой здесь вид! Виноградники сорта «Белый мускат», который растёт только под этой скалой; «Беседка ветров» вдали над обрывом и ещё один ракурс на Аю-Даг — вы полюбуетесь этой красотой и сделаете отличные снимки.

Горная лаванда и горные пруды

Если вы приедете в период с конца июня по начало августа — обязательно остановимся в полях горной лаванды, пофотографируемся и наберём цветов. Через сосновые рощи мы проедем к живописному Бирюзовому озеру, которое питают родники. Летом вода здесь прогревается до 20-25 градусов и так и манит искупаться.

Обратная дорога проходит через поселок Запрудное, где выращивают знаменитый ялтинский сладкий лук. Также можем заехать в фирменные магазины винного завода «Таврида» (одно из отделений «Массандры»).

Организационные детали

В это путешествие хорошо отправляться с апреля по август. Лаванда цветёт с конца июня до начала августа. В августе озеро спускают на полив.

Как проходит экскурсия ⛳